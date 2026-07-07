阿根廷近日新落成的足球傳奇巨星梅西雕像、高約26公尺、重達70噸。（路透）

今年美墨加世界盃 賽事如火如荼開踢，雖然位於南半球的阿根廷 的6月天正逢冬季，但粉絲為足球瘋狂，阿根廷隊球星梅西 （Lionel Messi）成為世界盃足球史上的男子射手王。一代球神再度封神，阿根廷更是舉國沸騰。

梅西正式登頂，尤其是阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），全城都沉醉於一場被音箱放大了百倍的激昂狂歡變奏曲。整座城市都在因那個名字而微微顫抖，又像是一座隨時醞釀噴發的火山，滿街都是身著天藍白相間戰袍的行人，連空氣中都彌漫著阿薩多（Asado）烤肉的油脂香與馬黛茶（Yerba Mate）的微苦。在這個被足球精神浸透的國度裡，時間的流逝不再以二十四小時計算，而是以主裁判的哨聲為刻度。

▋梅西生日 阿根廷舉國慶祝

賽季期間的6月24日，迎來了梅西的39歲生日。梅西在國家隊訓練營與全隊一同溫情慶祝，他主動邀請兩位同天生日的後廚廚師站到合影的正中央，展現了他一貫的的謙遜格局。梅西的生日更引發了阿根廷舉國慶祝狂潮，全國共唱生日歌，阿根廷電視台Telefe發起了「#CumpleLEO」活動，號召全國民眾在當天早晚10點齊唱生日歌，向身披10號球衣的梅西隊長致敬。

而在阿根廷巴塔哥尼亞地區小鎮庫特拉爾科（Cutral Có），22號國道旁近日豎起一座高達26公尺、重達70噸的梅西雕像。造型復刻了梅西在2022年卡達世界盃奪冠後舉手下跪慶祝的姿勢，為目前全球最大的梅西雕像。雕像由當地藝術家阿爾多·貝羅伊薩創作，以鋼筋、水泥鑄成。

提及梅西雕像，我彷彿又回到了布宜諾斯艾利斯激情浪漫的博卡區（La Boca）。步入著名的卡米尼托（Caminito）老街，碎石路兩側是極具南美魔幻現實色彩的彩色房子。那一棟棟用廢棄船隻的凹凸鐵皮和濃烈油漆拼貼而成的建築，是19世紀末義大利窮苦移民和水手留給這座城市的底層注腳。

這裡的空氣鬆弛、慵懶卻又極度熱烈，陣陣探戈音樂如潮水般湧來耳畔，手風琴拉出略帶沙啞和哀怨的切分音（Syncopation），街角的舞者身姿舒展、步伐決絕。周邊的平民和遊人都在這旋律裡放鬆地微笑、交談，那種拉丁美洲人特有的、天塌下來也要起舞的熱情，將粗糲的街道染上了一層金黃色的高光。而在這些由深黃、湛藍、濃紅交織的底色之下，真正流淌的，是誕生於1905年的博卡青年隊那高傲而狂熱的百年血液。

▋跨越世紀宿怨的諸神合影

在卡米尼托（Caminito）老街角的一棟彩色房子二樓，我仰頭便看見了那尊等身比例的梅西雕像 。他身披10號球衣，獨享這一整座湛藍與明黃交織的鐵皮陽台，雙手高舉著大力神杯 。而在不遠處的另一個轉角陽台上，同樣身披10號藍白戰袍的梅西立於中間，他的兩側還佇立著兩尊等身塑像——博卡青年隊的永遠靈魂馬拉度納（Diego Maradona），以及探戈史詩的無冕之王卡洛斯·葛戴爾（Carlos Gardel）。

這些散落在博卡街區不同陽台上的雕像，宛如錯落的時空切片，也是一幅極具拉美隱喻的畫面。博卡青年競技足球俱樂部從來是有著極度精神潔癖的百年俱樂部，而梅西從未在這個藍黃色彩鮮明、造型酷似巧克力盒的糖果盒球場（La Bombonera）的博卡青年隊主場踢過一天球。而在此時此刻，整個藍黃街區無條件地將梅西這個小個子尊為神明。在耳畔陣陣熱烈而愉悅的探戈音樂中，從單獨佇立的梅西，到與前人並肩的諸神，不同俱樂部的宿怨與跨越世紀的時光，在博卡一棟棟彩色的鐵皮陽台間達成了最完美的和解。

這是博卡區的「神明陽台」。在阿根廷，神明不住在廟宇裡，他們站在彩色的鐵皮陽台上，踩著探戈的碎步，俯瞰著人間的悲歡。在拉美魔幻的現實裡，前人與後輩，死者與生者，在同一個陽台上共享著一個國家的最高膜拜。

梅西以他持久的堅韌、謙和與榮耀，成為凝聚這個國家所有階層和不同門閥的「最大藍白公約數」。

▋青銅雕像的悲情與蛻變

其實，在布宜諾斯艾利斯，梅西的雕像、畫像幾乎無處不在。離開博卡，我前往北邊的馬德羅港（Puerto Madero）。在生態保護區旁的榮譽大道上，靜靜立著另一尊梅西的青銅雕像。那是屬於一段悲情歷史的切片。這尊控球姿態的雕像落成於2016年，那時的梅西因連續在決賽中折戟而憤然宣布退出國家隊。整座布宜諾斯艾利斯在哭泣，全城發起了「里奧，別走（No TeVayas Lio）」的挽留。

十年彈指一瞬間，當下在2026年世界盃的狂熱中，這尊曾見證過他職業生涯最灰暗悲情低谷、也曾被人損毀的青銅像，早已被無數塞滿還願信件和藍白圍巾的擁躉圍堵。他從那個被整座城市苦苦挽留的悲情天才，終於蛻變成了卡米尼托陽台上俯瞰人間的神明。

我驅車穿過世界上最寬的七九大道（Avenida 9 de Julio），在距離方尖碑不遠的標誌性建築外牆上，望見由藝術家馬丁·隆（Martin Ron）創作的那幅35米高的梅西巨幅壁畫，在南美冬日溫煦的陽光下熠熠生輝。壁畫上的10號戰神正在奔跑，他的目光深邃，穿越了喧囂的街道，彷彿正凝視著大洋彼岸正在進行角逐的2026年美加墨綠茵場，以及將可能發生的衛冕決戰。每一個仰望他的阿根廷人，都在那道目光裡找到關於這個國家尊嚴與夢想的終極謎底。

▋在方尖碑上的主場極光

隨著梅西率領阿根廷隊在世界盃賽場愈戰愈勇，布宜諾斯艾利斯市政府早已開啟官方慶祝機制。傍晚時分，當2026年世界盃的又一場夜賽哨聲吹響，布宜諾斯艾利斯即展示了最極致、也最令人窒息的城市浪漫。

就在同一秒鐘，方尖碑（Obelisco）、女人橋（Puente de la Mujer）以及街頭的所有古老歷史雕像，群體被天藍色與純白色的官方燈光點亮。從高處看過去，整座宏大的城市彷彿在瞬間脫去了晚禮服，換上了一件橫跨數個街區的巨大10號國家隊主場球衣。

天藍色的主場極光在夜空中交織，把整座城市的夜空映照得如同神跡。在卡米尼托彩色陽台雕像的注視下，在不曾停歇的探戈樂章中，千萬道視線再次透過螢幕投向遠方。在這裡，歷史從未斷裂，馬拉度納的靈魂交給了梅西，而梅西不再只是一個名字，他已經化為了這座城市的晚霞、燈火和無處不在的信仰。（寄自加州）