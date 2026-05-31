（圖／123RF）

午後的大辦公室，西曬的陽光穿過窗櫺，在散亂的公文上切割出幾道明亮的幾何圖形，空氣中飄浮著細小的灰塵。

李主任坐在沉重的實木辦公桌前，鼻尖嗅到一絲便當殘留的油膩與菜渣發酵的酸氣，但當她揭開盒蓋，眼前的空洞卻讓她心頭一緊。那種空虛感從胃部蔓延開來，她下意識地揉搓著略顯乾枯、帶著薄繭的手指，自言自語地抱怨著先生出門前的疏忽。然而，組員淑娟與工讀生小雯交換了一個神色，那眼神裡藏著一種讓她背脊發涼的憐憫，像是看著一具壞掉的鐘擺。

淑娟桌上放著一個老舊的音樂盒，圓盤上的芭蕾娃娃正隨著旋律，僵硬地單腳旋轉。那清脆卻略帶磨損的齒輪摩擦聲，規律地在冷氣運轉聲中彈跳。李主任盯著那不斷轉圈的小人兒，胸口悶堵得厲害。

她曾以為自己是指揮若定的領航者，校園裡大大小小的行政標案都在她指尖流轉，如今卻在這個旋轉的木偶身上看見了自己的縮影——被命定的軌道束縛，重複著連自己都忘了目的的動作。她撐著桌緣站起，想去合作社買個巧克力 ，想著讓糖分驅散腦海中那團揮之不散的大霧，卻在踏入操場的瞬間，被那股過於刺眼的青春氣息絆住了腳。

校園裡的風帶著淡淡的剪草味，國中生球鞋摩擦地面的「啾啾」聲與尖細的笑鬧聲，像潮水般將她淹沒。她坐在生冷的鐵椅子上，掌心感受著鏽蝕金屬的粗糙顆粒，二十多年的教職生涯如走馬燈般閃過——那些她曾引以為傲的教學紀錄、她親手處理過的頑劣學生，此刻竟變得像隔著一層毛玻璃般模糊。她記得自己曾是數學名師，對數字有著近乎偏執的精準，卻唯獨忘了剛才承諾要在下午一點半主持的預算審核會議。

失智症是一場靜默的漲潮，正無聲無息地浸濕了音樂盒底部的木座，讓齒輪開始鏽蝕。

衝突在家庭的晚餐桌上爆發，伴隨著燒焦的飯菜味，那氣息刺鼻得讓人想流淚。面對兒子靖捷為了學雜費沒繳的質問，李主任感受到一種被背叛的憤怒，她摀著發燙且突突狂跳的太陽穴，在客廳無助地吼叫。那種「斷片」的驚悚感，如同音樂盒的發條突然鬆脫，旋律驟然停在一個扭曲的音符上。

某個清晨，她站在早餐車前，聽著培根在鐵板上嘶嘶作響，油脂噴濺在手背上的微痛感如此真實，她卻想不起自己早在家裡喝過兩碗燕麥片；直到員警將她送回家時，她眼神裡的呆滯與茫然，讓先生心痛得幾乎窒息。

在醫院診間，醫生的話語冷冰冰地定調了她的餘生——海馬迴受損，阿茲海默症前期。

為了對抗遺忘，她開始在皮質筆記本上用力塗抹，試圖用墨水捕捉快要溜走的靈光。然而，在那場全校行政會議上，這道防線徹底崩潰了。會議室裡的冷氣運轉聲沉悶地壓迫著耳膜，黃老師那句「主任是不是該休息了，老番癲也得看場合」的話語，像一記耳光，狠狠甩在她殘存的自尊上。

混亂中，李主任感到大腦一片空白，所有的面孔都扭曲成憤怒且嘲弄的符號。她失控地抓起桌上的麥克風擲出，礦泉水噴灑在會議桌面上，那種濕冷感順著指縫滴落，讓她瞬間驚醒，卻只看見同事們驚恐且嫌惡的臉孔，像是在看一場拙劣的鬧劇。

當先生與兒子趕到學校門口時，李主任正頹然蹲在噴水池旁，雙手死死地抱著頭。喧囂的指責聲漸漸遠去，取而代之的是先生手心那股熟悉的、溫潤的溫度，帶著淡淡的木質調香水味。

他們坐在校園一隅的長椅上，身後是無聲轉動的時光。先生輕輕扶著她的手，聲音細碎而溫柔，像是要把她從深淵裡拉回來。李主任想起三十年前，在大學校園的夕陽下，她曾牽著先生的手，傲慢地宣稱自己的人生節奏應由自己掌握，絕不願像發條玩具那樣任人擺布。

「不管以後變成怎樣，只要記住對方，我們還可以當一對在旋轉盤上共舞的芭蕾娃娃。」先生的聲音在她耳畔迴盪，帶著一點點哽咽的顫音，溫暖的氣息撲在她耳廓。

李主任轉過頭，看著先生厚重眼鏡下眼角細密的皺紋。雖然她眼前的世界正在崩塌、音調正在失準，但只要這個小小的、名為「家」的圓盤上還有彼此支撐，那便是她生命中最後一段，也是最溫柔的舞曲。（寄自宜蘭）