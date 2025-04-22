當年迎新郊遊回校前留影，最前者為作者。

好不容易等到註冊，辦完手續，曾經來探望過我的一位黃學長，開車來幫我搬進宿舍。辦各項手續時，令我深感不同的是，所遇到的辦事人員都溫和有耐心，雖經說明，看我仍一臉懵然不懂的樣子時，就親自把我帶到下一個窗口去交待清楚，沒有一點當年在台灣去衙門辦事的味道。

這不僅是在學校，到城裡銀行辦帳戶等也是一樣，尤其一般中年婦女職員，說話嗲聲嗲氣，叫我都是蜜糖（honey）長蜜糖短的，在台時哪見過這樣親切稱呼的，一時頗有受寵若驚之感。

走在校園碰到漂亮女生，多看兩眼，她們就會微笑打招呼說嗨，先來的中國同學還特別提醒我，不要自作多情，以為人家對你怎樣，這只是美國南方女孩的友善禮貌而已。

搬進宿舍後，很多中國同學會的同學也來探望，同學中以香港 來的最多，台灣次之，還有新加坡 、菲律賓等地來的，大家都說國語，充滿親不親故鄉人的熱絡感覺。我有些驚異，南洋僑居地的中國文化能維持得那麼好。

其中尤以一位攻讀物理博士學位、新加坡來的陳同學，對國畫的了解深知令我佩服，因此成為最談得來的朋友。後來他終於拿出一本他父親的畫冊給我，我從諸家序言中得知，他父親是新加坡藝術界的泰山北斗，在上海展覽時，還蒙徐悲鴻誇為五百年來第一人，原來是家學淵源。

一九八○年我去倫敦開會，回程繞道新加坡去看他，他帶我去看他父親，並蒙老伯即席示範作畫，畫了張竹雀圖給我，這也成為我的珍藏之一。

同學會在開學前周末舉辦迎新和春季郊遊，地方叫保留地（Reservation），是學校在城郊一個大湖沿岸所擁有的一大片活動地帶，那裡有安排了眾多桌椅和烤肉架的野餐地，有圈出的游泳嬉水沙灘，有為獨木舟、帆船延伸出去的長板碼頭，以及船塢等設施，地方之大、設備之完善也是我首見。有車同學接送沒車的同學，會做菜和有家的同學還帶了很多拿手菜，自是不亦樂乎的一天，為我來美的晃蕩日子畫下一個愉快的句點，此後上課的日子，就是另一種境界了。

我沒有相機，那位幫我搬家的黃學長，熱心為我和大家攝影留念。後來我去找黃學長，說這是我來美第一張照片，想加洗寄給家人，他就加洗了給我，不要我付錢，叫我小老弟，此後凡有機會都會為我照相，使我的家人能看到我在美生活的一斑。

寒假時，他在北方大學就讀的弟弟來此看他，事先他邀了我和他弟弟一起去墨西哥灣 的旅遊景點、巴拿馬城海灘（Panama City beach）玩，那是美國大學生歡樂春假首選地之一，我也是首次看到那白得和雪難分的白沙，回想台灣的白沙灣就名不副實了。

最沒想到的意外是，和他弟弟見面時兩人都大吃一驚，他竟是我高中同學，還當過我們的班長，這下黃學長和我更是親上加親，時來噓寒問暖。很可惜他拿到學位離校後，就逐漸失去了聯繫。

其實當初很多要好的同學和朋友，讀完學位後幾乎都是勞燕分飛，各奔前程，搬遷頻繁，音訊就自然斷落了。即今回想，真有不勝春夢秋雲、聚散真容易的感喟。（下）