每次和朋友聚餐，比食物更精彩的是桌上的談話。

瑪麗娜問起我：「最近有沒有和AI好好相處？乳酪被它搬走了沒？」

她接著提起公司最近的大震動，她在某大藥廠工作了一輩子。一年多前欽定的接班人，全世界繞一圈考察之後，大刀闊斧提出了新計畫，第二層管理階級盡數被淘汰。與瑪麗娜同一層級的技術人員，必須自我管理，提出預算與計畫。

我問瑪麗娜，新老闆的計畫是誰幫忙做的？

是一個大家耳熟能詳的顧問公司。

我點點頭，只怕也少不了AI的推波助瀾。

前幾天我的同事，不滿意產品經理提出的要求，硬氣的回應：「我更同意AI提出的分析與回饋。」

氣得經理當場結束會議。

同事說得也沒錯，AI能依數據提出更精準的建議與回饋，產品經理人或設計人的市場評估與產品設計能力，受到極大的挑戰。

我對瑪麗娜說，我大概能理解這個計畫背後的因素。當一個打工人能提供的價值，可以被更低成本取代時，留你何用？

AI不是精靈也不是魔術，是數學，是邏輯分析的能力。但是目前的模型，也被訓練成了討好型人格，總是高高興興地說：是的主人。

老麥夫妻都是著作等身的法學教授。老麥最近在寫的研究報告，需要類似的案例或闡述來佐證，AI盡責地給出了兩個範例，老麥覺得與他的理論相通，可以採用。繼續問AI：「這些論點的出處是哪裡？」

AI又一本正經的給了出處。

老麥用另外一個模型查證，卻查不到來源。

於是他回到原來的模型，問：「我找不到來源，是不是你編的？」

AI又毫不愧疚地承認：「是我編的。」

我們交代給AI的事情，是必須經過交互驗證，並反覆詰問的。

AI的確很厲害，它會瞎編亂造。

最近常被提起的一個有名案例，是紐約一位資深律師因為在法庭上採用AI提供的假案例，而受到處罰。

老麥太太不由有些感慨，曾經發生過的案例千千萬萬，以一個凡人之力，即使是有數十年經驗的律師，也不可能每一個案例都看過，即使看過也不見得能記得。當他們桌上的案例堆積如山時，他們不可能有時間逐一去查證。

我深有同感，當一個人有業績壓力時，如何判斷取捨AI提供的資料，成了職場必備的能力。在一個業界技術會議上，我感受到滿場對AI高度期許的能量時，對主講人提出一個問題：人的腦力速度已經追不上晶片的算力，卻必須對AI提出的許多執行方案畫押負責。AI不受法律約束，受到懲罰的是人。我們該怎麼辦？沒人知道答案。

AI的崛起，不只是業界的豪賭，也是一種新的社會秩序在成型，是技術在前面跑，人力在後面追。我們需要的不只是技術，更需要法律規範，有框架，有制度，才能穩固超速往前，得到安定的力量。（寄自麻薩諸塞州）