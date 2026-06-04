Dana Point Harbor 。（圖／作者汪靜玉提供）

我住在距離美國加州 德納角（Dana Point）海灣不到三十分鐘車程的地方，不知道為什麼，我一直沒有機會去拜訪。等我終於站到海邊時，已經是洛杉磯 的冬天。洛杉磯的冬天也不冷，只是陽光像被過濾了一般，不再那麼熱烈。

那天天氣正好，海面被陽光切成一片片碎銀，不停地閃光。風從水面上推過來，帶著冷意。我一踏進海灘，就脫掉了鞋子。沙是細沙，溫軟的，長時間被太陽反覆曬過。腳踩下去時，沙緩慢裹住腳底，又輕輕鬆開。

我是在走近之後，才看見那尊銅像的。

一名海員站在高處，身體前傾，雙臂用力向外送出。他手裡的東西起初像帆，又不像。再靠近一點，才看清那是一整張牛皮，它看起來厚而沉，卻在風裡被掀起一個不穩定的弧度。

十九世紀的德納角，是太平洋航線的重要補給站，牛皮曾是船隻遠航的必備物資。而這尊銅像的原型來自十九世紀的航海港口。在沒有現代通訊的年代，沿海製革工坊會把牛皮裁好、鹽醃，再運往船上。牛皮既是材料，也是資訊。它記錄訂單，也記錄距離。風大時，必須更用力，否則整張皮會被捲入海底。

「拋」，不是投擲，而是一種在風裡完成的傳遞。

拋與接之間，沒有猶豫的時間。牛皮從高處的風裡拋出，底下船上的工人必須在風裡接住，這是一輪完整的循環。所以他定格在那個瞬間。

他肌肉繃緊，手指收攏，像仍在用力控制一條尚未離開的路徑。牛皮向下墜去，邊緣微微翻捲。

我站在下面看了很久，風不大，卻始終在吹。海面細碎的光來回晃動。礁石被水打濕，又迅速變乾。

銘牌就在腳邊，字很小。我只認出「牛皮」和「鞋匠」，其餘的已經被風蝕掉了。有人從我身邊停下來，也低頭看那塊銘牌。他彎下腰，手指在「牛皮」兩個字上輕輕劃了一下，又很快收回去，好像碰到了什麼不該碰的東西。他嘴唇抿了抿，想說什麼，但什麼也沒說。

我抬頭看那隻手。那隻手停在風裡，像在等一個方向。

船停在下方，不靠岸。有人在甲板上等，仰頭看他。在那一瞬間，牛皮從高處被送出，在空中翻轉，落進另一雙手，或者落在甲板上，發出一聲悶響。一張，一張。沒有多餘的動作。

浪濤聲一下一下地拍過來，像有人在說話，卻又始終聽不清。陽光從側面落下，銅像的影子被拉得很長，那隻手的影子先於身體落在地面上。

沙灘上幾個孩子在追浪，浪退時，他們往前衝；浪拍打過來時，他們又猛地跳起來。腳陷進沙裡，再拔出來後，繼續跑。

其中一個孩子衝得太快，被浪打在腳踝上，他踉蹌了一步，手臂高舉，又站穩。我看到他向前用力的一瞬間，身體先出去，重心還沒跟上，與銅像的姿勢，一模一樣。

風從港灣繞出來，貼著地面走。我站久了，腳底開始發涼。沙變得更鬆，也更深，每一步都要多用一點力。

不遠處，一個老人坐在礁石上，手裡握著一頂舊帽子。風吹來時，他把帽子壓在膝上，像在按住某種看不見的東西。他長久地注視著大海，一動不動。風掀起他的衣角，又落下。許久，他才站起身，拍去褲子上的沙，把帽子扣在胸前，慢慢走遠。

我伸手碰了一下基座，銅很冷。我把掌心貼上去，順著它的角度發力。涼意從皮膚滲進去，進入骨頭。最後某種記憶被重新喚醒。

那一刻，是身體先認出了某種舊的發力方式。

我想起外公。他後來一直住在鄉下，但我知道，他年輕時住在武昌，他在那裡進過黃埔軍校體系，接受過另一種關於身體的訓練：站立、轉身、判斷、收力，每一個動作都要求精確，沒有冗餘。

他搬到鄉下隱居後，開始做鞋。

解放鞋。

他的鞋底只用牛皮，不替代，不省略。他裁皮時極穩，壓皮時極重，釘釘子時像在執行一套早已寫入身體的程式：定位、壓實、落錘。

他很少說話，只是在一次我看他做鞋時，他停了一下說：「頂住了，人就站得住。」他沒有解釋，那句話像是對鞋說的，也像是對更長的時間說的。他沒有停止那套訓練，他仍在執行一套已經退場的紀律。只是從看得見的地方，退到了看不見的地方。

風再一次吹過銅像，牛皮邊緣輕輕地顫了一下。我伸出手，順著那隻手臂的方向往前送。金屬很冷，很快失去溫度。手臂微微繃緊，肩也被帶著抬起來。那不是雕像的動作，更像是某種被重新激活的秩序。

我後退一步，重新審視那張牛皮。它上面有一道光，隨著時間慢慢移動。離開海港時，我回頭看了一眼。海面仍很明亮，但已經不再那麼刺眼了。

一個男孩從堤岸跑來，站在銅像旁，手裡握著一塊半乾的海藻。他先是仰頭看了一會兒，然後學著那隻手的姿勢，將身體往後拉。

他停了一下，聆聽風聲。他的腳趾深扎進沙裡，腳背拱起，肩膀繃緊。然後他搖擺了一下身體，像被風推了一把。在身體失去平衡的那一瞬間，他把海藻拋了出去。落地時，幾乎沒有聲音。

我站在原地，看著那隻手。

那隻手，仍停在風裡。（寄自加州）