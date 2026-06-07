「國立台灣博物館南門園區」內的樟樹。

台北向來多雨，微雨的日子，我經常沿著仁愛路上的騎樓散步，從光復南路走到敦化南路，來回之間，行人匆匆而過，車道川流不息，只有樟樹靜靜停駐。

做為行道樹，樟樹自帶香氣，在微風中低語，盡職地守護來往的車輛與行人。偶爾，我會瞥見幾片紅葉夾雜在密叢叢的綠葉間，昭示著季節的更迭；它灰褐近黑的樹幹，裹著層層深溝縱裂的樹皮，像卷軸行書，書寫著歲月的美麗與哀愁。

樟樹是常綠大喬木，是台灣中低海拔的主要樹種，它和榕樹、楓香、茄苳是百年老樹中的四大天王，都是長壽樹。明朝李時珍《本草綱目》記載：「其木理多紋章，故謂之樟」。它的葉片表面深綠光滑，背面灰白無毛，微有白粉，搓揉後聞它，清香馥郁。因此，也有人認為「樟」是因為樹有香味，類似會發散香氣的動物「獐」而得名。

樟樹木材耐腐防蟲，是造船及家具雕刻的好材料，台灣有許多廟宇的神像及雕飾，即是用樟木製作。由樟樹所提煉出的樟腦及樟腦油，除了製藥用途，也是重要的軍火及工業原料。在塑膠石化工業尚未普及時，樟腦為製作塑化材質重要的原料，如賽璐珞底片等。1887年，諾貝爾 更以樟腦為原料，研製出「無煙火藥」而取得專利。

樟香的記憶彷彿天空一道亮麗的彩虹。學齡前我住在桃園大溪百吉外婆家，竹林圍繞的三合院，蚊子不少。外婆不忍我成天與蚊鬥法，每天清晨，就會在我身上塗滿樟腦油，才放我出外玩耍。樟腦油濃烈的香氣，如同外婆對我深深的愛，是我童年最馨香的味道。

當年，我的外公在林務局工作，二叔公在茶廠上班，他們的工作地點都在桃園復興角板山附近。兄弟倆只要談起樟樹和茶樹，就口沫橫飛，眉飛色舞，我耳濡目染，對這兩種樹也情有獨鍾。

長大後，我閱讀一些報導，才明白原來角板山曾經在製腦和製茶產業都扮演關鍵角色。樟腦曾為台灣帶來大量外匯，是清朝至民初重要的出口貨品，從清末到日據的全盛時期，全球70%的樟腦產量都來自台灣，樟腦與茶葉、蔗糖被譽為「昔日的台灣三寶」。

日據時期的「角板山樟腦收納所」，不僅匯集角板山當地開採的樟腦，連龍潭、關西一帶的樟腦也送到此地。樟腦的製造，需先在樟樹產地的「腦寮」將樟木削成小片並加熱蒸餾，得到粗製樟腦及樟腦油，再將粗製的樟腦送到台北的「南門工廠」精製與出口。

「南門工廠」為二戰前台灣唯一及東亞規模最大的樟腦及鴉片加工廠，其遺址如今是「國立台灣博物館南門園區」，它以歷史物件與遺跡現地展示的方式，爬梳台灣百年前的樟腦與鴉片經濟產業，呈現樟腦產業對於社會、經濟、族群文化及生態環境上的影響。角板山之所以成為樟腦集散中心，一是因為復興山區一帶的樟樹眾多，二是它位於大嵙崁溪流域，河運發達，可將粗製的樟腦送到台北，經濟地位不容小覷。

大溪的舊名大嵙崁，源自於原住民語「大水」之義，乃因流經當地的「大嵙崁溪」（今大漢溪）而得名。傳聞昔日閩、客、漳、原住民等族群，常為了樟腦大動干戈，清朝《台灣詩抄》竹枝詞詩句：「統領揚兵夜渡河，大嵙崁內逞干戈，教郎莫去收樟腦，聞說生番出草多。」民間也有俗諺：「一斤樟腦，一斤血」透露出採集樟腦產生的族群糾紛。

