說不得，這三個字，像一塊頑石，嵌在人的心裡，紋絲不動。

世間有種人，生來便帶著一股倔勁兒。你勸他東，他偏往西；你說天要下雨，他偏要出門。不是不明白道理，只是那道理一進他的耳朵，便被一層無形的膜擋住，滲不進去。旁人急了，提高嗓門再勸，他只淡淡回一句：「說不得。」三個字，輕飄飄落下，卻重逾千鈞，把所有勸說、爭辯、懇求統統封死。

說不得，不是不聽，而是聽了也白聽。心裡早有一條線，拉得筆直，誰也別想把它拽彎。那線或許是年少時的一句承諾，或許是某次受傷後的防備，或許只是骨子裡帶來的稟性，說不清來路，卻死死扎根。

大洋彼岸的北美，也藏著同樣的固執，只是換了另一種說法。在美國職場裡，有一句人人耳熟能詳的俗語：「If it ain't broke, don't fix it.」——沒壞就別修。這句話聽起來充滿鄉土智慧，卻常常成了阻擋變革的鐵壁。你提出新點子、想改進流程，對方往往聳聳肩，慢條斯理地回：「If it ain't broke, don't fix it.」表面務實，骨子裡卻是那熟悉的「說不得」。

他們不是跟不上新技術，只是那套老方法陪他們走過幾十年風雨，已成了身體的延伸、經驗的結晶。改了，等於要他們承認過去的時光沒了意義。那種固執，不是蠻橫的拒絕，而是一種對自身歷練的忠誠，對安穩熟悉的執著。

我聽過一個常被提起的故事，在美國中西部一家老牌製造廠，公司推行數位化管理系統，要把手工帳冊換成電腦軟體。年輕主管信心滿滿地演示，一位做了三十多年的倉管老員工聽完，只淡淡說了一句：「My old ledger ain't broke. It's worked fine for me all these years.」再多的效率數據、再多的成本分析都撼不動他。他相信自己的筆和厚厚帳本，那上面記的不只是數字，還有半輩子的記憶。最後廠方妥協，讓他繼續用老辦法，直到他退休。旁人說他守舊，他卻覺得那是對自己工藝的尊重，是不願輕易拋棄的尊嚴。

固執的人，往往寂寞。他們的話少，因為說多了也沒人懂；他們的路窄，因為不肯轉彎。可正是這份「說不得」的倔強，讓他們在混沌世事裡保留了一點純粹，像山間一泓清水，旁人看來清苦，他們自己卻喝得甘甜。

有時，我也會在夜深人靜時問自己：若真到了那個「說不得」的境地，我能否像他們一樣，守住心底那塊頑石？也許能，也許不能。人生許多岔路，我們總在勸與被勸之間掙扎。勸人時恨其不爭，被勸時又怕自己失了本心。說不得，說不得……這三個字，輕輕一嘆，便道盡了多少無奈與堅執。

說不得，便說不得吧！無論是鄉間的老槐樹，還是北美工廠裡那句「If it ain't broke, don't fix it」，固執如山，終有它的巍峨；柔軟如水，終有它的涵容。世人各守一端，便有了這五顏六色的光景。（寄自加拿大）