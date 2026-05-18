我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我說中文」 成了在美求職市場加分項

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

吉爾吉斯之俠客行

林一平
聽新聞
test
0:00 /0:00
沙伊爾·卡瑟馬利耶娃（Shaiyr Kasymalieva）戴上卡爾帕克（Kal...
沙伊爾·卡瑟馬利耶娃（Shaiyr Kasymalieva）戴上卡爾帕克（Kalpak）氈帽。（圖／作者林一平繪）

2014年10月，我前往莫斯科，與俄羅斯基礎研究基金會簽署合作協議。基金會副主席為我安排了一位通曉漢語的導遊，她是莫斯科大學藝術系的學生沙伊爾·卡瑟馬利耶娃（Shaiyr Kasymalieva），專修舞蹈。她站立於基礎研究基金會大理石砌成的大廳，烏黑長髮如瀑，黑珍珠般的眼神清澈深邃，在斯拉夫人群中格外醒目。

當她自我介紹來自吉爾吉斯時，我僅是客氣點頭；直到她平靜地說出：「我是李陵的後代，也是李白的後人。」這句話如石子投入湖面，激起我心底的層層漣漪。

她解釋，吉爾吉斯的黠戛斯人中，金髮碧眼者屬突厥語族，而黑髮黑眸的貴族，相傳源自西漢名將李陵（前2世紀—前74）的後裔，也是詩仙李白（701—762）的血脈。我追問佐證，她微笑邀我到寓所，說家傳劍法便是最好的證明。

在鋪滿中亞織毯的客廳裡，她取出一柄古劍。劍身刻著「延陵」二字，是當年李白的佩劍。她一邊將長髮紮為辮子，一邊談起西漢往事：公元前99年，李陵率五千步卒深入漠北，遭十萬匈奴騎兵合圍。風沙肆虐中，這位飛將軍李廣之孫以長劍奮戰。

「他的『連環七刺』專攻馬腿。」沙伊爾比劃著，「劍光如電，七騎應聲倒下。匈奴人從未見過如此精妙的劍術，一時竟不敢逼近。」李陵雖然兵敗投降，但匈奴單于為其武勇所折服，甚至以女兒相配。自此，中原劍術融入草原血脈，世代流傳。

談及李白，她眼神忽然熠熠生輝。「十五好劍術，遍幹諸侯；三十成文章，歷抵卿相。」她以漢語輕吟詩句，旋即脫下外套，戴上卡爾帕克（Kalpak）氈帽，執劍起舞。李白將祖先的戰陣之術，化為詩酒風流的藝術：筆意入劍招，酒興生劍氣，既有「銀鞍照白馬，颯沓如流星」的飄逸，也有「十步殺一人，千里不留行」的凌厲。

劍影翻飛間，她忽以吉爾吉斯語吟誦《俠客行》。劍鋒破空聲與詩韻交融：起手式如胡纓飄揚，帶著塞外蒼涼；劍勢加快時，寒光一閃即隱，正是「事了拂衣去」的寫照。吟至「救趙揮金槌」時，劍柄擊出悶響，重現朱亥擊殺晉鄙的場景。最終，她收劍橫膝，天地歸於寂然，只餘詩意繚繞。

那一刻我恍然大悟：這不僅是武術傳承，更是文化的遷徙與重生。李陵的劍從中原到漠北，從沙場殺伐到李白的詩酒豪情，最終在一位吉爾吉斯女子手中復活。她輕聲道：「我們記得祖先來自隴西。劍尖畫出的圓，與李白《靜夜思》裡的月亮一樣圓。」

告別時，莫斯科飄起細雪。離開沙伊爾的住處時，我驚覺歷史原來如此鮮活。血緣或許會隨時光稀釋，但文化卻能穿越疆界，把不同民族、不同時代的人緊密相連。那首以吉爾吉斯語吟唱的《俠客行》，依然帶著盛唐的氣象與漢劍的鋒芒，在莫斯科夜空中久久迴盪。（寄自台灣新竹）

俄羅斯

上一則

芒果乾風靡全世界 菲律賓華僑黃純達從「借芒果」做到產業龍頭

延伸閱讀

熱愛旅遊

熱愛旅遊
蔡琴「不要告別」巡演到康州 數千歌迷同唱經典歌曲

蔡琴「不要告別」巡演到康州 數千歌迷同唱經典歌曲
與往事好好告別（一）

與往事好好告別（一）
目睹好友墜樓 黃嘉千崩潰「來不及阻止的懊悔」

目睹好友墜樓 黃嘉千崩潰「來不及阻止的懊悔」

熱門新聞

退休紀念品

2026-05-15 02:00
圖／PPAN

煮湯的人

2026-05-12 02:00

養老不如養心

2026-05-14 02:00

在美國讀英語班(上)

2026-05-15 02:00
（圖／123RF、AI協作生成）

杜卡的抉擇（上）

2026-05-10 02:00

缺陷美

2026-05-12 02:00

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題
「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