前些時看報見到一則新聞「瓊瑤點頭解禁 窗外」，使我不禁想起「窗外」的主角蔣仁老師，勾起了無限的懷念。

蔣仁老師是我在北二女念書時的高中國文老師兼班導師，當時北二女高中共 分仁、義、禮、智四班，蔣仁老師是仁班的老師，從高一帶到高三。仁班是大學考文科的學生組成，蔣老師溫文儒雅，頗有文人的氣質，講課的時候，以略帶湖南腔的口音，將課本鉅細靡遺地仔細講解，板書也寫得很工整。由於是班導師，他每周都要批改我們的周記，學生有時候在周記上發發牢騷，他都仔細閱讀，同時批示予以安撫，所以和學生之間建立了深厚的感情。

當年適逢首屆大專聯考，這是唯一的進入大學之門，被視為是影響學生終身的希望之門，各校都卯足了勁，希望多一點學生能夠擠進這個窄門，對於家長來說可以光宗耀祖，對於學校來說可以打響知名度。校外的補習班也應運而生，聘請各校的名師前去任教，蔣仁老師也被當時的建國補習班以高薪聘用，雖然如此，他還是在課餘時間為我們少數幾位同學補習論語。

我們是到他的宿舍去補習，當時的教職員宿舍是好幾位老師住在一個大統艙，每人只有一張床和一個書桌。我們幾位同學補習完了之後，會自動幫他們掃地倒垃圾，把房間整理乾淨，蔣老師通常會請我們幾位同學到附近的餐館去大吃一頓。我後來如願考上第一志願師範大學，蔣老師功不可沒，可以說是他身教、言教的結果。雖然進了大學，我們還是會定時結伴去看他。

窗外的作者瓊瑤也是蔣仁的學生，比我低一班。瓊瑤在文學方面才華橫溢，但理科方面卻是不如人意，因此在家常被母親數落，因而在周記上發洩。一如往昔，蔣老師會在周記上批示，予以同情及安慰，久而久之就產生了情愫。

大概因為都是文學的愛好者，更為投緣，也使蔣老師動了真情，他們真的是愛得轟轟烈烈，蔣老師什麼都準備好了，連新娘的衣服都做了，準備娶瓊瑤。但瓊瑤的母親非常強勢，百般阻撓，瓊瑤曾反抗，離家出走，還試圖自殺。師生戀爆發之後，蔣仁也被調離北二女，去了師大附中，補習班的工作當然也丟了，最後是瓊瑤的母親硬把他們拆散了。

我們幾位同學聽到這個消息，當初有點不敢相信，就結伴到師大附中去質問蔣老師，他非常無奈，但也只有承認。這件事愈鬧愈大，師大附中也待不下去了，只有到新竹鄉下的芎林中學去任教。

我約了少玉去看他，我們先坐火車到新竹，之後再坐公車到芎林。他獨自住在一幅小房間內，這次他把他的愛情故事，從頭到尾向我們娓娓道來，真可以說得上是轟轟烈烈、曲折徘徊、感人肺腑的愛情故事。我和少玉都聽得忘了時間，因而誤了最後一班公車，只能在他的小屋內打地鋪睡了一夜。

蔣仁老師不但文學根底深厚，國畫也不錯，在我的紀念冊上不但提字，還畫了一副梅花。為了招待我和少玉到來，他燒了一道蔥烤鯽魚給我們吃，那是我吃過最好的一道蔥烤鯽魚，可見他也很會燒菜。但想不到一個中年男子，碰到愛情卻是如此執著專注，怎麼也放不下，只有用酒精來麻痺自己。

之後又聽說他調到左營中學去任教，因為我在台北，所以又是幾年不見。在我出國的前夕，我又約了少玉南下去看他，他幾乎已經變成一個頹廢的老人，這是酗酒及自暴自棄的結果，看了令人不捨與心痛！

「窗外」是瓊瑤半自傳內容的電影，瓊瑤說是她的錐心之痛，對蔣仁老師來說又何嘗不是呢？如果不是這場戀愛，蔣仁老師還是台北補習班的名師，並享受優厚的待遇，他也不會因為酗酒而早逝。對我來說，他永遠都是我心目中所尊敬的恩師。