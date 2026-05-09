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昨日與幽州台

金慶松
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我在中文學校教九年級。那天上第五課「詩詞朗誦比賽」，課文裡並列了三首作品：披頭四的〈Yesterday〉、陳子昂的〈登幽州台〉，還有一首〈昨日詩〉。我滿懷期待走進教室，卻不知道，這將是一堂「文化震撼課」。

全班十位ABC學生，當天三人請假，七名學生沒人聽過披頭四，更別說〈Yesterday〉。我搜尋YouTube 正準備播放，一位同學快手搶先，前奏才響起，全班就躁動起來：「不好聽。」「換一首。」歌唱了三句，已有學生左顧右盼。披頭四的經典，在他們耳裡不如K-pop，更輸給抖音神曲。我默默關掉音樂，心想這「昨日」，是老師的昨日；他們的「昨日」，是手機裡的限時動態。

我只好揮別「昨日」，進入課文。課文說，〈登幽州台〉「動人心弦，發人深省，讓人思考自我人生的意義和價值。」我突然想起孔子問學生：「盍各言爾志？」於是也問他們：「你的人生意義和價值是什麼？」學生陸續回答：「沒想過。」「不知道。」「起床、吃飯、上學、睡覺。」黃同學思考半晌：「我爸說我的價值很貴。」另一位立刻接話：「我覺得我很便宜。」全班大笑。這些對話若能錄下來，可以當哲學課教材了。

終於來到〈登幽州台〉，我逐字講解，邊說邊演，彷彿自己就是登上幽州台的陳子昂。我舉當今的例子：駐守沙漠的美國軍人，或許也會寫下這樣的感慨。我從「前不見古人」開始朗誦，聲音漸沉；「後不見來者」，語氣轉悲；唸到「念天地之悠悠」時，我仰望天花板，俯瞰地板，雙手微張，彷彿置身蒼茫天地之間，最後一句「獨愴然而涕下」，我差點連眼淚都擠出來，一名學生卻問我：「老師，你眼睛過敏嗎？」

這時，吳同學突然興奮地說：「我好像背過這首詩。」我如遇知音：「什麼時候背的？」「小時候媽媽教的，還有一點印象。」她評論說，這首詩寫的是「孤獨」。

下課時，她走向我又問：「老師，這首詩寫的是孤獨，對不對？」我點點頭。也許他們現在還不懂，但總有一天，當他們離家千里、獨自站在異鄉的風中時，陳子昂的詩句會自動浮現，就像當年的我一樣。（寄自維吉尼亞州）

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