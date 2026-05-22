土耳其，一個被貓咪接管的國度。

從伊斯坦堡旅遊回來好一陣子了，那座城市的喧囂早已遠去，但我仍然忘不了那隻駐守在旅館門口的三花貓。牠慵懶地盤踞門檻，黃綠眼眸看透了旅人的匆忙，彷彿牠才是這間旅店真正的主人，正靜靜等著我再次推開那扇沉重的大門。

伊斯坦堡的第一個清晨，陪伴我的除了遠方的清真寺宣禮聲，尚有一隻虎斑貓輕巧地跳上露台木桌，毫不客氣地巡視了我的早餐，隨後優雅地在晨光中瞇起眼，那副模樣彷彿在對我宣告：「歡迎來到這座城市，我在這裡住很久了，而你只是暫住的客人。」

在這座橫跨歐亞的千年古都，很難定義什麼是「流浪貓」。街頭巷尾住著數以萬計的貓，但牠們的神態中完全沒有落魄與驚惶。這些貓不僅不怕人，還常常成為遊客和當地人的寵兒，這現象源於土耳其 深厚的歷史和文化背景。

早在鄂圖曼帝國時期，貓就被視為城市的守護者，用來控制鼠害，保護古建築和穀倉免受破壞。鄂圖曼人崇拜貓的潔淨習性，並在清真寺、宮殿和街道上照顧牠們，提供食物和庇護所，這種傳統延續至今，讓貓成為伊斯坦堡日常生活的一部分。

在地鐵站 冰冷的建築中，我捕捉到了最溫柔的一幕。一位下班的女士停下腳步，僅用一條簡單的繩子，便與悠哉躺地的街貓玩得不亦樂乎，也許她也紓解了一天的工作壓力。這裡的人們不將街貓視為流浪者，而是共同生活的鄰居。

有次在逛購物中心，看到一隻毛色發亮的黑貓想登上電扶梯，卻在踏板前膽怯縮步，一位好心的男士，竟自然地抱起牠，像抱孩子般陪牠一起上樓。這種跨越物種的友善與信任，讓這座城市散發著獨特的人情味與溫度。

走進聖索菲亞大教堂，在巨大的圓頂與金色馬賽克下，感受到的是人類文明的壯麗。然而，就在這宏偉的宗教殿堂中央，一隻灰色的虎斑貓正端坐在護欄旁，那是名貓Gli的後代。牠無視周遭如織的遊客，只是凝視著斜圓頂射進來的光柱。

藍色清真寺前廣場上，信徒們在祈禱，幾隻貓靜靜地蜷縮在柱子旁邊。其中一隻黑白相間的貓，膽大地走近我，輕輕蹭我的腿。我蹲下身，牠立刻跳上我的膝蓋，發出滿足的呼嚕聲，那一刻，我的心融化了。

在大巴扎市場，喧鬧的攤販叫賣香料、軟糖、堅果、地毯和土耳其馬賽克燈，空氣中瀰漫著肉桂和茴香的香氣。但最吸引我的，是那些在攤位間穿梭的「小老闆」。一隻灰色的公貓正巡視著魚攤，漁夫笑著丟給牠一條小魚，牠優雅地餐畢，隨即跳上貨架打盹。在這繁忙的市場裡，貓成了連接人心的橋梁，讓緊湊的商業氣多了一份慵懶。

離開這城市前，我回頭看了一眼坐在旅館門口的那隻三花貓。牠沒有送別，也沒有回應，只是靜靜地望著世界。而我知道，我帶走的不只是一段旅行記憶，還有一份被溫柔對待的感受。

在伊斯坦堡，人來人往；但貓，始終在這。（寄自紐約）