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大千弟子伏文彥(上)

顧爾石
伏文老書法作品「道生莊」。
伏文老書法作品「道生莊」。

初次結識伏文彥老先生，是在舊金山世界日報的畫廊展廳，那時伏老已有八十高齡。畫廊人頭攢動，人聲嘈雜，老先生一個人靜靜地坐在一邊，清臞的臉上面帶笑容。我走近去自我介紹，並提起兩家淵源：世伯顧翼福佑公與伏老同是大千先生弟子，當年在國內時過從甚密。

伏文老聽到顧師兄的消息時甚為激動，娓娓談起當年大千先生離開大陸時，曾囑託大弟子顧翼代掌大風堂。幾十年後人事俱非，先是大千先生在台仙逝，後來顧師兄九三年時在上海辭世，臨終前將大風堂印信交給自己掌管云云。語甚淒惻，濃濃的思念之情。

隔了一年後，我們在舒建華兄主理的矽谷亞洲藝術中心再度見面，那次是大千先生海外弟子作品展。我看到了伏老的一些作品，其中一幅書法條屏，伏老用行書書寫唐王灣詩作「次北固山下」極好。書畫一詞，書在畫前。現下好的書法作品實為難得，伏老的行書瀟灑飄逸，如行雲流水。

我笑著同伏老說道：「伏伯伯，你的書法清秀雋永，圓潤飽滿，配上畫作，可稱珠聯璧合。」老先生當即接口：「爾石，你喜歡我給你寫。」我推辭了一番，他說道：「方便的，哪天你來我家。」

有一天我去了伏老在舊金山西人區的老年公寓。一房一廳，並不寬敞，小客廳的一大半都是書櫥和一張大寫字檯，

上面堆了不少伏老的畫作、手稿、文房四寶。伏老笑咪咪地拿出一幅字，說道：「我早替你寫好了！」打開條幅一看，見到寫的是行書，李白詩作「登金陵鳳凰台」，筆法嚴謹，飄逸灑脫，意氣風發，渾然天成。下面的落款是：「九十老叟伏文彥書贈世侄爾石雅屬。」老人如此用心，未免誠惶誠恐。

那時我寫了一本家族傳記準備出版，想請伏老題個書名。老人一口答應，當場磨墨潤筆，瀟瀟灑灑地寫下：「道生莊軼事」。老人家餘興未盡，又寫下擘窠大字「道生莊」，說道這個讓你做匾額。繼而又問我：「你用的是哪個堂名，我幫你寫。」於是又寫下「敦厚堂」三字。那天我收穫多多，喜出望外。老人家傾情相贈，毫無保留。(上)

書法 舊金山 矽谷

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