有一首流行中文歌曲「紅豆」，歌詞提到「有時候，有時候，我會相信一切有盡頭⋯⋯」，這常提醒我：小時候、小時候，我會相信人間有盼頭⋯⋯從自身做起，日行一善。

從小到大，學字識字，一切習以為常、視為當然，無意中查詢「善」字，原來大有學問。「善」字的古字通常寫作「譱」，古人以「羊」為美好、溫和、祭祀、美味的象徵。東漢許慎《說文解字》解釋善字：「吉也」。泛指美好的言辭、純良的德行、吉祥的事物。

其實很懷念小時候流行的童子軍，提倡三大座右銘：準備、日行一善、人生以服務為目的。現代的年輕人似乎較偏向於我喜歡就好。或許人生觀深受高壓環境影響，呈現「高壓力下追求自我」的傾向。

「日行一善」成語最早出自宋代葛繁，他每日堅持行善，後來官至太守（相當於現今的市長）。中華文化四大名著之一的《西遊記》：千日行善，善猶不足；一日行惡，惡自有餘。

近代德國 著名的哲學家尼采（Friedrich Nietzsche）曾說：我曾身陷黑暗，但邁出三步後便置身於天堂。第一步是善思，第二步是善言，第三步是善行。

（I was in darkness, but I took three steps and found myself in paradise. The first step was a good thought, the second, a good word; and the third, a good deed. )

愛爾蘭的神話格言記載著新月，第一個晚上沒人看見，第二個晚上小鳥看見了，第三個晚上每個人都看見了。

（On the first night nobody sees it, on the second night the birds see it, and on the third night everybody sees it.）日行一善，正如愛爾蘭人的新月神化神話般，有感染力與傳染性。

有一天，游泳池的大個子（他塊頭大，應有180公分高，90公斤重）管理員，問我知不知道大樓裡有一年輕女子跳樓輕生了⋯⋯他ㄧ直搖頭嘆息地唸唸有詞，若有一個人稍微關心一下她，或許不至如此吧！

後來，有一天大個子獨自坐在陰暗的小辦公室裡，落寞憂傷寫滿了那張黝黑的光頭大臉。我探個頭，輕聲細語地打招呼詢問道：「怎麼了？你還好嗎？」原來，他那天剛剛離婚，他的妻子認爲財物上他沒給夠安全感，執意帶著蹣跚學步的女兒要離婚。

幾年前大個子從加勒比海移民來此，他結束了原本自創的小型清潔公司，一切從頭來過，這救生員兼管理員提供了目前基本的安穩工作生活。

將心比心，我有點著急和擔心，卻又不能用力過猛，只能緩緩地勸他：「你是位好爸爸，女兒的兔唇不是好不容易剛做完手術醫治妥？新移民起步總是各有各自的艱辛歷程，想想那些盼著移民來美卻又來不了的人們，我們幸運多了⋯你還壯年，多的是明天，怕什麽呢？」

大個子從他的午餐盒稍稍抬起頭，眼珠泛著紅絲含著淚水，望著我然後木然地點了點頭。再後來，他又開始中氣十足與游泳池的泳客打招呼，慢慢地走出了離婚陰影。哪天我若沒去游泳池打卡，大個子必定追問關心。

又是新年，社區中心舉辦慶祝農曆春節聯歡活動，喜歡唱歌的我獻唱一首由奥黛麗赫本所主演的「第凡內早餐」電影主題曲「月河」。

誠如歌詞中的描述：「月河寬過一英里，我將優雅地遇見你。啊！築夢者、令人心碎的你，無論你去何處，我跟隨你的腳步。兩個流浪者連袂去闖蕩，太多的世界等著我們去探訪。我們追逐著同樣地—彩虹的終點，癡癡地等候我昔日老友，月河和我。」

原本是紀念去年突然因心臟病而驟然離世的老朋友，所以帶著不捨的感情宣洩內心懷念。演唱下台後，一位男士特地走來分享他的故事，也是去年他抗癌五年的妻子走了，他為了陪伴患病的妻子，提前退休來照顧她，雖不捨還是不捨⋯⋯他謝謝我唱的這首「月河」，勾起了他對妻子的思念回憶。我誠惶誠恐地說：「很抱歉，也謝謝你的回饋。」因為我深深地為他的妻子感到值得了。

所謂「月兒彎彎照九州，幾家歡樂幾家愁。」人的一生，像極了月亮，月移花影、陰晴圓缺，新月如眉、殘月如弓，月明星稀、月盈則虧。還好，有初一的新月，就必有十五的滿月。

正如「花有清香月有陰」（宋蘇軾）世間上的必然現象，「月河」這首歌譜出了「古人今人若流水，共看明月皆如此。」（唐李白）把握當下應當珍惜的感嘆。

不禁想起「海上生明月，天涯共此時」（唐張九齡），能「共」時，則惜福、惜情、惜時、惜人。無法「共」時，這份往日情懷將永不磨滅。

中文有句成語：種瓜得瓜、種豆得豆；英文有「回旋鏢效應」（Boomerang Effect），不過這多半應用於較負面的情況。而我們所熟悉的「因果報應」，也就是近年來盛行的瑜伽運動，帶動流行的英文詞「Karma」。

無論如何，俗語說得好：「贈人玫瑰，手有餘香。」日行一善值得再次推廣。（寄自華府）