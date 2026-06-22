奧馬哈海灘高地的美軍墓地。

一九九九年的春夏之交，我坐在電影院 內，氛圍有點嚴肅。史蒂芬·史匹柏執導的「搶救雷恩大兵」（Saving Private Ryan），正以震撼人心的畫面展開。湯姆·漢克斯飾演的米勒上尉，帶領小隊在諾曼第奧馬哈海灘的槍林彈雨中掙扎前進，浪花翻捲著鮮血，子彈如暴雨傾瀉，士兵們一個接一個倒下，尖叫、哀號、沉默……

▋旅程染上莊嚴的紀念色彩

影片開頭長達二十五分鐘的登陸畫面，占全片的百分之十五，宛如一場無情的屠殺，卻以極度真實、血腥的視覺與聽覺效果，描述了美國士兵在德軍密集火網下付出的慘烈代價。奧斯卡 五項大獎的榮耀、全球票房的輝煌，都不及那一幕幕畫面直刺心臟的衝擊力。

看完電影，我的喉頭哽咽，握緊拳頭，暗自發誓：有朝一日，一定要親臨那片被鮮血浸染的沙灘，去觸摸那些曾承載無數靈魂離去的沙粒；去聆聽風中殘留的回響；去證明那一切並非銀幕上的虛構，而是人類最深沉的悲劇與最崇高的犧牲。

時光荏苒，二十五載飛逝而去。二〇二四年十月初，我們的郵輪緩緩停泊在法國勒阿弗爾（Le Havre）港口。船方僅推出巴黎短程行程，我們卻因多次造訪那座浪漫之城而興致索然。在郵輪上結識了同來自多倫多的一對夫婦，咱們四人決定轉向諾曼第（Normandy）。恰逢登陸八十周年，這趟旅程頓時染上莊嚴的紀念色彩。

清晨上岸，我們包下一輛出租車。司機兼導遊是一位金髮碧眼的小夥子，聲音溫和卻帶著對歷史的敬畏。一路上，他娓娓道來。諾曼第從西向東，共有五座海灘，包括猶他（Utah）、奧馬哈（Omaha）、黃金（Gold）、朱諾（Juno）、寶劍（Sword），每一座都刻印著人類史上最龐大的兩棲登陸作戰，代號「海王星行動」，世人簡稱D日。而美軍包攬猶他、奧馬哈海灘，英軍進攻黃金、寶劍海灘，加軍則負責朱諾海灘。

▋時間凝固成永恆的傷疤

車行約兩個小時，我們就抵達目的地。一九四四年六月六日凌晨六時三十分，十五萬盟軍在英吉利海峽的驚濤駭浪中橫渡，踏上了眼前的諾曼第海灘。那是人類有史以來規模最宏大的搶灘行動，開啟西歐解放的序幕，為盟軍在歐洲大陸的勝利奠定了基石，也加速納粹德國的崩潰。戰爭的洪流在此刻徹底改變世界走向，正如英國前首相邱吉爾（1874-1965）所言：「這不是結束，甚至不是結束的開始，而可能只是開始的結束。」

我們步行的第一站是奧克角（Pointe du Hoc）。這座高聳岬角，曾是諾曼第登陸最早響起槍聲的地方。它夾在猶他與奧馬哈海灘之間，是美軍攀登的最高點。當年，第二遊騎兵營兩百多名士兵在此發起猛攻，攀爬陡峭懸崖，面對德軍機槍掃射與手榴彈轟炸。今日，殘存的混凝土碉堡與彈坑依然猙獰，彷彿時間在此凝固成永恆的傷疤。

奧克角打響了諾曼第登陸作戰的第一槍。

走進那些陰冷的暗堡，空氣中彷彿仍瀰漫火藥、血腥與死亡的氣息。牆上懸掛的紀念牌匾與陣亡士兵的黑白照片，一張張年輕面孔，眼神堅定卻純真無邪。他們在八十年前的清晨登陸，卻在幾分鐘內永遠定格於青春最燦爛的剎那。那些照片如針刺入心，戰爭奪走的，不僅是生命，更是無數未竟的夢想、未說出口的愛、未見證的未來。

站在那裡，我忽然感到胸口一陣窒息般的痛楚，這些年輕人，本該在故鄉的田野奔跑、在戀人懷中低語、在父母膝前承歡，卻在異國沙灘上化為永恆的沉默，誠如古希臘「歷史之父」希羅多德（約前484-425）的悲嘆：「在和平中，兒子埋葬父親；在戰爭中，父親埋葬兒子。」勝利從來不是輕易到手的禮物，是用無數年輕生命堆疊而成的沉重代價，是無數家庭永遠的缺口，是人類對自身黑暗面的最殘酷審判。

▋從來就不存在好的戰爭

接著，我們來到最著名的奧馬哈海灘。這裡是五座海灘中戰況最慘烈的戰場，被後世稱為「血腥奧馬哈」。美軍在此付出慘重代價，單日陣亡高達兩千五百人。「搶救雷恩大兵」開場那段經典場面，正是以此為藍本。海灘綿延八公里，背後是三十多米高的峭壁，地形天生利於防守。德軍的機槍巢、迫擊砲與地雷陣構成死亡的網羅，士兵們在齊胸海水中掙扎前進，卻往往還未上岸便被擊倒。浪花一次次捲起，又一次次染紅。

