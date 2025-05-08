診所運行了幾年之後，我的醫術逐漸被人們接受，也開始有專業的籃球、棒球、橄欖球、田徑、體操等運動員來求醫問藥；同時還有許多富有的生意人來求醫，當病人知道我是籃球迷，有時會送給我球票。

一天上午病人看診完後問我：「今天晚上湖人 對馬刺 的比賽，你想去嗎？」我馬上回答：「當然想。」病人給了我當晚的球票。當年馬刺剛剛贏得總冠軍，士氣高昂；我再一看球票有四張，而且是史坦波球場VIP中間第四排的球票，還包括VIP停車。我馬上給太太和朋友打電話，取消四點鐘以後的病人，開車回家換湖人隊的行頭。我家離史坦波球場二十八英里，但上下班時間至少要開一個半小時，我們五點鐘出發，到球場座位上離開場還有一個小時。

我走到球場邊，這是我第一次近距離看到正在熱身的大明星球員：歐尼爾、布萊恩、鄧肯、羅賓森和教練傑克森、波波維奇，大開眼界，他們個個人高馬大，但跑動靈活，反應敏捷。坐回座位時，只見服務生熱情地打招呼，單腿跪在地上問我們要點什麼吃喝，座位上還有菜單，我們沒有準備，只要了花生和飲料。

整個比賽動人心弦，球迷們狂呼吼叫，第一次近距離觀看大明星的身手，完全沉浸在球賽中，至到球賽結束後，才發現我的嗓子都喊啞了。

我有一個病人是洛杉磯 票務公司的老闆，有一次星期六上午打電話到診所，因為診所周末比較忙，早就預約滿了。老闆要直接和我講話，告訴我他腰痛難忍，給他加一個治療，他給我兩張當晚的湖人球票。我馬上回答：「你可以現在就來，而且今天的治療免費。」

我弟弟在北京做外科醫生，也是籃球愛好者，六十多歲了仍然在打籃球。有一年弟弟來洛杉磯開會，正趕上球賽季節，我就和票務公司老闆聯繫，準備買幾張票招待弟弟看球賽。老闆告訴我，賽前去史坦波球場的票房取票即可。

我們提前到達，取票後準備進場，門衛給我指從另一個門進，是VIP入口，我們十分驚訝。進場後工作人員帶著我們到了一個包間，我知道球場有包間，每個賽季都要幾十萬美元。第一次進去好像劉姥姥進大觀園，裡面有沙發、冰箱（各種飲料和酒）、餐桌，我們查看了菜單，叫服務員點菜，一邊吃著晚餐，一邊看球。弟弟說這是第一次吃著正式晚餐看球，美國人可真會享受。那是一場快艇和爵士的比賽，可我們的情緒都被包廂和晚餐的光彩淹沒了，下半場才集中起來看球。

幾年前聖誕節家人互相交換禮物，女兒女婿給了我意想不到的驚喜，我打開一看：一個是魔術強森親筆簽名的籃球，另一個是T恤。我十分敬仰的大明星居然親筆在籃球上寫下「To Dr. Gu, Merry Christmas」和簽名及#32（見圖），在T恤上也寫著「To Dr. Gu Good Luck」和簽名及#32。雙手捧著這難得的禮物，我眼淚都快流出來啦，雖然不能親眼看到魔術強森打球，可這珍貴的禮物我會保留一輩子。