日本京都金閣寺。（圖／作者李嘉音提供）

京都的美，常常藏在一個不經意的轉角。

清晨走進鹿苑寺，空氣裡還帶著夜的濕潤與微涼。遊人未盛，聲音稀薄，只有零星的腳步與低語，像是不願驚動這座古都的呼吸。沿著步道前行，在一片松影與池水之間，金閣寺忽然出現，沒有預告，也沒有鋪陳。

那是一種幾乎沒有聲音的美。三層樓閣靜靜地立於鏡湖池畔，金箔覆身，在晨光中微微發亮。水面如鏡，倒影清晰得近乎不真實。那一刻，眼前與水中彼此對望，彷彿兩個世界重疊，難以分辨哪一個才是真實。

風輕輕掠過，水面泛起細紋，金閣的倒影瞬間碎裂成片片流光，隨即又悄然聚合。

美，在這裡並非靜止，而是一種持續生成的狀態。

金閣寺的誕生，本就帶著人間的重量。十四世紀末，室町幕府將軍足利義滿於此建造山莊，將權力與審美凝結於一體。金箔覆頂，使建築在自然之中依然耀眼奪目，那既是榮耀的象徵，也是對「永恆」的想像。

然而，再耀眼的存在，也無法逃離人心的陰影。1950年，一場大火將金閣寺焚毀殆盡。縱火者，是年輕僧人林養賢。其動機至今難以定論，有人說是嫉妒，有人說是壓抑，也有人認為，那是一種對極致之美的恐懼，當美過於完滿，反而使人無法安放自身。

作家三島由紀夫在小說《金閣寺》中，將這段歷史轉化為更深層的內心剖析。他筆下的金閣，不僅是建築，更是一種壓迫性的存在，它逼迫人正視自身的缺陷與渺小，甚至在某一刻，產生毀滅它的衝動。

今日所見的金閣寺，已是重建之後的樣貌。金色更為純粹，線條更為清晰，歷史的傷痕似乎已被時間撫平。然而，當人靜靜站在池邊凝視，那水中的倒影仍隱隱傳遞出一種不安的訊息，那並非來自建築本身，而是來自觀看者內心深處的投射。

或許，我們每一個人，都曾在某個時刻，面對過近乎完美的事物。那種距離，既令人嚮往，也令人退卻。

離開鹿苑寺時，我忍不住回頭再看一眼。陽光已然升高，金閣的光芒變得更加直接而坦然。人聲漸起，步道上恢復了日常的節奏。那片清晨的靜謐，彷彿只是短暫借來的一段時間。

然而，水中的倒影，仍在記憶深處輕輕晃動。也許，我真正帶走的，不是那座無瑕的金色樓閣，而是它在水面上不斷破碎、又不斷重組的樣子。

那讓人明白，真正動人的，從來不是完美本身，而是經歷過毀滅之後，仍然願意存在的光。（寄自加州）