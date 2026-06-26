同學、同諧，「如樂之和，無所不諧」（左傳）。誰能預測一甲子之後的同學，相隔50年沒見面、斷了線、渡過洋，再相逢。

這要歸功於一位有心的同學，不屈不撓組了一個LINE初中群，將當年中部頗負盛名的教會女校同學們找回近三分之一，超過百人的初中同學會，記起唐朝白居易的詩句「不是周從事，何人喚我來。」真誠祝福這位默默付出的同學，獻上感恩的愛心。

我們曾是乖乖女孩憑實力考進私校的，頂著西瓜頭式的短髮，穿著一樣的制服，不知道什麼是憂鬱症 ？不知道怎麼去霸凌？更不知道為什麼要擔心未來？雖然當時的馬路上腳踏車多於小轎車，社會上物資匱乏，百業待興，我們只曉得學習、笑鬧、上課、考試⋯

樸實一轉身，當初讀過的孔子：「逝者如斯夫，不舍晝夜。 」莊子：「人生天地之間，若白駒之過隙，忽然而已。」一下子，就心有戚戚焉。

宋代的詞人蔣捷刻畫得好：「流光容易把人拋，紅了櫻桃，綠了芭蕉。」放在我們的身上，就成了時光容易把人拋，肥了腰圍、白了頭髮、長了皺紋，好不淒淒然。

前一陣子，生活在大華府地區的四位老同學，相約走春，解凍的小湖裡滑水的三三兩兩的野鴨，真如「春江水暖鴨先知」（宋 蘇東坡）好不熱鬧。在「萬紫千紅總是春」（宋 朱熹）百花綻放的花園裡，負責掌鏡的同學，三申五令的選景、擺姿勢，我們都不約而同地往後挪，唯恐離鏡頭近了，臉上的皺紋、身上的肥肉，不好躲閃，會被赤裸裸記錄在那聲咔嚓聲下。

或許因為我們爭先恐後地規避C位，好玩又好笑，招風又引蝶，引來了路過的一陌生女子橫空擅自入鏡（Photo bomber），她臨時喜孜孜地大方加入我們校友會拍照。

好不容易在嘻笑嗔怒中完成一張張留影拍照。雖然沒有楊貴妃的風華，依然「雲想衣裳花想容 ，春風拂檻露華濃」 （唐 李白），總想留下曾經「自我感覺良好」的回憶，或許這就是女人一生的糾結吧！

每每回憶初一那段日子，每個人的記憶竟然都不盡相同。

國文課，有人佩服年稀的國文老師文學素養高超，有人卻只記得老師講鬼故事的驚悚，有人則完全沒概念；還有人只記得另一位調皮搗蛋的漂亮同學，課堂上模仿年輕帥氣、剛自大學畢業的男老師言行舉止，故意請教一些令小鮮肉男老師難以啟齒的兩性話題⋯⋯

記憶的偏差（Memory Bias）不禁讓人懷疑，當年我們到底有沒有同一個班級？有沒有同一所學校？

我們各有各的生活軌跡，各有各的煩惱操心，卻感恩有機會分享各自的喜怒哀樂、酸甜苦辣的經歷。旅遊也好，健康也好，生活也好，家庭也好，靈修也好⋯⋯總是開心的暢聊，暢快的吐槽，話題不斷、笑聲不止。

同學還是老的好。雖然韶華易逝，「惆悵春歸留不得，紫藤花下漸黃昏。」（唐 白居易）我們總是努力聚會，總是真誠對待，珍惜彼此。畢竟「春宵一刻值千金，花有清香月有陰。」（宋 蘇東坡）

英國的大文豪莎士比亞曾說：「對我而言，親愛的朋友，你永遠青春永駐。」（To me, fair friend, you never can be old. ）

至我的老同學們，「你，永不會老。」（寄自華府）