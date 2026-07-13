華語文學離世界文學還有多遠？

（圖／abwu）

在太平洋的另一端，我重新讀羅貝托・波拉尼奧（Roberto Bolaño）的《地球最後的夜晚》，又翻開瓦西里・格羅斯曼（Vasily Grossman）的《生活與命運》。

這兩本書看似距離遙遠。一本寫拉丁美洲流亡者、失敗詩人與邊緣知識分子的黑夜寓言；一本以史達林格勒戰役為中心展開二十世紀史詩。但它們共享同一個問題：人在歷史洪流中，如何不被歷史吞沒。波拉尼奧真正寫的，不只是智利軍政府、墨西哥 邊境或拉丁美洲知識圈，而是失敗如何成為全球化時代的一種精神狀態。那些漂泊者、窮困詩人、在異鄉車站徘徊的人，不只是拉美人物，更像整個世界裡被承諾遺棄的人。

格羅斯曼真正寫的，也不只是戰爭。他見過納粹 集中營，也見過蘇聯體制的冷酷。《生活與命運》最震撼之處，在於指出極權與極權之間並不因旗幟不同而本質不同。當國家機器壓倒個體生命時，人的尊嚴如何存活，才是小說真正的戰場。

▋創傷夠深 思想可以淺

偉大的文學往往來自劇烈時代，卻不依賴劇烈時代本身成立。歷史提供燃料，但不是引擎。創傷提供素材，但不是藝術保證。真正讓作品穿越國界與年代的，是作家如何把局部經驗轉化為普遍的人類處境。

於是我重新看華語文學。

華語文學過去一百年的敘事能量，很大程度來自中華近現代史罕見的高密度震盪：革命、飢餓、家族瓦解、政治運動、知青流放、改革開放、下崗潮、城鄉斷裂、平台資本、身分流動。華語作家腳下的土地長期處於震動之中，因此素材從不匱乏。

當代藝術是一個可以類比的案例。華人藝術史巫鴻（Wu Hung）曾多次指出，東亞當代藝術受到國際關注，往往因社會急遽轉型所帶來的特殊視覺經驗：拆遷、遷徙、制度斷裂、身分重組。若把這個判斷平移到文學，同樣成立。華語文學被世界注意，常常首先不是因形式革命，而是因現實本身足夠巨大、足夠矛盾、足夠疼痛。

但問題也正在這裡。

當外部現實過於強烈，作家的個人立場就容易被削弱。時代替你說話，災難替你安排戲劇衝突，歷史替你提供人物命運。作家只需站在廢墟旁記錄煙霧，看起來就像創作。這是華語文學長期的便利，也是華語文學長期的危險。我們太熟悉這種寫作模式：背景夠大，人物可以單薄；年代夠痛，語言可以鬆散；創傷夠深，思想可以淺。讀者讀完後記得那段歷史，卻記不得這位作者。

▋文學被迅速傳播耗盡

石岸書在《當代作家評論》〈「融合文學」、傷痕記憶與代際危機〉一文中談到，「新東北文學」真正值得注意之處，不只是地方文學復興，而是文學生產方式的改變：小說與影視、短影音、播客、自媒體、偶像文化彼此循環，文學成為流量鏈條的一環；同時，下崗記憶作為一九九○年代創傷，被重新包裝為代際懷舊與文化消費。這個判斷極為準確。

它提醒我們，華語文學當下的困境，已不只是內容困境，而是文學正在被兩股力量同時塑形：一邊是歷史創傷，一邊是平台邏輯。於是作品很容易變成兩種東西。第一種，是歷史紀念館。小說負責再現傷痕、再現衰敗、再現某代人的失落，但人物只是展櫃中的模型。第二種，是文化熱搜榜。作品尚未沉澱，影視版權先行；文本尚未被閱讀，話題標籤已經生成。這正是「融合文學」背後最值得警惕之處：文學被迅速傳播，也被迅速耗盡。

然而，若只說華語文學被困於內部歷史，也還不夠準確。華語文學真正失去的，或許是那些曾經替它打開外部世界的邊緣入口。

近年來往返於「世界」與「中華」之間，被重新討論的許多華文作家，其實長期來自香港、台灣、東南亞等邊緣地帶。他們在過去並不只是地域性作家，而是華文世界理解世界的轉譯窗口。西西以香港的都市碎片、殖民縫隙與女性感知，寫出一種不屬於北京也不屬於倫敦的現代性。

她的《我城》不是地方小說，而是城市文明如何在夾縫中誕生的文本。香港作家也斯則讓香港文學第一次如此自覺地與波特萊爾、班雅明、歐洲都市書寫對話。他寫街道、咖啡館、渡輪、霓虹燈，不是風景紀錄，而是把香港變成理解現代城市經驗的方法。

