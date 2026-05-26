她是老尤的下級，在北京時小顧夫婦對老尤溜鬚拍馬、百依百順做得面面俱到。老尤現在要來美國給兒子打天下，心想小顧的兒子和他同病相憐，帶上她來還可以為他燒飯洗衣，生活上有個照應。小顧一聽老尤給了她這個可以解決她心病的好機會，如同撿了大寶貝。和陳兵商量了一下，小顧立刻從化工部辭職，跟著老尤搭上了這班出國班機來到了美國。

臨來前小顧向尤太太左保證，右發誓的，到了美國一定會給老尤燒飯洗衣照顧好老尤的生活起居。到了美國，租了地方安居下來後，小顧也買了一輛銀灰色的七成新轎車和老尤一樣也開始蹲移民 監。名義上她是美國分公司的財務總管，可是一切帳單都是他們花錢買來的假帳。她只是每天待在房間吃喝睡覺看電視。

老高每次來美國都會找各種藉口向他們收錢，因為他們有約在先，綠卡 期間，公司每月租辦公室租金 及維持開業費、水電、購買轉帳業務、適當的捐款、平常流水開銷，一切業務經費都由大家平攤，他們就是這樣隨叫隨交，拆東牆補西壁。在老高的指揮下，「美國上有移民政策，他們下有相應對策」。他們擔憂過，大把大把投資，還不知道會有什麼樣的後果？他們也急躁過，這種死氣沉沉、暗無天日的日子何時才能到頭？

有一次，他們因分攤不均，大吵一架，小顧一看風向，掂了掂分量，立馬倒入老高一頭，毅然和老尤決裂，讓老尤氣得半死。從此小顧解脫了，她不再需要對老尤百依百順，不再需要為他洗衣做飯了，他們住在同一個屋簷下各持己見，各燒自己的飯菜，那種尷尬的感覺是可想而知的。

不久，老尤也開始幫中國的親朋好友們代辦開分公司，辦L-1A的業務，真可謂是長習為巨匠，久病成良醫。老尤在中國大陸的高官太太手下稍微吆喝幾句一抓一大把。那時的美國移民政策並不像現在那麼嚴緊，反正是移民局要什麼就給什麼，從老尤的妹夫開始，還是有很多家庭在老尤的幫助下花錢辦到了綠卡。老尤這下忙碌了，也有錢賺了。

理所當然，只要綠卡一到手，每個L-1A的假老闆馬上都會過河拆橋，立刻停止支付一切費用。有時三個人之間有一個人沒辦下來，那個人一定很不高興。該付的錢一分沒少付，別人都拿到綠卡，自己什麼都沒撈到，可想而知有失落情緒，覺得為他人做了嫁衣裳。大家一樣付錢，自己錢沒比別人少花，單單就拿不到綠卡。就這樣，相互之間鬧得很不高興。

就上面有關老高、老尤，和小顧這個故事，不由得生出下面幾點感慨：

感慨一，中國的高官還是很有實力的，國外的商人也是很有眼力的。不久，一位老尤的朋友在老尤的身上嗅到了金錢的銅臭味，他借此辭去了美國公司的工作和老尤一起開啓創業之道。他們把在美國買的電子產品，透過老尤的太太在中國大陸打通銷路，定點定量輕鬆賺起了大錢。他們很快地租了一個像樣的辦公室，快速發展業務，老尤在美國也買下了豪宅。

感慨二，中國的高官顯貴們和普通老百姓生活水平有著巨大區別，老百姓要辦事難上加難，處處碰壁，舉步維艱，入地無門。而高官顯貴們可以步不出門，萬事順心，只有想不到的，沒有辦不到的。

感慨三，中國的高官顯貴和國外的國家領導人生活方式有著天壤之別，高官以走後門搞特殊為榮，明目張膽，以勢壓人。國外的領導人做事謹愼小心，盡量不跨越雷池，公共關係透明化，因為人民時時刻刻可以督促檢查。

感慨四，中國的高官顯貴的後代和國外的老百姓本質之間有著不可相比的差別。中國那些無得無才又無知的紅二代，只要有好父母，不用努力，甚至不用吹灰之力照樣混得風生水起，飛黃騰達。而國外的老百姓只有腳踏實地有多少本事賺多少錢，過著貨真價實的生活。

感慨五，中國這些高官權貴和別人真正的差別歸根結柢一句話，就是國外的領導人是人民自己選出來的，當然是為人民服務的。中國的領導人是那些極少數人自己推選出來的，所以是為他們少數人服務的。（下）

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。