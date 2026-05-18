沙伊爾·卡瑟馬利耶娃（Shaiyr Kasymalieva）戴上卡爾帕克（Kalpak）氈帽。（圖／作者林一平繪）

2014年10月，我前往莫斯科，與俄羅斯 基礎研究基金會簽署合作協議。基金會副主席為我安排了一位通曉漢語的導遊，她是莫斯科大學藝術系的學生沙伊爾·卡瑟馬利耶娃（Shaiyr Kasymalieva），專修舞蹈。她站立於基礎研究基金會大理石砌成的大廳，烏黑長髮如瀑，黑珍珠般的眼神清澈深邃，在斯拉夫人群中格外醒目。

當她自我介紹來自吉爾吉斯時，我僅是客氣點頭；直到她平靜地說出：「我是李陵的後代，也是李白的後人。」這句話如石子投入湖面，激起我心底的層層漣漪。

她解釋，吉爾吉斯的黠戛斯人中，金髮碧眼者屬突厥語族，而黑髮黑眸的貴族，相傳源自西漢名將李陵（前2世紀—前74）的後裔，也是詩仙李白（701—762）的血脈。我追問佐證，她微笑邀我到寓所，說家傳劍法便是最好的證明。

在鋪滿中亞織毯的客廳裡，她取出一柄古劍。劍身刻著「延陵」二字，是當年李白的佩劍。她一邊將長髮紮為辮子，一邊談起西漢往事：公元前99年，李陵率五千步卒深入漠北，遭十萬匈奴騎兵合圍。風沙肆虐中，這位飛將軍李廣之孫以長劍奮戰。

「他的『連環七刺』專攻馬腿。」沙伊爾比劃著，「劍光如電，七騎應聲倒下。匈奴人從未見過如此精妙的劍術，一時竟不敢逼近。」李陵雖然兵敗投降，但匈奴單于為其武勇所折服，甚至以女兒相配。自此，中原劍術融入草原血脈，世代流傳。

談及李白，她眼神忽然熠熠生輝。「十五好劍術，遍幹諸侯；三十成文章，歷抵卿相。」她以漢語輕吟詩句，旋即脫下外套，戴上卡爾帕克（Kalpak）氈帽，執劍起舞。李白將祖先的戰陣之術，化為詩酒風流的藝術：筆意入劍招，酒興生劍氣，既有「銀鞍照白馬，颯沓如流星」的飄逸，也有「十步殺一人，千里不留行」的凌厲。

劍影翻飛間，她忽以吉爾吉斯語吟誦《俠客行》。劍鋒破空聲與詩韻交融：起手式如胡纓飄揚，帶著塞外蒼涼；劍勢加快時，寒光一閃即隱，正是「事了拂衣去」的寫照。吟至「救趙揮金槌」時，劍柄擊出悶響，重現朱亥擊殺晉鄙的場景。最終，她收劍橫膝，天地歸於寂然，只餘詩意繚繞。

那一刻我恍然大悟：這不僅是武術傳承，更是文化的遷徙與重生。李陵的劍從中原到漠北，從沙場殺伐到李白的詩酒豪情，最終在一位吉爾吉斯女子手中復活。她輕聲道：「我們記得祖先來自隴西。劍尖畫出的圓，與李白《靜夜思》裡的月亮一樣圓。」

告別時，莫斯科飄起細雪。離開沙伊爾的住處時，我驚覺歷史原來如此鮮活。血緣或許會隨時光稀釋，但文化卻能穿越疆界，把不同民族、不同時代的人緊密相連。那首以吉爾吉斯語吟唱的《俠客行》，依然帶著盛唐的氣象與漢劍的鋒芒，在莫斯科夜空中久久迴盪。（寄自台灣新竹）