蜘蛛。

2025年2月，我報名參加了2026年2月的南美秘魯、玻利維亞、巴西 三國旅遊。那時心裡想，人到半退休 階段，是該多看看世界了；現在不走，更待何時？至於具體行程，只是草草看了一眼，覺得還有一年時間，慢慢再了解也不遲。

直到臨近出發，我才認真翻看行程表，發現其中有一個自選項目：乘坐小飛機俯瞰納斯卡線（Nazca Lines）。什麼是納斯卡線？我一頭霧水，從未聽說。行前說明會上，導遊介紹說，這是分布在沙漠中的巨大圖案與線條，只能從空中完整看到，極為奇特。我忍不住發問：「這些是誰創造的？」螢幕那頭有人半開玩笑地回了一句：「沒人能解釋，大概是外星人吧！」

▋未知的體驗 無知者無畏

「外星人」三個字，瞬間點燃了我的好奇心。帶著這種半認真半玩笑的神祕感，會後我幾乎沒有猶豫，立刻報了名。

到了秘魯首都利馬的第二天，我卻驚訝地發現，六十多人的團隊中，竟有三分之二的人選擇放棄這個項目。千山萬水都來了，為什麼不去？一問才知道，大家顧慮頗多：一是小飛機的安全問題；二是聽說觀光 時飛機會反復俯衝、傾斜，體驗「生不如死」，有人因此望之卻步。

我最初也有些擔心，但轉念一想，連阿拉斯加的冰川直升機我都搭過，這點似乎也沒那麼可怕。況且，既來之則安之，索性放下顧慮，帶著幾分「無知者無畏」的勇氣，踏上了這段未知的體驗。

第三天清晨，我們二十位團友從利馬出發，乘車三小時，抵達納斯卡附近的小型機場。原以為是直升機在簡易起降點起降，沒想到卻是一個設施齊全的正規機場：有值機櫃臺、安檢系統，一切井然有序。看到這些設備，我心中關於「安全」的那塊石頭，終於落了地。

後來大家心裡懷著激動、期待的心情，登上了飛機。飛機上有一個主駕駛，一個副駕駛。繫好安全帶後，飛機很快就起飛了。

▋內臟失去分寸 開始撞擊

剛起飛不久，地面還是零散的人類痕跡，低矮的房屋、筆直的公路，在陽光下顯得格外清晰。再往前，綠色迅速退場，被褐色取代。沙漠也不是單一的顏色，而是層層疊疊的過渡：淺黃、赭石、灰褐，像被時間反復沖刷過的畫布。

隨著飛機高度的變化，沙漠開始「分層」。有的區域平坦得近乎完美，像被拋光的石板；有的地方卻布滿細密的溝壑，像乾涸河流留下的紋路。很多風雕刻出的沙丘，線條柔軟，卻又在光影中顯得鋒利。

再飛遠一些，地貌變得更加抽象。山丘不再像「山」，而像被折疊、壓縮過的紙張，褶皺清晰。顏色也開始分區，一塊深色岩地旁邊緊貼著一片淺色沙面，界線分明，彷彿人為劃分，卻完全出自於自然。

波瀾遼闊，一望無際，真沒想到，沙漠也這麼美。我激動地看著這些大好河山，不停地照相、錄影。心裡想著，飛機飛得這麼平穩，有什麼可怕的呢？

然而，我高興得太早了。

當飛機真正進入納斯卡線上空時，副駕駛開始預告：「請大家注意，馬上到第一個圖案蜂鳥，準備好相機。為了讓大家看得清楚，飛機要俯衝。我們會先向左傾斜，左邊的人會看得更清楚。然後我們會轉一圈，再向右傾斜，右邊的人也能看清楚。」

我還沒反應過來，機身突然向左75度傾斜。機艙裡的人一下子都被推向座椅左側，視野裡的地平線瞬間歪斜。坐在右側的我，像被斜吊在那裡，只能透過左側人頭之間的空隙，看見沙漠彷彿被人拎起了一角。蜂鳥在哪裡？「看到了，看到了。」左側的人開始激動地喊。

我試著去看，卻站不穩，有點失重。正左右搖晃著，副駕駛的聲音又傳來：「現在請右側的乘客準備好，我們要向右俯衝。」

話音剛落，飛機猛地向右傾斜75度。身體還沒適應這一側的重力變化，內臟像失去了分寸，開始互相撞擊。

▋強忍惡心 對著圖案猛拍

我在這不穩定的視角中努力睜大眼睛。起初，地面仍只是顏色略有差異的沙礫，淺色與深色交錯；再一眨眼，那些原本雜亂的痕跡忽然「對齊」了：沙漠裡，一只巨大的蜂鳥驟然「顯現」，長長的喙、對稱展開的翅膀，線條流暢得像一筆完成。

