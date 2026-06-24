女人不是用來被提醒的

圖／PPAN

女人很早就懂得，安全感不是這世界發給她的。世界先發給她的，往往是提醒。

我們從小被提醒要小心。小心路、小心夜色、小心陌生人的靠近；也被提醒要檢點，小心裙襬、小心領口、小心笑聲的音量。不要太晚回家，不要穿得太貼身，不要活得太自在。有些父親甚至會要求女兒出門前先站好、轉一圈。那不是欣賞，比較像檢查。彷彿女性的身體是一件即將上路的商品，必須確認沒有「惹事」的風險，才能被允許離開家門。

於是女孩很早便學會：危險若真的發生，世界第一個追問的，通常不是加害者做了什麼，而是妳當時穿了什麼？妳去了哪裡？妳為什麼不更小心？

男孩很少收到這樣的提醒，他們的身體不必「避免引人誤會」，也不必替他人的目光善後。這其中的差別不是教養，而是資源的分配：有人被分配了自由，有人被分配了恐懼；有人被允許擴張，有人被要求收斂。

連語言，也是一種分配。保守的一九八○年代，上高中時，學校曾發給女生一本「避險手冊」。封面是淺藍色的，語氣溫柔得近乎體貼。手冊不教我們如何勇敢，只教我們如何縮小自己：哪些話最好不要說、哪些玩笑容易讓人誤會、哪些詞彙應該避開。

深刻的印象中「好棒」兩個字曾在「避險手冊」被特別圈起來，旁邊還附註：「容易引發不必要聯想。」那時的我非常困惑。現在回想起來，一個沒有性經驗、甚至沒有性想像的女孩，要如何自動把一句真誠的稱讚翻譯成性暗示？我真正困惑的不是詞彙的單純用法，而是被父權提醒的荒謬：為什麼女孩要替不在腦中的聯想負責？

「避險手冊」教的不是說話，而是收斂。它預設男性的想像力早已在場，而女性必須學會替那份想像讓路。不是女人性化了語言，而是社會先將女人放在被誤讀的位置，再要求她們縮小自己，以確保不會出錯。這種規訓極其有效，它讓女人慢慢相信：即使妳什麼都沒做、什麼都沒想，妳仍可能需要為別人的聯想感到抱歉。

移民美國多年後，我在一場商業午餐裡，再次與這種規訓重逢，只是它換了一件體面的外衣，叫作「幽默」。

那天招待一位從台灣來的同事。同桌幾位在美國長大的男主管，英文是他們與生俱來的領地；而對我和另一位台灣女主管而言，英文始終是一種需要時時警醒的平衡。餐桌上的對話像一張地形圖。有人站在高處巡視，有人則小心走在坡面，一個音節踩空，就可能被立刻放大。聊到花生過敏時，我原本想說「peanut」，舌尖卻在熟悉的瞬間滑了一下，音節拐了彎，落成了「penis」。

空氣安靜了一拍。

坐在我身旁的華裔男主管立刻抬起頭，提高音量對全桌說：「你們有聽到她剛剛說什麼嗎？」他甚至又重複了一次。那不是確認，而是一種宣示。他宣示自己握有詮釋權，有權把妳的失誤變成笑點，並在瞬間重新安排妳在場中的位置。

我太熟悉那一秒了，它與高中那本小冊子其實是一體的：重點從來不在於妳說了什麼，而在於他決定讓大家想到什麼。不是妳下流，而是有人急著把妳塞進他熟悉的敘事裡，彷彿女人一旦出錯，就必須立刻與羞恥綁在一起。

我沒有照他的劇本臉紅。

我只是笑了一下，輕輕把他高舉的惡意放回桌面。「我十七歲的兒子也常這樣糾正我。」我說。我模仿兒子那種又崩潰又好笑的語氣，描述他如何耐心教我發音；還提到後來我乾脆改說「nuts」比較省事，結果兒子聽了更加崩潰：「那更糟。」

桌上有人笑了。但那種笑，已經不再是看女人出糗的笑，而是人與人之間終於鬆開防備的笑。母子之間的日常，讓那個字不再帶著他期待中的羞恥感。真正刺人的從來不是單字，而是那張等著看女人慌張的臉，妳越急著澄清，就越像在承認他替妳寫好的卑微劇本。

這時，同桌另一位女性主管也接住了球。

她分享自己剛到加拿大留學時，曾因緊張把「wrap up」說成了「rape」。她淡淡地說：「那不是曖昧，是暴力。」第二語言裡，一個音節的偏差，足以把人推向截然不同的敘事；而那些敘事，對女性往往充滿敵意。

她停了一下，又說：「有些人聽到這些字會興奮，不是因為他幽默，而是因為他太習慣把女人的失誤當成他的權力練習。」我們隔著餐桌交換了一個眼神，像一次安靜而準確的擊掌。

那位喜歡放大失誤的主管終於安靜下來。他大概第一次察覺：我們並沒有在表演尷尬，而是在冷靜地指出，他對尷尬的某種病態需求。真正令人尷尬的，從來不是口音。而是有人試圖把別人的失誤，變成自己展示優越感的舞台。

「至少我在美國出生的兒子，英文比我好。」我不經意地說，低頭切開盤中的烤鮭魚。那一桌短暫的沉默，舒服得剛剛好。

語言歧視、文化優越、性別凝視，很少以暴力的形式出現。它們更常偽裝成玩笑、提醒，或一句輕描淡寫的：「妳想太多了。」久而久之，憤怒會慢慢退場。留下來的，反而是一種近乎悲哀的理解，有些人終其一生都活在權力狹小的縫隙裡，卻誤以為那就是整個世界。

我沒有再多說什麼，因為女人不是用來被提醒的。只是這世界，很晚才學會，不要把女人當成風險。（寄自加州）