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學摔跤

■王曉光
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後來他們也曾多次比武，我只有觀戰的份兒。初時還能見一招一式、輾轉騰挪，後來卻只能見龍虎相撲、塵土飛揚，什麼也看不懂。

那些年我曾觀看過很多類似的較量，文革時期尚武輕文，摔跤場面很普遍，觀戰機會也多。我發現，要成為一個好的摔跤手，除了勤學苦練、反應靈敏、拜個好師傅等等因素外，還有兩個必備條件：

一，燕趙悲歌，齊魯忠義，這大概就是現在所說的文化「軟實力」吧。故而，江湖高手往往氣定神閒，不露聲色，甚至戴個眼鏡，貌似書生，弱不禁風；而那些一出場就膀大腰圓黑鐵塔、吼聲如雷張飛般的，往往只是打前奏的馬仔。延續到如今的商界，但凡成功的百年老企業國際大腕，總是安安靜靜很少發聲的。就如一位前輩所說：大江大河是沉靜的，小溪流才總是喧鬧。

二，要有個好身材。不一定是強壯，強壯可以後天練出來，但自身要比例勻稱、身材頎長，個頭也不需要太高，後來看到書上的「龍驤虎步」大概就是這個意思吧。幾十年後商場風雲，交往各色人等，我也喜歡悄悄觀察，尤其是從背後觀察對手的步態行姿，別說，真能看出不少。

學摔跤本是個人之事，卻構成了一幅特定年代裡奇特的社會畫卷，也為我們的「知青生涯」添上一抹兒亮色。自打文革結束，摔跤回歸正式的體育比賽項目，重登廟台之上，那份兒溫文爾雅、持禮之規，已完全沒有了亂世的江湖氣息，我再也沒見過江湖式的「跤場子」。

倒是在陳佩斯和朱時茂的小品「吃餛飩」中，陳佩斯那幾個正宗的江湖「坡腳」曾引得我發笑。內心裡欽佩陳佩斯的深入生活，堅持傳統又不露聲色，不過也擔心觀眾是否看得懂，豈不枉費了佩斯的良苦用心。

後來我偶讀「江湖之書」，書中說到，任何社會的組成除了官府、百姓之外，還有個不可或缺的力量——江湖，其重要性自不待言，卻常被世人所忽略。逢亂世出奇人，逢盛世便隱身，但史書上只見官府和百姓，始終沒有見「江湖」蹤跡，正如「尋常看不見，鎖在煙霧中。」讀到此處，想起我少年時「學摔跤」的經歷，不禁頷首稱是。

江湖者，不可輕視也，此刻，它可能就在我們的身邊。（下）

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