「我也看到了。」我高喊著。雖然身體不停地搖晃，但激動的心情占了上風，對著蜂鳥連續按下快門。

還來不及回味，副駕駛的聲音又響起：「現在到了蜘蛛圖案的上空，大家注意。」

於是飛機再次驟然向左75度俯衝。我這次學乖了，不再站起往左看。等飛機稍微拉平的一瞬間，又迅速向右75度傾斜俯衝，我睜大眼睛，努力捕捉蜘蛛的痕跡。

「啊！大蜘蛛。」右側不知誰喊了一聲，蜘蛛的輪廓隨即映入眼簾。牠的身體呈細長的橢圓形，從中向外延伸出八條纖細修長的腿，有的略微彎曲，有的向外舒展，彷彿在緩慢爬行。

我還想再仔細看看，飛機卻再次拉平，又很快進入下一次轉彎，剛進入視線的圖案一下子滑走了，讓人不得不重新聚焦。

在這種左右交替的劇烈晃動中，我們看到了猴子、螺旋。

看到那一圈一圈的螺旋時，我突然有一種被「套進去」的感覺，五臟六腑不停地翻騰，一股氣浪直往上衝，惡心又想吐。

我雙手緊緊捂住嘴巴，後悔上飛機前沒有吃暈機藥。腦子裡閃過一個念頭：這不是訓練飛行員的節奏嗎？

雖然眼睛還在努力對焦地面那些細細的線條，胃卻越來越沉重。我在心裡一遍遍祈禱：千萬要忍住。

飛行員還在說：「右邊可以看到蜥蜴。」

機艙前排突然傳來嘔吐聲，有人已經撐不住了。幸好他有準備，手裡拿著塑料袋。

我只能一邊閉眼，一邊強忍不適，反復在心裡念著：別吐出來，快點結束。

可我又忍不住睜開眼睛，如果就這樣白白錯過這一生難得的機會，實在不甘心。於是我一邊舉著手機，一邊強忍惡心，在左右輪換的俯衝中，對著接下來的圖案一陣猛拍。

▋難得經歷 終於挺過來了

就在我幾乎要失去耐心時，飛機終於開始減少傾斜，慢慢拉直航線。那種穩定來得很突然，地平線不再傾斜，身體也不再被左右拉扯。

我長出一口氣，甚至有點虛脫。剛才那些宏大的線條和謎一般的圖案，此刻反而退居次要，留下最清晰的記憶，變成一種極其具體的感受：終於結束了。

當飛機降落時，機艙裡的團員互相擊掌慶祝：「太難得的經歷了，我們挺過來了。」當我回到地面，再看那些照片和視頻時，震撼卻再次襲來。

蜂鳥、鵜鶘、蜘蛛、猴子、蜥蜴、螺旋……這些圖案靜靜地鋪展在廣袤沙漠之上的圖案，線條簡單卻規模巨大，粗獷卻精準異常。此前在空中看到的地貌層次，不過是背景，而這些線條，像時間深處留下的密碼，只有從空中才能被「讀懂」。

蜂鳥。

猴子。

人這一生，能親眼看到這樣的奇跡，即便經歷了暈眩與不適，是否值得？答案毫無疑問：值得。

納斯卡線的神奇，不僅在於它的規模與古老，更在於它不斷挑戰我們的認知邊界。首先讓人想追問：這是如何做到的？

納斯卡線的圖案並非繪製，而是透過移開表層深色石塊，露出淺色土壤形成。方法看似簡單，但線條卻極其精準，直線幾乎不偏，動物圖案比例協調，曲線流暢，彷彿從空中設計完成。

兩千年前並沒有飛行器，人站在地面上甚至看不到整體效果，他們是如何完成這樣的構圖？

▋矛盾藝術 創造卻無法觀看

接著是第二個問題：為什麼要這樣做？這些圖案大到只有空中可見，而古代納斯卡人卻無法俯瞰牠們。這種「創造卻無法觀看」的藝術，本身就充滿矛盾。

學界提出過多種解釋：宗教儀式路徑；水源或降雨祈求的標記；與天文方向的對齊，但沒有一種理論能夠完全解釋所有現象。

最後，還有一個問題：為何能保存至今？極端乾燥、幾乎無風少雨的環境，使這些線條得以保存數千年。你所看到的，並非殘影，而是接近原貌的古代痕跡。

也正因為如此，納斯卡線始終遊走在科學與想像之間，既是考古對象，也是人類關於文明與宇宙的永恆疑問。

而那段在空中的暈眩體驗，反而讓這種「神祕」變得更加真實。短短半小時的俯衝已令人難以承受，而創造這一切的人，卻在完全不同的條件下，完成了如此宏大的表達。

所以，問題依然不斷回響：當時的他們，是怎麼做到的？（寄自加州）