▋與世界小說技法接軌

劉以鬯更早。他把喬伊斯、吳爾芙、現代主義技巧轉化為華文小說資源。《酒徒》、《對倒》之重要，不只在香港文學史，而在於他證明華文小說可以直接與世界小說技法接軌，而不必等待中心批准。英培安在新加坡書寫華人離散、語言政治與殖民後遺緒。他的作品讓人看到，華文不只屬於民族國家，也屬於港口、移民社會與混種歷史。

馬來西亞的黎紫書，以冷冽精準的筆法寫小鎮、女性、華人社群與熱帶現實，她的小說表面安靜，實則藏著多重族群秩序與情感暴力。黃錦樹則更直接，他持續拆解「中華性」在南洋的投影，質問華文文學究竟屬於誰、記憶從哪裡開始、語言是否天然通向祖國？

這些作家在很長時間裡被視為邊緣。但所謂邊緣，往往正是窗口。因為中心習慣自我重複，邊緣被迫學會翻譯。中心容易把自身當世界，邊緣則知道世界從來由多種聲音組成。可惜的是，近年當他們重新進入討論中心時，常被重新整合為「中華文學的海外延伸」、「大華語文學的一部分」、「中華文化在域外的飛地」。這種納編表面上是重視，實際上往往再次取消了他們最珍貴的價值。他們真正重要之處，不是證明華語文學幅員遼闊，而是提醒華語文學曾經可以通往別處。

若把西西只讀成香港的中國大陸作家，就看不見她對城市現代性的重新命名。若把黃錦樹只讀成馬華作家，就忽略了他對民族敘事與文化原鄉神話的根本挑戰。若把英培安只放進華文譜系，就無法理解新加坡作為全球資本節點的特殊經驗。

▋靠特色故事才被閱讀？

這是一種熟悉的文化動作：凡有價值者，皆收編為自身資產；凡有差異者，皆整理進統一敘事。於是窗口又被改造成鏡子。我們本來可以透過他們看見世界，最後卻只再次看見自己。

這正是華語文學離世界文學的重要距離之一：不是沒有語言，不是沒有市場，不是沒有題材，而是缺乏真正面對異質性的能力。凡是外部經驗進入體系，常被迅速轉化為內部證據。凡是邊緣聲音浮現，常被迅速命名為中心的支流。

所謂世界文學，從來不是把更多地方納入版圖，而是承認世界無法被單一版圖涵蓋。歌德提出「世界文學」時，指的是不同民族文學彼此照亮，而非單向輸出。真正的世界文學，是作品即使抽離本國新聞背景，仍然成立；也是一個文學體系願意承認別人的經驗不必為自己服務。

愛爾蘭作家莎莉・魯尼（Sally Rooney）寫親密關係中的階級、自尊與羞恥，不靠戰爭與革命，卻擊中了全球青年世代的情感結構。韓國作家韓江（Han Kang）與趙南柱（Cho Nam-joo）處理身體政治、父權制度與勞動焦慮，根植韓國社會，同時進入全球討論。她們不是因為代表國家而被閱讀，而是因為精準理解了人。

華語文學離世界文學有多遠？

也許不在翻譯數量，不在國際獎項，不在海外書展的展位大小。距離在於：我們是否仍需要靠「特色故事」四個字才能被閱讀；是否一旦抽走特殊時代背景，文本就迅速失重；是否除了集體命運之外，作家再無個人宇宙；是否面對邊緣經驗時，第一反應仍是收編，而不是傾聽。

▋稀缺的從來不是素材

波拉尼奧寫拉丁美洲，但真正寫的是失敗者的漂泊與文學幻覺。格羅斯曼寫史達林格勒，但真正寫的是人在恐懼與機器之間如何保存尊嚴。西西寫香港，但真正寫的是城市如何在夾縫中誕生。黃錦樹寫馬華世界，但真正寫的是記憶如何拒絕被「祖國」收編。偉大的作家都從地方出發，最後抵達人類。而我們有時還停在出發站，忙著證明誰屬於我們。華語文學當然仍有機會。社會仍在劇變，新一代仍承受愛情、失業、演算法管理、房租壓力、照護負擔、身分焦慮與流動困境。這些題材並不貧瘠。真正稀缺的，也從來不是素材。

真正稀缺的，是那些不滿足於素材本身，也不滿足於中心敘事的人。

當一位華語作家不再急著代表中華，而開始精確書寫一個人的欲望、一段關係的羞恥、一場沉默的重量、一種漂泊的結構；當華語文學不再急著把世界納入自身，而願意讓世界改變自己，它也許才真正開始進入世界文學。

因為世界文學從不是地圖上的位置，甚至不是移動，而是允許被打破，被重置，將文學和藝術上那一條堅硬的國境線變成一條流動的河流。

而它首先是一種能力：把此地的人，寫成人類，寫成世界的一部分。（寄自新加坡）