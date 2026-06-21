那片天空——記熊老師

四月，灣區 的雨還沒有完全退場。

細密的雨聲貼在窗上，很輕，卻不斷，像一種尚未散去的回聲，讓隔離在家的我，誤以為時間往回走了一點，回到那座總是潮濕的南方小城。

那是我在中學的最後一個學期，我們班來了一位英語老師。

關於他的來歷，有各種說法：有人說他畢業於北京某著名高校的物理系，不知為什麼來了這裡。真假沒人深究，但這樣的背景，使他一開始就帶著一點傳奇色彩。

他並不像傳統意義上的老師。

個子高，說話有穿透力，聲音不是「講出來」的，而是像從身體裡直接發出來的。走廊另一頭就能聽見他，有時是講課，有時是在唱歌。

後來我才意識到，那種吸引人的地方，不只是聲音，而是一種很少見的鬆弛感，他站在那裡，不需要證明什麼。

他教英語，卻幾乎不像在「教」。他的英語很好聽。他講發音，講語感，順便模仿「上海洋涇濱英語（Shanghai Pidgin English）」，全班笑得東倒西歪。那節課，很快樂。

我一直記得他第一次上課的樣子。

他拎著一台老式磁帶機走進來，放在講台上，按下按鈕。我們以為會聽到英語聽力，卻是一段旋律，安靜、婉轉，像水一樣鋪開。他沒有解釋，只是輕輕打著拍子，沉浸其中。

窗外的一切似乎都慢了下來，只剩那段緩緩流動的樂聲。後來他說，那首曲子是著名的英國民謠《綠袖女》（Greensleeves）。那一刻，我們似乎接受了他：這個人，好像能帶我們去到別的地方。

記得又一個陰雨綿綿的午後，教室裡籠罩著一種懶散的氣氛。他開始給我們吟誦南宋詞人辛棄疾的大作：

鬱孤台下清江水，

中間多少行人淚。

西北望長安，

可憐無數山。

青山遮不住，

畢竟東流去。

江晚正愁餘，

山深聞鷓鴣。

雖然我們都背過不少唐詩宋詞，但當我們得知他吟誦的這首詞，竟然與我們腳下這片土地有關時，這個再尋常不過的地方，好像一下子被什麼點亮了。教室變得很靜，能聽見彼此的呼吸。

他吟到後面幾句的時候，在「正愁餘」那裡慢了下來，有一個不易察覺的停頓。像是有什麼將要說出，又沒有說出。周圍的燈光也似乎收了一下，那份來自千年前的情緒，一下子貼近了過來。他的課上，很少再有人搗亂。

我經常被他點起來回答問題，也幾乎總能答上來。那種被點到的瞬間，很微小，卻慢慢改變了一點什麼。

高考後填志願前，我去找他。他住在操場後面的宿舍。那天沒有下雨，但天色是灰的，操場顯得很遠。他聽我說完，笑了一下，抬起手指：「像妳這樣的女孩子啊！就應該學天文。」

我順著他指的方向看過去。天空還沒完全黑，已經有幾顆星星隱約亮起來。他又補了一句：「或者，學文學也可以。」

這不是我想要的答案，當時甚至有些失落。它太輕，也太遠，既不能填進志願表，也無法直接指向未來。很多年以後再想起這句話，它仍然停在那裡。

我沒有學天文。但總有些夜晚，我會無意識地去找星星，辨認北斗。雖然它們並不總是清晰，有時甚至看不見，像一條很細、幾乎看不見的線，一直延伸向遠處。

後來我們在假期回去看他。他太太漸漸有了白髮，我們叫她師母。他仍然爽朗，笑著說：「老太婆了，不用管她。」

他們家進門掛著一幅畫：一個西方少女在井邊汲水，肩上倚著水罐。當時我們沒有人開口問。很多年後我在美國，才知道那幅畫是法國新古典主義畫家安格爾的《泉水》（La Source）。

上大學以後，我們用英文通信。我寫信更多是練習，他回信卻很認真。偶爾信中會夾有他寫的毛筆小楷，他的字很好看，細緻而穩。

有一次，信中有一句：「You have a good appearance.」這幾個英文單字我都認識，卻沒有立刻明白。我去問了一位同學，她說，大概是在誇人好看。我有些意外。這句話沒有被解釋，也沒有被強調，就那樣留了下來。

有一年我帶男朋友去看他。他拿出自己在一方名片卡上畫的仕女圖，指著畫中人的手說：「妳的長相可以打98分，但手嘛……85分。仕女圖最難畫的就是手。」

他說得很認真，解釋怎樣才能畫好，哪怕一點點差別也值得被看見，他並不是那種只會誇人的人。

再後來，我們失去了聯繫。很多事情就是這樣慢慢遠了，沒有明確的時刻。

窗外的雨下得更大了，零散的雨聲敲在地面上，像落葉積在屋簷。但有些片段卻越來越清楚，磁帶機裡的旋律、午後的吟詩、信紙上的字、操場邊的天空……

這樣的雨天是看不見星星的。但有些夜晚，我還是會抬頭，看向那片天空。（寄自加州）