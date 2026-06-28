唐朝詩人白居易《山中獨吟》詩曰：「人各有一癖，我癖在章句。萬緣皆已消，此病獨未去。」同病相憐，我也癖在章句。而將我的文學愛好助推成為職業的人，是我的初中語文教員趙鵬老師。

由於幼年失怙，孤兒寡母生計不易，我篤信只有成績好才能活得有尊嚴，所以我讀小學格外努力。各門功課都是名列前茅。至今我都記憶猶新，教室後面光禿禿的粉牆上，一張大紅紙上寫著「學習標兵」和我的名字共有七個大字，學期結束時，老師帶著全班同學敲鑼打鼓把獎狀送到我家。

那時買來幾分錢的染料，用開水一沖就成了墨水，一個筆尖綁個竹籤就是蘸水筆。鉛筆寫過的練習本，再用鋼筆寫一遍。放假時趴在矮凳上，把看到的華麗辭藻摘抄到小本子上，這個習慣一直伴隨我終生。而最早的那個小本子跟隨著我幾次搬遷，六十六年來至今還保存完好，雖然是記錄距今幾十年前的日期，但總是能把我帶回那些難忘的歲月。

我的文學愛好就是這樣從摘抄麗詞佳句開始的，到了初中時，自己才漸漸明白對文科的偏愛。初中一年級時趙鵬老師教我們語文，當時他剛大學畢業，年齡不比我們大多少，課外我們經常一起打球。因為他還是個青澀小夥子吧！很多時候他會臉紅，但教書一絲不苟，我的作文本上他的評語很長，有褒獎，也有指出不足。那時他還把好文章剪貼裝訂成冊，供我們課外閱讀，增廣見聞，如春雨潤物無聲，又似階梯引我們登高望遠。愛屋及烏，因為喜歡文科，所以我格外喜歡趙鵬老師。

六十四年前，是他把我的初中一年級的作文《月是故鄉明》推薦出去，編入《中學生優秀作文選》，一個少不更事的懵懂少年的作文變成鉛字，這個破天荒之舉對我的人生影響極大；以此發軔，而後鉛字堆築起成漸行漸寬的專業之路，沿著這條布滿荊棘之路我進了報社，又成為作家，如今書架上有了我個人的幾本拙作。

感謝《世界日報》的徵文通知，燃起我的思鄉情懷，促使我在馬年春節，輾轉找到趙老師孩子的電話，耄耋之年的恩師得了失智症，接到我從美國打去的拜年電話，他說還記得有我這個學生，往事如煙，桃李滿天，老師不一定記得學生，但我沒齒難忘我的文學和職業之路奠基人：趙老師。（寄自加州）