放眼海灘，各參戰國的國旗迎風飄揚：美國、英國、加拿大、法國、波蘭，甚至比利時、捷克斯洛伐克、希臘、荷蘭與挪威的旗幟，在藍天下交織成絢麗而和諧的圖景。它們提醒我們，勝利是多國聯手的結晶，是無數不同語言、不同文化的人們，為自由、正義的相同信念而並肩流血。

司機特別指著東面說：「你們加拿大的第一軍第三步兵師負責攻占朱諾海灘，那裡德軍防線相對薄弱，士氣低落，抵抗力有限。」然而，加軍登陸並非順遂。惡劣天氣與導航失誤導致延遲二十分鐘，士兵們不得不在漲潮時下水。裝備沉重，許多人在淺灘溺斃；登陸後又遭火力壓制。幸而海軍炮火及時支援，才避免重蹈奧馬哈覆轍。加軍傷亡雖不如預期慘重，但登陸艇返航時觸雷沉沒，有一個營的損失率高達百分之八十。朱諾海灘總傷亡約一千兩百人，每一條生命都如刀刻般沉重。

而英軍負責進攻的黃金與寶劍海灘，最終成功建立了灘頭堡。在黃金海灘，英軍第三十軍第五十師頂著強風與德軍堅固堡壘登陸。儘管遭受頑強抵抗，英軍仍憑藉第七裝甲師支援突破防線，這也是在五個海灘登陸的唯一一個裝甲師，目標是奪取貝桑港並與美軍會師。寶劍海灘則是進攻序列的最東端，英軍第三師在此遭遇德軍第二十一裝甲師的猛烈反擊，這也是D日當天德軍唯一成規模的坦克反攻。雖然英軍最終穩住陣線，但未能按計畫於首日攻克戰略重鎮康城（Caen）。登陸首日，英軍在上述兩個海灘的傷亡近三千人。

站在今日的沙灘上，面朝無垠的英吉利海峽，陽光溫暖，海風輕拂，藍天白雲悠悠飄過，彷彿置身童話般的仙境。海浪輕柔呢喃，遠處海鷗盤旋，一切祥和得令人心生恍惚與痛楚。誰能相信，這片土地八十年前的清晨，曾是血肉橫飛、哀號遍野的修羅場？正如美國前總統艾森豪（1890-1969）所說：「我們尋求和平，因為我們知道，和平是自由的氣候。」又如美國開國元勛之一的富蘭克林（1706-1790）曾沉痛寫道：「從來就不存在好的戰爭，也不存在壞的和平。」

諾曼第登陸戰役示意圖。

▋世界並未徹底告別硝煙

最後一站，我們來到諾曼第美國軍人公墓。這是無數影視作品中反覆出現的壯闊景象，卻在親臨時帶來撕心裂肺的震撼。美國登陸諾曼第總共派出七萬三千名士兵，傷亡最為慘重。為了紀念在歐洲戰場陣亡的將士，這片占地七十公頃的墓園坐落於奧馬哈海灘高地上，安葬九千三百多位英靈。潔白大理石十字架整齊排列，一望無際，俯瞰浩瀚的大西洋。大洋彼岸，正是他們的祖國，象徵英靈終得歸鄉。

步入墓園，綠草如茵，四周環繞蒼松、玫瑰與低矮灌木，空氣中飄散淡淡花香。十字架在陽光下閃耀聖潔光芒，威嚴而安詳。墓園分為左右兩翼，以字母排序，每座十字架上刻著姓名、軍銜、部隊、家鄉與陣亡日期，許多犧牲者年僅十八歲，令人淚目。一九五六年墓園開放，一九七九年法國政府將此地永久贈予美國，成為一片「國中國」。兩尊女性雕像矗立西側，一手持劍，劍柄上分別站立白頭海雕與高盧雄雞，象徵美法永恆的友誼與並肩。

站在這片安息之地，心頭湧起無盡沉重與悲傷。那些十字架如沉默的控訴，訴說著勇氣、犧牲與無悔，也訴說著戰爭的荒謬與無情。八十載光陰流轉，世界並未如先輩所願徹底告別硝煙……

行文至此，恰好二〇二六年三月伊始，美國、以色列正聯手襲擊伊朗，地緣政治的平衡被徹底打破。從俄烏的僵持、以巴的焦土，到如今中東戰火的新一輪升級，大國博弈的暗流已匯成洶湧的巨浪。那些諾曼第靜默的墓碑仿佛在無聲拷問：難道人類註定要在毀滅與重生的輪迴中不斷掙扎嗎？文豪列夫·托爾斯泰（1828-1910）曾言：「如果每個人都為自己的信念而戰，就不會有戰爭。」遺憾的是，權力的博弈往往掩蓋了樸素的信念，讓無辜的生命再次成為野心的代價。

回望諾曼第那段血染的歲月，和平從未是理所當然的賞賜，而是慘痛犧牲後的慘澹經營。此刻，當我們腳踏尚且寧靜的土地，呼吸著自由卻凝重的空氣，更應意識到和平的脆弱。願那些年輕的十字架能喚醒世人最後的理性，遏制那走向深淵的瘋狂。讓奧馬哈海灘上的浪花，只捲起歡笑，而非鮮血；讓十字架下的英靈，在風中安息，不再被炮火驚擾。（寄自加拿大）