近日我到大溪，參觀位於大溪公園內的「桃園市立大溪木藝生態博物館」，其中歷史館內的展出，讓我印象深刻，我看到一段關於樟腦經濟的介紹：「大溪，是北台灣樟腦重要產地。19世紀後半葉，全球對樟腦的需求激增，可預期的豐厚收益，使執政者將樟腦產業訂為官辦專賣制，是財政的重要收入。」

我曾經聽我大舅廖明進校長提起：「我們一家人會住到八結，就是因為我祖父在三井會社的大溪坪育苗場工作。」大舅經常會閒聊家族軼事，我都當成是極遙遠的故事。大舅說他的祖父（我的外曾祖父）有個指腹為婚的未婚妻，八歲時在田間玩耍被原住民出草砍死，我外曾祖父到了適婚年齡，真的履行承諾，舉辦了一場冥婚，當年，女方也備來豐厚的嫁妝。之後，他才正式娶我外曾祖母進門，我外曾祖母是大溪當地的名門閨秀，卻也要依習俗，先祭拜這位冥婚前妻。

我在博物館內看到當年漢族、原住民之間的族群糾紛，以及聽聞大舅說起母親娘家與百吉的淵源，仿如實境秀。歷史資料向我佐證，日據時代，漢人與原民之間因樟腦開採而時有械鬥之事應當屬實。

我童年時，外公因在林務局工作，經常入山巡守山林，他與住在角板山附近的原住民倒是相處融洽，並無「聞說生番出草多」之事發生。泰雅族原住民利用樟木種香菇，收成曬乾後，總是一布袋一布袋的送給我外公。用樟木種出來的香菇風味獨特，香氣濃郁。外婆的拿手菜「香菇雞湯」，是我童年最頂級的美味。

我在歷史館內瀏覽，看到一個標題：「因樟腦而誕生–百吉國小」。我們家族與百吉國小，有極深的情感連結，這也讓我迫不及待的想仔細探究。

「百吉舊名八結，是因樟腦與造林產業而誕生的移民聚落。大正3年(1914年) 三井合名會社主任日野荒太郎向公司申請設置書房，聘請大溪公學校兼任教師至樟腦造林地內授課，是八結地區教育的起源。昭和3年(1928年) 內柵公學校正式設立八結分教場；昭和17年(1942年) 升格為八結國民學校；民國61年(1972年)更名為百吉國民小學。」

字數不多，卻讓我心生感恩，充滿回憶。我的祖父楊光電曾經擔任百吉國小校長，我父親也因為在百吉國小任教而有機會娶了我母親。我童年時，寒暑假都住在外婆家，我大舅當時擔任百吉國小的教導主任，我經常跟隨他到百吉國小巡守校園、看書、彈琴。廖家家族成員中，只要識字的，幾乎都受到這所因樟腦而誕生的學校之薰陶。

1940年代，隨著石化工業發達及合成技術的成熟，天然樟腦的國際地位逐漸被取代，樟腦產業隨之沒落，樟樹也從工業原料轉變為景觀樹種與行道樹。

2024年康芮颱風橫掃台灣，它是首個於10月下旬登陸台灣的強烈颱風，登陸、出海地點都在中南部，與台北似乎無任何關聯，但在颱風中心離開陸地後，卻因「角隅效應」，台北市區卻颳起12級的強陣風，造成不少災情。

次日一早，聽說台北市路樹倒了兩千多棵。接近中午，我出外辦事，在仁愛路上，看見許多樹都被削成禿頭，街頭轉角處，堆滿零亂的枝葉，我一眼就瞧見樟樹斷枝橫躺其中，與其平日玉樹臨風的模樣大異其趣。唉！這是我見過樟樹最悲慘、最失落的一次吧！（ 寄自台北）