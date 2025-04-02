帶著菜刀上飛機(下)

九○年代初，紐約治安堪憂，尤其是在四十二街至中央車站附近。記得一天下午四點左右，店內沒有客人，一名高大的黑人男子衝進店裡，直奔前台收銀機，我正想阻止，他卻拔出手槍抵住我，另一隻手打開收銀機搶錢。前台的馬來西亞籍收銀員阿鳳早已嚇得目瞪口呆。

還是當過國民黨軍人的老王經理膽大，他一方面大聲呼喊廚房的同事出來制止，一方面用鐵棍阻止收銀機被打開。黑人見廚房幾人抄起傢伙衝出，便轉身逃竄。

幸好，約一小時之前，我們已將當日收入存入附近的花旗銀行，並未損失太多現金。撥打九一一報警後，兩名紐約市 警察前來記錄，便草草了事。估計這類事件在紐約早已司空見慣，在美國，只要不出人命，其他案件對警察而言都不重要，更別提花時間破案了。

除了這起驚魂事件，還有一件具有紐約特色的事情。一天夜晚下班，我和幾個同事走在第六大道上，突然對面走來一個黑人小孩，撞到我一名同事身上，手上的酒瓶摔碎。小孩哭喊著說自己是送貨員，酒很貴，要同事賠償，同事當然不肯，雙方爭執起來。這時，旁邊走來一名年長的黑人，說大家都是無意的，但總要解決，不如各付一半損失。

幸好，我們後面幾位同事也趕了上來，說沒問題，報警吧，讓警察來評評理。我們人多勢眾，這一喊將兩名黑人嚇走，我們也趕緊離開。

當時，紐約街頭還常見一件怪事：當車輛停在路中等紅綠燈時，旁邊會突然冒出幾個小孩，不由分說便將肥皂泡沫抹在車窗上，開始擦車，擦到一半便向你要錢，不給錢就不幫你清理乾淨。這種強行服務的行為，引發不少衝突。

當時有不少大陸學生在紐約打工，記得在中城，晚上經常看到年輕的華人學生騎單車送外賣，等紅綠燈時，大家會閒聊幾句，時間久了，便以老王、小李、老張相稱，互相介紹工作和待遇。可惜當時沒有手機、電郵，更別提微信 了，大家天各一方，當時也算是萍水相逢的友情吧。

在我打工的「China Cafe」，除了王經理和老闆是台灣人，阿鳳來自馬來西亞，阿來是香港人，其他幾位中午前來幫忙的都是大陸來的學生。記得一個胖乎乎的小伙子和一個偏瘦的女學生都是上海人，時間太久，現在也記不清他們的姓氏了。

餐廳裡洗碗、做雜務的是幾名墨西哥 來的Amigo，他們身材矮小，卻身強力壯，吃苦耐勞。他們多次往返紐約，不像我們是單程赴美，他們賺夠錢就回墨西哥享用，用完後又偷渡來美打工，來美如同串門般方便。我們餐廳的這兩個墨西哥小哥，已在店裡工作多年。

平時，除了早上打掃衛生、安排桌椅外，他們的主要任務是外出派送餐廳菜單，方便客戶點外賣。他們走街串巷，挨家挨戶地發傳單，塞進信箱，插入門縫，但這種行銷方式並不受大樓業主歡迎，所以經常被大樓保安趕走。

餐廳的台灣老闆以前也是讀書人，經營服飾生意失敗後，來到紐約開餐廳，晚上經常在餐廳二樓搭幾張椅子睡覺。有幾次睡過頭，停在街邊的車被拖走，我便騎自行車給他送錢取車，他會拿出五美元權當我的外賣小費，相當客氣。現在回想，早期每位離開家鄉到美國闖蕩的人，都有各自的辛酸經歷。

幾個月後，我告別了餐廳的王經理和同事們，以及紐約的親戚，離開紐約，前往科州開始我的留學生活。

多年前，我曾因公出差去曼哈頓，特意去中城四十二街尋找這家餐廳，店還在，但已換了門面和招牌，也不是中餐館了，只有四十二街角落的韓國水果店依舊。那些朝夕相處的同事們，估計都已各奔東西，希望他們都平安，擁有各自美好的生活。(下)