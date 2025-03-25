作者一九八二年出國前拍攝的大觀樓。

春天來臨，小哥回昆明探望親友，送來幾張大觀樓的照片（見圖）。照片中，湖水碧波蕩漾，樓閣巍峨莊重，四周綠樹成蔭，彷彿時光在此停滯，讓人忘卻歲月流轉。凝視這些照片，一股淡淡的憂傷湧上心頭，勾起了我深埋心底的回憶，彷彿又回到童年，回到父母陪伴我們遊覽大觀樓的溫暖日子。

小時候，父母常帶我們去大觀樓遊玩，那時，我對公園充滿好奇和嚮往。每次出門，母親總是細心為我梳妝打扮，把長髮盤起，扎上蝴蝶結，再換上一身漂亮的衣裳。她總說：「女孩子就要打扮得漂漂亮亮的，拍照才好看。」父親則帶著他從美國帶回的柯達相機，珍而重之地掛在胸前，隨時準備記錄我們歡聲笑語的畫面。

到了大觀樓，我們總愛在小河邊的欄杆旁或石凳上歇息，在亭台樓閣的長椅上休息，看著湖水微微蕩漾，映出我們歡快的笑臉。父親喜歡攝影，總是用那台柯達相機抓拍我們最自然的瞬間，有時，他也會把相機放在三角架上，自拍下全家福。那時的我們依偎在一起，天真的笑容和明亮的眼睛，成為父親鏡頭裡最美的影像。

大觀樓最著名的，是那副長達一百八十字的對聯。清乾隆年間，名士孫髯翁登大觀樓，面對浩淼的滇池，寫下了這首被譽為中國第一長的對聯，氣勢恢宏的開端便是「五百里滇池，奔來眼底，披襟岸幘，喜茫茫空闊無邊」。

每次來到這裡，父親都會駐足長聯前，細細地讀著字裡行間的韻律和意境。他對詩詞有著獨特的熱愛，還曾認真地把這幅長聯翻譯成英文，講解給我聽。他告訴我，這副長聯不僅描繪了滇池的壯麗風光，更蘊含著對人生無常的感慨。

當時年幼的我雖無法完全理解父親的話，但仍記得他站在長聯前，手指輕輕滑過每個字，眼神中透著欣賞與敬畏。他說：「詩詞是有生命的，每一句話都承載著詩人的情感。」他希望我長大後也能感受到詩詞的魅力，領悟其中的深意。

時光荏苒，如今父母已相繼離世，曾經溫馨的畫面只能留存在記憶中。看著小哥寄來的大觀樓照片，我彷彿又回到了那個無憂無慮的童年，看見了站在長聯前細細品讀的父親，聽見了母親溫柔的叮嚀，感受到他們給予我的溫暖。可是當我再想伸手觸摸那段時光，它卻像湖面上的倒影一般，輕輕一晃，便散去無蹤。

思念是一種複雜的情感，雖帶著憂鬱，但這些回憶也是心靈深處的珍寶，這份美好的記憶一直溫暖著我，陪伴我走過歲月的每一個瞬間。母親精心為我梳妝打扮的場景，父親專注拍攝每一張照片的神情，那些屬於我們一家人的珍貴瞬間，如今成了我心中最柔軟的角落。我多麼希望還能回到從前，回到大觀樓前，一家人依偎在一起，留下更多笑容和回憶。