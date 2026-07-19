世間有沒有童話般的初戀？在傾聽美國朋友利奧講述自己的故事之前，我一直以為那只是書中虛構的夢。

午後的公園裡，視野隅席的花叢中，不知從哪裡飄來一隻蜻蜓風箏，高高翩躚在我和利奧頭頂，半透明的輪廓隱約映到胡桃色壓花地坪上，襯托著利奧遙遠卻清晰到分秒的回憶：

「夏威夷 毛伊島東部有個神祕幽靜的黑沙灘，被火山噴發的熔岩碎片覆蓋，據說一點雜色也沒有，是純粹又別致的黑。那個沙灘位於卡胡盧伊海島機場的對角線，也就是說飛機降落之後，遊客還要再開兩、三個小時的車才能到達。沙灘附近沒有賓館，當時唯一能住的是一種叫cabin的小木屋。到那裡的很多路都掛在懸崖邊上，險象疊生，所以人跡稀少，但深得我意。

▋看日落看星星吹牛

「為了能到黑沙灘『探險』，我提前一個月就訂好了小木屋，租了車，下飛機以後還買了好幾大袋子零食飲料，然後跟著導航開了起來。那地方與世隔絕，連收音機和手機信號都沒有。我啟程的時候接近傍晚，邊開邊看風景，遇到瀑布、餐館、酒吧還會停停，就這樣磨磨蹭蹭地到了八點多，一看周圍基本沒人了，就準備一鼓作氣開到海灘。

「開了40分鐘左右，在濃濃夜色裡，前後十幾英里連兔子都看不到的地方，突然冒出兩個女孩子在路邊推著自行車上坡。我嚇懵了，以為遇到了鬼，但還是壯著膽子停下來問了一句。原來兩個女孩一個美國的一個瑞典的，都想去黑沙灘，還很勇猛地租了自行車打算騎過去。問題是兩人那是說走就走的旅行，連小木屋都沒訂，也沒有地圖，還說到了再住賓館。

「我一聽，都不知道從哪兒開始吐槽了，趕緊讓她倆上了車，把她們的自行車放後備箱上綁住，再一起去黑沙灘，這荒郊野嶺的，總不能看著她們出事。後來的一周，我們三人基本是在一起度過的，不得不說，在黃昏的海邊木屋外升起篝火，和兩個活力四射的比基尼美女一起看日落看星星吹牛，真的是很美好的體驗。我那時也是二十來歲，顏丹鬢綠，不知道什麼叫累，為了看日出能熬一晚上。因為遠離人造光，我看到了最壯麗的銀河。晴朗浩瀚的天幕上，璀璨群星像被凍進了一塊巨型黑水晶，眨一下眼都很困難，變彩的冰裂紋在黑水晶中不知不覺地蔓延，凝固的夜似乎隨時會爆裂開，如煙花般散落在深沉呼嘯的暗潮裡……唉，我的詞彙太貧瘠，描繪不出十分之一的浪漫。旅行結束後，我和那個瑞典的女孩子交往了一段時間──她就是我的初戀。」

▋感受她在替我思考

「你為什麼選瑞典的女孩，美國那個不是離你更近一些嗎？」我從異域傳奇般的畫面中回過神來，暈乎乎地發問。

「她太特別了，妳有過那種只需要看對方一眼就大概明白對方想什麼的感覺嗎？她就是那種會讀心術的人，和她在一起我從來不用說整句話，蹦一兩個單詞她就心領神會，甚至連話也不用說。我們散步偶遇曬太陽的綠海龜，我轉過頭想提醒她們別驚動海龜，她已經把食指放在嘴唇上做出『噓』的手勢；一次我剛躺下，哼了聲『麻煩你把……』她立刻給我蓋上毯子；我吃薯片的時候，正想著如果能來塊巧克力就好了，她會從我身後拍拍我的肩膀，遞來一塊剝好的堅果巧克力；最神奇的是，有一天我們看日出，當紅彤彤的太陽從青霧勾勒出的黑礁石後一躍而起，向海面慷慨地拋撒揉碎的瑪瑙玉髓，緊接著又如同喚醒無數海螢從水底飛起，點亮星星點點的冰燈，我和她居然不約而同地吟出美國詩人艾蜜莉·狄金森（Emily Dickinson）的詩句‘I'll tell you how the Sun rose’（我會告訴你太陽是怎樣升起的）。我習慣不停地思考，如果一刻不思考就會自責生命在虛度，可是和她在一起我可以什麼都不想也不會覺得古怪，因為我知道她在替我思考。」

「真的嗎？難道這就是傳說中的心有靈犀？靈魂伴侶？我以為那是概率為零的事件，我以為世界上不會有概率為零的事件。」我沒來得及控制語氣，脫口而出的不可思議聽起來有些挑釁。

▋可遇不可求的靈魂

「怎麼會呢，首先『兩人心有靈犀』不是概率為零的事件，其次，假如這個世界上沒有概率為零的事件，那麼這個世界上有概率為零的事件的概率為零，由反證法可知世界上有概率為零的事件，所以妳的原命題不成立。」利奧從容不迫地反駁把我繞得啞口無言。

然而再美好的夢終究也要醒來。利奧最後一次從美國飛到斯德哥爾摩去看那個女孩，希望能和她有一個長期規畫，但女孩說她不想考慮未來，只要活在當下。利奧崇尚步步為營，不允許自己的未來裡有任何即興成分，他無法說服女孩，兩人不得不分道揚鑣。從那以後利奧心灰意冷，好幾年沒有談戀愛。

聽完利奧的故事，我遺憾不已，黑沙灘的畫面在我腦海中揮之不去──火山熔岩冷卻成純粹的黑，彷彿吞沒萬物，卻襯得星辰更加燦爛。也許童話般的初戀不必走到白頭，兩個靈魂若能在某個真空般的時段裡無雜質地相遇，便是可遇不可求的夢。如果一定要給那段往事一個結論，我願承認：世間確有童話，只是它不負責結局。