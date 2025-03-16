我母親在世時，遇見與她同姓的人總覺得格外親切。她姓丁，筆畫雖少，但不屬於大姓氏，所以姓丁的人不是很多。常言說同姓五百年前是一家，便有親戚一樣的感覺。

我母親出生福州市，外祖父十五歲就由福建省泉州灣的陳埭江頭村到福州謀生。中國改革開放後，我舅舅與老家的遠房親戚有些來往，在政府落實民族政策時，由漢族改為回族。族人尋根問祖和學者的研究結果，他們是阿拉伯人後裔，親戚中虔誠者，從此不食豬肉，留給更多人的是糾結。

二〇一六年，我幾個舅舅都已相繼過世，我母親八十七歲，第一次踏入陳埭丁氏祠堂，才算清楚她姓的丁，並非常規姓氏相傳下來的丁姓，準確點說，是元朝末年才創立的「回丁」。以前口耳相傳的碎片豁然貫通，梳理出家族史的輪廓。

那年，年長我母親四歲的大姨還健在，只是行動已不方便，一大巴士親戚去陳埭還鄉追祖的事，我表姊沒告訴她。事後她對由我母親「掛帥」還鄉表示不服，因為只有她小時候跟外祖父回過家鄉。

在元朝末年，泉州兵亂，反色目人排外的血雨腥風恐怖襲來。為躲避戰亂，穆斯林商人賽典赤·瞻思丁後裔在逃難中，舉家由繁華的泉州避居晉江入海口南岸的陳埭鎮，隱姓埋名取其賽典赤·瞻思丁名字的尾音，以漢字「丁」字為姓融入華夏，娶漢族女子為妻，開始在這片土地上開基拓業，繁衍出陳埭丁姓回族。

此後，丁氏在科舉中頻頻高中，進士就有十二人，成為遠近十里八鄉的名門旺族。相傳萬曆二十年（一五九二年）進士，十一世祖丁啟濬入朝為官，皇上宴請百官就有豬肉，為免去丁啟濬「今食則背祖，不食則欺君」的尷尬，皇上賜丁氏食豬肉，遂成習俗，也就有了「御賜豬肉」的傳說，但陳埭丁氏供奉祖先時依舊避用豬肉相沿至今。

陳埭丁氏族人不斷壯大，丁氏兒孫滿堂，族旺丁多。從香火延續的掙扎，到星火燎原般的蔓延，如今陳埭有兩萬多丁氏族人，還有五萬多人落戶於世界各地，丁氏宗祠的正廳門楣上便自豪地懸掛起「陳埭萬人丁」的匾額。與其呼應的是「台西丁一半」，在台灣雲林縣的台西鄉，有同宗同源、血脈相連的丁氏族人一萬多人，他們多源於清朝由陳埭渡海遷居台灣。

台西鄉有多座神廟供奉「丁府八千歲」神位，丁氏族人遷徙台灣時，攜帶其香火前來世代祭拜。丁府八千歲是陳埭丁啟濬，左手捧書，右手執筆，又有「讀書王爺」的尊稱。也有傳說丁府八千歲是丁啟濬曾祖父八世祖丁儀，明弘治十八年考取進士，他為陳埭丁氏開創仕途之路。不管怎樣，功成名立的先祖在族人心中崇高的地位毋庸置疑。進香者不僅僅是台西的丁氏族人，且來自四面八方，甚至遠及海外的虔誠香客。

幾百年風雲變幻，朝代更迭，丁氏如一株外來的孤苗，落地生根，壯大成長，枝繁葉茂，碩果累累。有緣同姓，也用不著為分清彼此血緣而糾結，回族也不等同於歸順伊斯蘭宗教，所以，不管「漢丁」、「回丁」，食不食豬肉，互助互愛，過上好生活才是所有人共同的期盼。