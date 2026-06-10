《獨立宣言》書籍出版。（圖／作者林一平翻拍於杭廷頓圖書館）

我在洛杉磯 杭廷頓圖書館看到《獨立宣言》的第一個書籍版本，想像其背後故事。

美國獨立戰爭之際，費城 的夏日黎明總是帶著濃重的濕氣，羅伯特·貝爾（Robert Bell;1732–1784）擦拭著額頭上的汗珠，凝視著眼前這份剛從大陸會議送來的手稿。墨跡還未完全乾透，紙張上散發著革命的氣息。

「先生，這真的要印嗎？」年輕的學徒湯瑪斯（Thomas）顫抖著聲音問道。他知道《獨立宣言》這份文件的分量，足以讓他們所有人被英國政府送上絞刑架的叛國文書。

貝爾沒有立即回答，他的手指輕撫過那些熟悉的字句：「我們認為這些真理是不言而喻的，人人生而平等……」這些話語如雷鳴般在他心中迴響。作為一名印刷工，他深知文字的力量，但從未想過自己會成為歷史轉折點的見證者。

「湯瑪斯，」貝爾終於開口，聲音堅定而沉穩，「有些時刻，我們必須選擇站在歷史的正確一邊，今天就是這樣的時刻。」

印刷廠裡的機器開始運轉，金屬與木材的撞擊聲彷彿戰鼓般響起。貝爾親自調配著油墨，每一個動作都充滿了儀式感。他知道，這次的印刷工作，是在為一個新國家的誕生做準備。

窗外，費城的街道上已經開始有人聚集。消息總是傳播得很快，尤其是在這樣的時刻。人們竊竊私語，眼中既有期待，也有恐懼。畢竟，挑戰大英帝國的權威需要巨大的勇氣。

「先生，賓夕法尼亞的制憲會議今天就要召開了。」湯瑪斯一邊排版一邊說道，「他們說這份宣言會成為我們州憲法的基礎。」

貝爾點了點頭。他明白七月八日這個日子是《獨立宣言》首次以書籍形式出版的日子，也是賓夕法尼亞選舉制憲代表的日子。歷史的車輪正在加速轉動，而他們就在這個漩渦的中心。

隨著第一批印刷品從機器中產出，整個印刷廠都陷入了一種神聖的寧靜。那些黑色的字母在白紙上排列得整整齊齊，彷彿士兵等待檢閱。每一個字母都承載著無數先輩的血汗，每一句話都預示著未來的希望。

「這真的是第一本書嗎？」一個聲音從門口傳來。貝爾抬頭看去，是大陸會議的一名代表，臉上掛著疲憊但堅定的表情。「是的，」貝爾驕傲地回答，「這是《獨立宣言》的第一個書籍版本。從今天起，我們的理念將以書籍的形式傳播到每一個角落。」

代表拿起一本還帶著油墨香味的書籍，翻開第一頁。那些莊嚴的詞句再次映入眼簾：「當人類事務的發展過程中，一個民族必須解除其和另一個民族之間的政治聯繫……」

午後的陽光透過窗戶照射進來，在印刷廠裡投下金色的光斑。貝爾看著這些剛出爐的書籍，心中湧起一陣深深的滿足感。他知道，無論未來如何，他們已經為歷史留下了不可磨滅的印記。這些書籍被送往各個殖民地，送到每一個渴望自由的人手中。它們將成為新生共和國的聖經，指引著一代又一代的美國人走向更美好的未來。

當夜幕降臨時，貝爾關閉了印刷機，但革命的火種已經點燃，再也無法熄滅。在那個改變世界的夏日，一個印刷工用他的技藝為自由鑄造了最強有力的武器：真理的文字。（台灣新竹）