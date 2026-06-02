台灣苗栗三義的清晨，常是被一層薄如蟬翼的雲霧所包裹的。在那間位於山坡邊、外牆覆滿青苔的木雕工坊，老人家正靜靜地凝視著一塊未經雕琢的樟木。這裡的空氣不帶市井的喧囂，而是一股由新鮮木屑、天然生漆與山林濕氣交織而成的清香，厚實而敦厚，每一口呼吸都彷彿能觸摸到森林的心跳。

老人家守著那張被歲月磨得圓潤的老木几，手邊整齊排列著數十把粗細不一的鑿刀。他輕撫著木材表面，那塊樟木有著色澤如蜜、紋理蜿蜒的「虎斑紋」，在透進窗櫺的微光下，木質中心那圈歲月留下的年輪細密而清晰，散發出特有的辛辣與清涼感，那是土地蘊含的沉穩。

隨後，他拿起一塊紅豆杉，指尖劃過那深紅且緻密的質地，能感受到如玉石般的溫潤，那是高山林木在嚴寒中鍛造出的堅韌。

這間工坊的節奏，是老人家用木槌敲擊鑿刀，一聲一響「扣」出來的。在「打胚」的粗放與「修光」的細膩間，刀鋒刻劃出的弧度、木料顯現的琥珀色澤，在他厚實且布滿硬繭與細微傷痕的手中，匯聚成一場關於生命與藝術的對話。

然而，時代的風暴也曾試圖侵蝕這份寧靜。

在經濟起飛、講求速成的歲月裡，曾有商人帶著規格化的圖紙走進工坊，語帶誘惑地要求他放棄繁複的手工鑿刻，改用大量的機器模具，甚至暗示他在木料表面塗上厚重的化學亮漆，來遮掩廉價混木的缺陷。在商人眼中，木雕只是換取利潤的商品，而非承載山林靈魂的藝作。

「刀鋒若鈍了，心就歪了。」老人家在心底沉重地嘆息。他看著那些被要求使用的、毫無生氣且散發刺鼻化學味的漆料，內心如焚。對他而言，那不僅是工藝的墮落，更是對山林賜予珍貴良木的背叛。他寧可耗費數倍的時日手工慢磨，也不願在木紋間留下半分虛假。

轉折發生在一個雨後的傍晚。一位滿臉風霜的老農，帶著一塊家傳的老檜木，祈求老人家能將其雕琢成一尊平安像，傳給即將成家的長孫。看著老農那雙充滿託付與期盼的眼神，老人家意識到，他守住的不只是木材的品質，更是一份連結土地與家族記憶的承諾。

那一刻，老人家轉過身，果斷地將那些標榜「效率」的合約與化學漆料束之高閣。那拒絕妥協的意志，在安靜的山城工坊裡，竟有一種如石破天驚般的清脆感，像是敲開了禁錮已久的枷鎖。

他重新抓起那把磨得銳利的平鑿，眼中重新燃起了職人的尊嚴。他明白，即便世界的步調再快，只要這間工坊的木香依舊醇厚，那些關於誠實、美學與土地的記憶，就會隨著每一道深刻的鑿痕長久流傳。（寄自桃園）