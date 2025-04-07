看著一張二○○五年的老照片中，黃大哥正在興奮地解下剛剛上鉤的鱒魚（見圖）。猶他州 的草莓水庫（Strawberry Reservoir）湖水依舊清澈，鱒魚似乎在向人們招手。好山好水，帶來無盡的往日回憶。

黃文長是我在猶他州多年的釣魚 夥伴，我記得我們曾無數次在黑暗中早早起來，披星戴月地開車前往不同的湖泊，享受手持釣竿、魚兒上鉤的樂趣。今年是黃文長過世二十周年，藉著寫下這篇文章，懷念並悼念這位我最敬佩的朋友。

我第一次認識黃文長，是在一九七三年老鄧兒子的周歲生日聚餐上，當時黃大哥、黃大嫂帶來了一大盆乾煎白鱸魚，他說這些是他在學校附近的Provo河釣來的。這些大約一尺長的白鱸魚平時成群結隊，會在猶他湖和河流間來回迴游，非常容易釣到，是給楊百翰大學的台灣留學生最好的福利。開學後，大多數台灣同學課餘會在校園裡打工賺錢，晚上下班後，還會趕到有燈光的湖邊釣些白鱸魚，常常釣到半夜三更才回家。

黃文長畢業後，全家搬到了加拿大溫哥華住了幾年，後來移民回了美國，並回到猶他州。從此，我們的釣魚歷程就開始了。

隨著畢業後找到了工作，經濟狀況逐漸改善，後來我們也買了漁船，並加裝了馬達，從此不必再花錢租船。多年來，我們也累積了愈來愈多的釣魚設備、各式各樣的擬餌、長短粗細各異的釣竿，這些都是對釣魚的熱愛所驅使。

黃文長不抽菸、不喝酒，唯一的嗜好就是釣魚。此外，黃文長是廣東人，對河鮮和海鮮料理特別講究，他母親最拿手的是魚生粥，總是準備得萬事俱全，唯獨缺少鮮魚，這也給了黃文長一個出門釣魚的好理由。

從一九七五年起，接下來的三十年裡，我和黃文長、劉厚璋及幾位好友，無數次一同釣魚，有幾次經歷特別難忘：

一年初冬，黃文長、劉厚璋、我和我太太四人，開車一小時來到距離我們住處的草莓湖釣鱒魚。這個高山湖海拔七千六百英尺，我們四人乘坐小船在湖中拖釣，風大浪高，但我們不願意離開。突然，天上飄起了鵝毛大雪，遠處的山頭上有一座小屋，我們為了安全起見，決定靠岸避雪。雪花飛舞中，我們好不容易抵達那座小屋，結果發現那竟然是一間女廁所。周圍一片荒寂，我們也顧不上男女之別，大家都躲了進去，這一幕至今讓我難以忘懷。

還有一次在夏天，我們三個男生在草莓湖釣了一整天的魚，但一無所獲，垂頭喪氣地開車返家。途中，我們經過一個鱒魚人工養殖場，有人提議去買幾條帶回家濫竽充數，這樣總算能向老婆交代一下，哪怕是拿回來幾條非野生的魚也行。

還有一次，黃大哥獨自拉著小船到草莓湖拖釣。那時正值深秋，氣溫急劇下降，湖面上幾乎看不到其他船隻。高山地區的氣候變化無常，突然間，一陣狂風把他的船吹翻，黃大哥也掉入了冰冷的湖水中。幸運的是，遠處有一艘大船出現，將他救起，並立刻送往鎮上的醫院急救，這才躲過一劫。

還有一次，我陪黃文長和他九十歲的父親一起到Scotfield湖釣鱒魚，黃伯伯身體硬朗，老當益壯，釣起魚來，比年輕人毫不遜色。原來黃伯伯是中華民國 空軍的老前輩，抗戰期間當日本飛機轟炸芷江機場時，他正駐守在當地。

那次陪黃伯伯釣魚，我的收穫不僅僅是幾條鱒魚，而是聽長輩講述那段充滿激情與熱血年代的親身經歷。

二○○五年九月某日，黃大哥在草莓湖岸垂釣時，突然心臟病發，不幸離世。當這個噩耗傳來時，雖然感到震驚，但想到他當時正手持釣竿，做著他最喜歡的事情，也算是一種安慰吧？轉眼間，二十年已經飛逝，但老友的音容笑貌，永遠長存在我心中。