現在正是江南落花流水時節，美景看不盡，美味嘗不盡。不說那田間地頭有滋有味的艾青、蕨菜、馬蘭頭、水芹，一汪春水中的鱖魚也到了食用的最佳時節了。

唐代的張志有詩：「西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥。」正是在這桃花盛開的時節，春風撲面，河水漲起，肥肥的鱖魚開始從越冬的河水深處游上來了。

不少人也許不知道鱖魚是哪種魚類？事實上牠的俗名叫桂魚，蘇菜系中享譽海內外的松鼠桂魚、徽菜系中的臭桂魚，都以鱖魚為主材。

對俗人來說，食材不過是食材，但讀讀古詩詞那些關於食材的描寫，實在充滿了詩情畫意，讀了詩詞，再去品嘗，那入口的不僅僅只是美味，而且有了文化味。

蘇菜中的松鼠桂魚歷史悠久，其實基本做法簡單，將鱖魚割上數刀，放在油鍋炸，顏色呈金黃色時出鍋，其形像松鼠，然後澆上湯汁便可。二十年前我在鎮江讀書，漁民還能從長江裡捕上鱖魚，我經常在中山西路上的黃山菜場裡看到，記得商販們總是在提醒顧客，不要用手抓，江裡的鱖魚性子凶猛，會咬人。那時的鱖魚價格記不清了，但肯定不貴。

現在長江裡的野生鱖魚恐怕少見了。而在舊時，鱖魚肯定是江蘇一帶的平常水產，不然也不會有松鼠桂魚這樣的名菜誕生。

宋時的晁沖之作過一首詩，詩曰：「浦口潮來沙尾漲。危檣半落帆游漾，水調不知何處唱。風淡蕩。鱖魚吹起桃花浪。」這一句「鱖魚吹起桃花浪」，特別生動。我理解的「浦口」大概是現在的南京浦口一帶，河水裡的鱖魚成群結對，春天來了，桃花開了，牠們躍出水面換氣，撥動一層一層的浪花。

晁沖之是個大藏書家，他的伯伯晁端友與蘇東坡是同科進士，晃端友還在我老家縣城做過縣令，離我家不遠的一座石頭山上，至今還有晁端友的拓字。現在去讀其侄子晁沖之的詞，就覺得十分親切。

鱖魚向來是魚中上品，原因在於牠少刺而肉質細嫩豐滿，肥厚鮮美，內部無膽。特別是「桃花流水」時節，牠已在水底越冬數月，長得更為肥厚，此時食用，鮮美無比。明代醫學家李時珍也愛吃鱖魚，他將鱖魚譽為「水豚」，除了鮮美之外，鱖魚還有「能補虛勞、益脾胃」的功效。

記得十多年前到無錫太湖遊玩，我還吃過一條很肥的太湖野生鱖魚，大致是十五、六元的價格，當時已是菜館裡最貴的菜了。去年再到無錫，菜館裡仍有太湖鱖魚，但大家都心知肚明，太湖中已不太可能捕上野生鱖魚，現在的鱖魚大都是在池塘中飼養的。那種「鱖魚吹起桃花浪」的原生態環境，只有在宋詞中才能找尋得到了。