世間的一切美好，在紐約

曾經失竊的雕像與那顆心，雕像全圖。（圖／作者碼農提供）

為了追尋《世間的一切美好》，再訪紐約。

在一個有意思的書店與《世間的一切美好》（All the Beauty in the World）初遇，它被放在藝術類別的架子上，其實它更像是作者的自我療癒。作者派崔克·布林利（Patrick Bringley）在他的哥哥病逝後，放棄素有盛譽的紐約客（New Yorker ）雜誌社的工作，選擇去紐約大都會 博物館（The Met）當保安。

保安人員每天站八個小時以上，一天下來，能深刻體驗腳底下的地板材質，木地板的柔軟與大理石的堅硬，在身上留下不同的酸痛。派崔克從來不挑剔被派遣的展覽室是什麼樣的地板，他在不同的展覽室裡，觀察訪客，防止他們做出軌的事情，更多的時間是觀賞展覽室裡的藝術品。

他可以用一整天的時間，慢慢欣賞一幅畫。例如弗朗西斯科·德·戈雅（Francisco de Goya）的肖像畫。派崔克擁有亨特學院文學碩士學位（Hunter College，Master of Arts），自然知道戈雅肖像畫晦暗、冷酷的特質，當他放空了腦子裡的知識，只盯著那肖像畫，目光一寸寸游移，他看見了型態的美，相貌的美，還有那一縷縷金色捲髮的柔和。

世人多被莫內（Monet）畫作裡的光影和色彩所吸引，派崔克更在畫中看見了一個個永恆的瞬間，微風吹拂的瞬間，鳥鳴的瞬間，還有孩童牙牙學語的瞬間。

他在畫家筆下的美與瞬間，一點一滴釋放自己失去兄長的悲傷。

派崔克在大都會博物館當了十年的保安，累積了一些鮮為人知的故事，最吸引我的是一個雕像失竊案。這是一個有2500年歷史的大理石頭像，是希臘神話裡的赫爾墨斯（Hermes）。事情發生在1979年2月10日下午三點鐘左右。那時候的大都會博物館訪客沒有現在多，平均每天也有上萬人。1979年更是特別，是吸引上百萬參觀人潮的埃及圖坦卡門寶藏特展（the Treasures of Tutankhamun exhibit）在大都會博物館展出的最後一年，那是一個星期五的下午，人潮洶湧，一個36.8 x 21.6 x 25.4 公分，重約6、7公斤的雕像，短短10分鐘內消失無蹤。

那個雕像，大都會博物館在1959年以1萬5000美元買下，被盜時估價已達15萬美元。發現雕像失竊後博物館立即報案，紐約警局展開搜索無果。幾天後的2月14日情人節，有線民打電話給紐約警局，他們要找的東西在中央車站5514號置物櫃。

被歸還的頭像大致無損，多了一顆心。原來的頭像左眉骨上方一直有個心形圖，沒人知道是怎麼發生的，赫爾墨斯出館溜了一圈，情人節那天回來之後，右眉骨上多了一顆和左邊對稱的心。紐約警局一直沒有抓到這個浪漫的神偷。

這一次來紐約，很大的原因是為了到大都會博物館尋找那顆心。在展覽室裡仔細瞧遍了每一個大理石頭像，卻怎麼也找不到那一顆心，詢問當值的保安人員，他也不知道！抱著一絲希望，掏出手機上網詢查，對比了頭像的照片，總算讓我看到了，不虛此行。

大都會博物館的館藏超過兩百萬件，時間軸含括上下幾千年。作者以《世間的一切美好》形容大都會博物館，似乎不算誇張。（寄自麻薩諸塞州）