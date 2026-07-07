位於馬利蘭州銀泉鎮（Silver Spring）的白陽山邊緣，有一處占地約六百英畝的世外桃源。園區內環境清幽，設有高爾夫球場、網球場、游泳池、電影院 、兩家餐廳、水晶宴會廳及社交舞廳，這所莊園名為「悠閒世界」（Leisure World），居民近九千人，多為退休 人士。

外子與我應「悠閒世界生活方式活動」（leisure world Lifestyle Activity）管理部門主管之邀，擔任社交舞課程教練，至今已進入第四個年頭。學員人數從最初的十餘位，增至目前將近六十位；大家從對社交舞毫無概念，到如今有勇氣登台表演，這樣的轉變令我們倍感欣慰。更令人意想不到的是，在教學過程中，竟促成了三對佳偶。

今年最新的一對，故事尤為戲劇性。他們曾是大學同班同學，卻在各自歷經大半生的歲月洗禮後，於異國城市的一間舞蹈教室再度重逢，正應驗了那句老話「人生何處不相逢」。

記得華倫和夏綠蒂在課堂上初見彼此的那一刻，先是目瞪口呆，隨即相視而笑，神情中的驚喜與感動，讓在場眾人不禁為他們鼓掌歡呼。

華倫回憶半世紀前的青春年代，愛情總是含蓄而克制。他來自南台灣的一個務農家庭，初到城市求學，對一切既新鮮又陌生；而她彷彿來自另一個世界，衣著、談吐、甚至微笑的方式，都帶著與生俱來的從容。

華倫清楚知道自己不該奢望什麼？她是大城市的大家閨秀，而他只是一個來自鄉間的孩子。於是，那份悸動被他悄悄收藏在心底深處，反覆提醒自己，那是一段他不屬於的距離。他暗自立下心願，總有一天要出人頭地，在前途上有所作為，或許才能有資格站在她的身旁。

歲月在不知不覺中，將兩人推向不同的人生軌跡。畢業後，他遠赴異鄉深造，輾轉來到美國，憑著一股不服輸的毅力，完成工程學位，也在職場上站穩了腳步；而她則依循家人的安排，成家立業，在另一片天地過著安穩卻平實的生活。此後音訊漸疏，往日校園裡那股靜靜流轉的情愫，也隨著時間封存成記憶深處的一頁舊書。

直到那一天，悠揚的舞曲在社交舞教室中響起，命運再度翻動了書頁。音符牽引著腳步，目光在旋轉中交會，半世紀的距離，竟在一個轉身之間消失無蹤。這一次，他不再是當年自卑的少年；她也多了歲月沉澱後的溫柔與篤定。兩人相識而笑，彷彿時光只是暫時離席，如今又悄然歸位。

舞步從生疏到契合，正如他們重新認識彼此的過程。課後的寒暄，咖啡桌旁的長談，把錯過的歲月一一補上。過往的遺憾不再是負擔，反而成了彼此更加珍惜當下的理由。於是，在朋友們的祝福與音樂的見證下，兩顆心再次靠近，終於走到了一起。

對我們而言，舞蹈原本只是教學與興趣，卻意外成了牽線的紅繩。看著他們在舞池中相擁舞動，步伐穩健、神情安然，我們深深體會到，人生不論早晚，只要旋律再次響起，愛，依然能準時入場。（寄自馬里蘭州）