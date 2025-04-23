(圖／七格提供)

我已年逾花甲，雖然身在美國，但身邊仍保存著在中國大陸童年時的兩張老照片，隨我跨洋作伴。第一張是冬季雪後拍的，第二張於夏天與小夥伴在就讀的小學操場拍攝；時間在一九七○年代，距離現在已經超過半個世紀了。

一九七○年代，因父親遭錯畫右派，我全家受迫害，被流放到東北遼寧一個極其偏僻鄉村。一個冬季放寒假時，哥哥從外地返回家裡，帶回來一架舊的老照相機，那時相機在鄉下是很稀奇的。一天雪停後，哥哥在我家屋後給我拍了一張照片（見圖），照片中，我雖然穿著大塊補丁的棉褲，棉鞋也是補了又補，但我的內心是充滿喜悅和興奮的。

從我的穿著就能知道，當時我家的生活是很艱苦的，我穿的衣褲，基本都是哥姊長大後，無法再穿了，然後媽媽用巧手重新改了一下，再給我穿。由於我年紀小，家裡生活雖然清苦，但我並沒有太深感覺，每天總是蹦蹦跳跳，很歡快的樣子。在我記憶中，那是我難忘的懵懂童年。

另一張照片是在暑假時拍的，具體哪一年有些記憶模糊了。這張照片也是哥哥拍的，地點在全家被流放下鄉時我就讀的小學操場。和我拍照片的小學同學，也是和我要好的小夥伴，他叫孫德厚。照片中他瘦瘦的，穿著背心連肋骨都能清晰看到。

他很善良，擅於短跑，樂器二胡他也很擅長，尤其在演奏二胡時，只要聽過的曲子，即使沒有看樂譜，也能憑著聽覺演奏曲子，令我非常佩服。

雖然我倆分別半個多世紀，但我還是希望能再見到他，聊聊分別後的情況，想必他現在也是兒孫滿堂了。我倆拍攝的背景是我們讀書的小學教室，很破舊，由於好多年沒有回去，不知現在是否拆除了。雖然教室很破，但那裡有我少年時的同學，有著好多美好回憶。