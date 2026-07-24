從刀店帶回的小剪刀。（圖／作者魯秋琴提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 撒馬爾罕市集刀鋪充滿異國風情與武俠聯想。

撒馬爾罕市集刀鋪充滿異國風情與武俠聯想。 重點二： 店主以工藝品證明與降價促成夫妻買下一把彎刀。

店主以工藝品證明與降價促成夫妻買下一把彎刀。 重點三：轉機安檢以刀刃長度超標為由，最終沒收彎刀。

2018年春天，我們在中亞的烏茲別克旅行，落宿在撒馬爾罕。

清晨的街道像是一夜之間被喚醒了，張燈結彩，人聲鼎沸，攤子一個挨著一個，鋪滿整條街。銅壺泛著舊金色的光，陶碗畫著藍白紋樣，地毯層層疊疊，像色彩沉厚的雲。木雕、香料，還有各式叫不出名字的器物，乍看之下，彷彿都已在路上走了幾百年，只是恰巧路過此地。

經過一家刀鋪，我們推門進去，像誤闖了另一個年代，牆上、架上、櫃中，全是刀，長的、短的、直的、彎的；刀鞘有鑲銅的，有刻花的。幾把長彎刀掛在牆上，弧度深沉，像新月，也像草原騎兵策馬疾馳時，在空氣中劃出的弧線。站在那裡，腦中不免浮現金庸小說裡的江湖，《書劍恩仇錄》清軍回族騎兵腰間的彎刀，《天龍八部》西域邊地的刀光馬影，那些曾在紙上呼嘯而過的場景，忽然有了實體。

外子伸手取下一把，刀一出鞘，他的眼神立刻變了，閃爍著武俠少年的英氣。他掂了掂重量，側著看刀鋒的線條，甚至輕輕揮了一下，像是測試它在空氣中的走勢。那把刀弧度修長，刀身略寬，深色木質刀鞘上只刻了幾道簡單花紋，不張揚，卻自帶氣勢。就像在異鄉的市集裡，突然遇見一位從書頁中走出來的刀客。

從波斯、高加索到中亞草原，再到中國西北，騎兵在長途奔馳中，選擇了這樣的弧度的彎刀。一刀掠過，借著馬勢，刀鋒劃出一輪弧月，一把刀，一匹馬，一條路，而這條路，曾經叫作絲綢之路。在這座中亞城市的小店裡，看著牆上的刀，總會生出一點錯覺，彷彿那些早已遠去的騎士、商旅與武士，把刀掛在牆上，把故事留在風裡。

店主笑容可掬地走過來，熟練地介紹刀的鋼質與工藝。我們心中其實早已動搖，卻還努力維持理性，遲疑地問：「這樣一把刀，能不能過海關？」

他不慌不忙，從抽屜裡拿出一張證明，說明這只是工藝收藏。刀鋒尚未磨尖，沒有「開光」，還煞有介事地蓋了章。價錢也爽快地對半砍。外子立刻掏出信用卡，我試探性地再殺了幾成，沒想到他一口答應，還附送了一把刻了名字的小剪刀，這下子，我們連最後一點矜持也卸除了。於是，那把彎刀被小心地放進行李箱，跟著我們離開了那座城市。

轉機時，行李在安檢處慢慢滑進X光機。螢幕前的工作人員抬了一下眼，又低頭看影像，然後按了個按鈕，行李箱被推到一旁。

「請打開這個箱子。」

衣物一件件被挪開，刀鞘終於露了出來。安檢人員把刀抽出來。外子立刻遞上那張遠從中亞帶來的證明，語氣誠懇：「這是工藝品，沒有開光的。」

安檢人員看了看那張紙，又看了看刀，語氣平靜而堅定：「我們這裡，不管開光。」

他用手比了一下刀尖的長度：「規定是七點五吋以內。」

那把刀靜靜地躺在桌面上，弧度依舊從容，彷彿早已知道結局。我們只能妥協，把它留下。

安檢人員把那一套附送的小剪刀遞還給我們，神情甚至帶著一點寬容，像是替我們保住了一絲的顏面。

那把彎刀沒有陪我們走完全程，被迫停滯在另一座城市。我把小剪刀收進櫃子裡，像收藏起一段奇妙的邂逅。後來才發現，買刀的那一天，正好是四月一日，愚人節。

旅行大抵如此，我們以為帶回來的是一件東西，最後留下的，卻只是幾個場景，一點心情，和一段說起來自己都覺得荒謬可笑的故事。至於那把彎刀，也許它從一開始，就沒打算跟我們走。（寄自加州）