阿里亞加（José Joaquín Arrillaga）。（圖／作者林一平提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 1806年阿里亞加致信同僚，警告美國可能覬覦西屬領土。

1806年阿里亞加致信同僚，警告美國可能覬覦西屬領土。 重點二： 信中反映西班牙官員對美國迅速擴張的深層帝國焦慮。

信中反映西班牙官員對美國迅速擴張的深層帝國焦慮。 重點三：此預警後來應驗於昭昭天命與美墨戰爭，導致西南大片失地。

1806年，身為西班牙加州 總督的阿里亞加（José Joaquín Arrillaga）致信同僚費戈伊科埃切亞（Felipe Antonio de Goycoechea），在信中表達了對美國可能染指西屬領土的深切不安。雖然他未明言具體地點，但從語境推測，很可能指的是佛羅里達。然而，真正值得關注的，是他對美國「迅速擴張」的深層焦慮。這個對邊界安全的警惕，是一場新舊帝國交替風暴的預兆。

阿里亞加在信中寫道：「面對美國迅速擴張下可能出現的敵對意圖，必須採取一切情勢所需的謹慎與防備。」這短短一句話，濃縮了當時西班牙官員對美國崛起的共同焦慮。當時的美國尚未觸及太平洋海岸，但自1803年透過路易斯安那購地案大幅擴張版圖後，已成功踏入密西西比河以西的廣大區域。對仍苦苦維繫殖民秩序的西班牙帝國來說，這無疑是一記沉重警鐘。

這封信誕生於一個歷史的轉折點，彼時的西班牙正面臨來自內外的多重挑戰，拉丁美洲的獨立運動方興未艾，殖民地與宗主國之間的聯繫也日益脆弱。在北美西岸，加州名義上仍屬於新西班牙領土，但因地理遙遠、駐軍稀少，行政與宗教機構形同孤軍奮戰。美國的崛起，對這樣一個資源薄弱的邊陲體系而言，無疑構成了結構性的威脅。

這封信也揭開了當時帝國之間的資訊流通，以及不安如何透過書信流轉，如阿里亞加這樣的行政通報，是恐懼的載體。它們記錄著一種漸漸失去主導權的帝國焦慮，反映了殖民者對美國政治企圖的敏銳感知。西班牙官員明白，美國善於在外交真空與邊境爭端中擴張勢力，他們看到的不是和平擴張，而是蓄意占地的野心。

事實證明，阿里亞加的警覺並非杞人憂天。1821年墨西哥脫離西班牙獨立後，加州改由墨西哥接管，但實際掌控仍然薄弱。西部邊陲地區由少數軍官與地主主導，與中央政權關係鬆散，這與阿里亞加當年對「敵對意圖」的警覺形成呼應，當一個政權無法有效掌控邊界，自然會為外來勢力的介入留下空間。

回首這封信，其歷史意義不僅止於當下的邊境防備，更預言日後的美墨戰爭。1846年，美墨戰爭爆發，表面上起因於德克薩斯邊界爭議，實則是美國實踐「昭昭天命」（Manifest Destiny）理念的具體表現。這一信念主張美國天命所歸，必將其文明與制度擴展至太平洋沿岸，正是阿里亞加所憂心的「迅速擴張」的結果。

戰爭結束後，美國獲得包括加州、新墨西哥、亞利桑那、內華達與猶他等大片領土，徹底改寫北美地圖。從結果來看，阿里亞加的憂慮無比精準，他信件中的軍政警語是一份帝國病理報告，記錄著西屬美洲殖民秩序的末路與新霸權的崛起。

這封1806年的信提醒世人，歷史的轉變，往往不是從戰爭與條約開始，而是由那些沉靜紙頁上的焦慮與提醒展開。當我們回望這段歷史，那些書信中的低語，才是最早響起的警鐘。（寄自台灣新竹）