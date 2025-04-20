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由撐竿到跳的故事

樓克安
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撐竿跳是連續的五個動作：持竿、起跑加速、插竿、引體向上和過竿落地。小時候住眷村，家家戶戶都用長竹竿曬衣服，內衣褲曬在院子裡，其他衣物則曬在大門口外面。隔壁蔣家有七個女兒，我們兩家的院子隔著一層無縫的籬笆，每次媽媽叫我去收衣服，我收下內衣褲，順手就握著竹竿一頭，將另一頭插入院子裡的一個凹洞，然後引體向上「空中俯視」在院子裡玩耍的「七仙女」。

班上的盧金剛是建中校運會連續三年的撐竿跳冠軍，我非常仰慕他，也是個跟屁蟲，每次都在沙坑旁看他練習，當他休息，我就拿著他的竿子在沙坑裡練習引體向上。不幸我這位撐竿跳的「啟蒙老師」，已經於二○一一年過世了。

黃火城則是中興大學校運會連續三年的擲標槍冠軍。大四那年，他說報名撐竿跳的人數太少，問我是否有興趣報名？如果我能跳過最低的起跳高度，就可以拿到一些積分，他估計土木系目前是坐二望一，有我的參戰，我們可能拿下田賽的總冠軍，在榮譽感驅使下，我答應了。

比賽當天，每位選手有賽前十分鐘的練習，那也是我生平第一次練習撐竿跳所有的五個動作。沒想到，比賽時我跳過最低的起跳高度（見圖），本系順利拿下了田賽總冠軍。每當看到這張泛黃的照片，不禁讓我想起兩位半世紀前的老同學。

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