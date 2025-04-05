我的兩位老外老師(上)

移民到美國後，盡管我已擁有大學本科和碩士學位，但所學專業卻是中文類的，難以學以致用。為了謀生，我不得不重返校園深造，希望透過進修來提升自己。

當時囊中羞澀，又因轉校生的身分無法申請聯邦補助，只得選擇了學費較低的拉瓜地亞社區學院，正是這一選擇，讓我有了機會接觸到來自不同文化背景的外籍老師。時光荏苒，二十五年過去，至今令我難以忘懷的，仍是那兩位對我影響深遠的老師。

Gordon老師是來自牙買加的執業會計師，年約四十出頭。雖然她的髮型偏向男性化的平頭，但看起來別具一番魅力，尤其是她那雙炯炯有神的大眼睛，讓人印象深刻。她講課時，中氣十足，充滿了活力。

她教授的課程是初級會計（上），共四學分，每周四節課。大多數老師會將課程分為兩次，每次兩節，但Gordon卻選擇在一個上午內完成四節課的內容。那時，她的身體狀況非常好，整個上午滔滔不絕地講解，從借方、貸方到各種數據和例證，講解清晰生動，讓我們聽後不僅能夠當場理解，還能輕鬆對照教材進一步消化吸收。

我原本學的是文科，對會計領域一無所知，進入社區學院時，我選擇的專業是教育，打算畢業後重返講壇。然而，一位年輕的廣東籍同學給了我一個建議：我人到中年才來美國，英文既不夠流利，還帶有口音，若重返講台，勢必面臨巨大挑戰。相比之下，會計是一門以數字為主的學科，既實用又能謀生，可謂事半功倍。這番話讓我頗為認同，於是我果斷轉學會計專業。

沒想到，聽了Gordon老師的幾堂課後，我不僅愛上了會計學，甚至還有些許遺憾：若早知會計學如此有趣，我當初在國內的大學就應該選這個專業，那麼出國後也不至於為找工作而發愁了。果然，從社區學院畢業後，我如願以償地進入了政府機構，開始了與數字打交道的職業生涯。

Gordon老師教課的風格，頗似國內教師的嚴謹，她對那些認真學習的學生總是溫言勉勵，而對那些敷衍學業的學生，則毫不留情地嚴厲批評。

記得當時的會計作業都是格式化的，厚厚的作業本上每頁都印著格子，數字一行行填入其中，計算一目了然。然而，那時我經濟拮据，只靠失業金勉強維持學業和生計，買的教材是二手書，附帶的作業本也被前一個主人用過，無法再用。無奈之下，我只得自己用白紙做成作業本，再在上面畫格子來做作業。

有一次，Gordon布置了一份作業，班裡二十多個學生，只有包括我在內的四、五名學生按時完成，其他同學或只完成了一部分，甚至有人交了白卷。課堂上，Gordon大發脾氣，對那些未完成作業的學生批評了足足十幾分鐘。那時的學生年齡、背景、目標各異，但在老師眼中，大家都是一樣的學生，不認真聽課或不完成作業，就應接受批評。

我靜靜地坐在一旁，聽著老師的訓斥，因為自己與這件事無關，就心不在焉地聽著。沒想到，迷迷糊糊間，我突然聽到Gordon提到了我的名字，我立刻集中注意力，原來她是在表揚我。她說，雖然我買不起作業本，但我用白紙畫格子做作業，一絲不苟，每一題都完成得非常認真，毫無差錯。

這番話讓我既高興又有些惶恐，高興的是自己的努力得到了老師的肯定，惶恐的是擔心用白紙「湊合」會讓老師失望。更沒想到，下課後，Gordon竟然拿出一本嶄新的作業本送給了我。

此後，Gordon老師顯然記住了我，而我也由衷地尊敬這位講課出色、心地善良的老師。畢業二十多年來，我們依然保持著深厚的師生情誼。她住在新澤西 ，雖然我們難得見面，但每逢節假日，總會透過文字互致問候，每當生活中遇到難題，我也總是首先想到向她請教。

二○○四年，我成功考入紐約市 政府的簿記職位，但當時在中城服裝樣品室工作的猶太人老闆希望留住我，並願意與我談條件，我陷入了兩難，便向Gordon請教。老師從工作穩定性、福利保障等多方面為我分析，堅決建議我接受年薪比樣品室低了三千美元的政府職位。

她的見解果然高明。盡管我在公司內曾遭遇排擠，但憑藉出色的工作能力，我贏得了大家的認可。最終，在二十年後退休 時，我的年薪已是當年的三倍，福利待遇更是遠超出樣品室的範疇。

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