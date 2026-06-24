梔子花。（取材自維基百科）

很多年有一首叫作「梔子花開」的流行歌曲，裡頭有一句歌詞印象深刻，直到今天都還記得——「梔子花開呀開，梔子花開呀開」，反覆吟唱。可是這句之後是什麼樣的歌詞？我完全沒有印象了。雖然不知道歌詞，這首歌依舊叫我在心裡對梔子花生出來憧憬與好感，覺得梔子花是一朵非常美好的花。

▋不迎合諂媚的香

梔子花可不是一枝美好的花嗎？讀汪曾祺先生的散文集《人間草木》，篇篇都是錦繡好文章，其中一篇「夏天」裡就寫到了梔子花，卻是跟那個低吟淺唱似的「梔子花開呀開」完全不同的感覺，而我更傾向於汪先生筆下「開」出的梔子花，因為活潑潑的潑辣，短短幾行字，就將一朵自顧自的、美麗芬芳的花描繪進人的眼睛裡去了

「凡花大都是五瓣，梔子花卻是六瓣。山歌雲：『梔子花開六瓣頭。』梔子花粗粗大大，色白，近蒂處微綠，極香，香氣簡直有點叫人受不了，我的家鄉人說是：『碰鼻子香』。梔子花粗粗大大，又香得撣都撣不開，於是為文雅之人不取，以為品格不高。梔子花說：『去你媽的，我就是要這樣香，香得痛痛快快，你們他媽的管得著嗎！』……」

我是每次看到這一段都要笑，顯得有一點傻裡傻氣，彷彿真的成了這又白又香的花的知心了。我就是要這樣笑，痛痛快快傻裡傻氣，你們他媽的管得著嗎！痛快！如今的人，動輒就會講自我，尤其是「放飛自我」，假若連笑都笑得遮遮掩掩，或者為了需求才笑，那還談什麼自我呢？況且，不是所有的人都是演技派的「演員」，雖然說人生如戲。說到這裡，不由得又想到梔子花的香氣了，那種不迎合諂媚的香。

是啊！梔子花香，是任性肆意的香氣逼人，聞著這樣的花香似乎叫人忍不住就會想要思考一下人生了，雖說人類一思考上帝就會發笑，到底比不思考來的好一點吧？可是，思考一些什麼呢？好像又沒有什麼目的，就在花香裡信馬游韁地思考，窗台上的瓶花也顯得比窗外的場面大得多，卻不過是人普遍都只在意眼前的，離得遠的，終究是不那麼重要，即便可能更要緊。當然，窗台上的梔子花散發出來的香氣，會叫人想起來女性們的日常梳妝了。

▋純白中揉進清新

梔子花的那種不管不顧的、橫衝直撞的香，讓梔子花成為香料的原材料，很多香水都以梔子花香氣為主基調調合，我就用過好幾款的梔子花香為主調的香水，真的很好聞。噴上一點，便會叫人心醉神迷，卻又不是那種濃香，而是一種帶些甜蜜的清芬，這與白蘭花不一樣。

汪曾祺怎說梔子花與白蘭花？「人們往往把梔子花和白蘭花相比。蘇州姑娘串街賣花，嬌聲叫賣：『梔子花！白蘭花！』白蘭花花開半朵，嬌嬌嫩嫩，如象牙白色，香氣文靜，但有點甜俗，為上海長三堂子的『倌人』所喜，因為聽說白蘭花要夜間枕上才格外地香。我覺得『倌人』的枕上之花，不如船娘髻邊花更為刺激。」

這倒是有一點點香豔的味道在其中了，卻是中國式的，隱在紗簾後邊，若無卻有的曖昧，卻是骨子裡的嬌媚誘惑。人是最經不住撩撥挑逗的，雖然說比起來色彩嬌豔的花，白色的花似乎因為色白而令人看見了要生出一絲乏味的寡淡。

可是，梔子花的白卻沒有給人乏味的感覺。或許，所以不覺得寡淡，是因為梔子花的花蒂處帶著一些微微的綠意吧？如果不相信這說法，那麼請試著閉起眼睛，想一想這樣一個畫面：一棵不那麼高的樹，茂密的綠葉之間，開了一朵一朵白花，應該不是汪先生寫的那樣，是「粗粗大大」的吧？

事實上，梔子花雖然不是像茉莉花似的，小小巧巧的，卻算得上是秀氣的花。而且，確實如汪先生寫到的那樣，每一朵梔子花都在白色的花蒂處，微微有一點綠，正是因了這微微的一點綠意，便給梔子花的純白之中揉進去了一抹清新，給人看見了，不由得就會在心底歡喜起來。

▋誘惑力令人淪陷

在色彩的世界，有一種顏色的搭配非常令人喜愛，它們搭配在一起，給人的感覺是嬌嫩的清新，並且給了它們一個近乎極致的誇讚：「天配」，這兩種顏色便是白色配綠色。梔子花白色的花瓣，搭配綠色的花蒂，哎呦！真是太美了呀！梔子花不僅有天配顏色的花色，還有香到不管不顧的香氣，如何能夠令人捨得離開呢？美好的花，其誘惑力總是會令人淪陷。

或許，正是因為梔子花如此美好動人，所以才有了唐朝的詩人劉禹錫的一首和詠梔子花的詩：

蜀國花已盡，越桃今已開。

色疑瓊樹倚，香似玉京來。

且賞同心處，那憂別葉催。

佳人如擬詠，何必待寒梅。

多好！「色疑瓊樹倚，香似玉京來。佳人如擬詠，何必待寒梅。」不要擔心，也不要發愁，更不必一定要等到梅花綻放時，方才能夠有好詩句出來，面對著梔子花這樣瓊樹玉京似的花，就讓人生了多少的靈感，吟詠出上好的詩句來了！世間不缺美，缺的是看見美的眼睛與一顆蘭心。怪道梔子花要說呢：「去你媽的，我就是要這樣香，香得痛痛快快，你們他媽的管得著嗎！」真真花香霸道！卻是令人歡喜的霸道，當然，也感動於梔子花的自信。人，也應該要對自己有自信，不是嗎？

梔子花開呀開，梔子花開呀開，開出多少好喔！（寄自加州）