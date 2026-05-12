我拿著那張照片反覆端詳，那是我們幾個人在一片色彩斑斕的花團錦簇前合影。左邊的阿蔓達小姐，笑容燦爛。

今年過年時，朋友小敏有幾張西雅圖 北邊的圖拉利普度假賭場的年會入場券。大會歷時兩天，吃住全免，還有不少節目，她約我去了。

黃昏時我們到那裡辦了入住，小敏、華姐和我一間房。小敏說晚餐像宴會，我們應該打扮一下。她讓我們都穿上她帶來的旗袍。到了餐廳，半明半暗的燈光，和人們的穿著，使我想起「夜上海」那首歌。我們這一桌也有小敏的其他一些朋友，有一個姑娘穿得有點與眾不同，白色運動服和牛仔褲。她身材修長，眼睛很大，不施粉黛卻十分清秀。但她臉色有點蒼白，像出家人一樣是個光頭，我想如果她留著長髮，穿上旗袍，再加上一點淡妝，一定更美麗。

我和她比鄰坐著，起先，我們都沒說話。晚餐是一碗烏龍麵，雖然簡單，但味道鮮美，分量也不少，我一會兒就把麵吃完了。一看旁邊的她還在努力吃著，頭上還冒著汗珠。

她見我看她，就對我苦笑了一下。我伺機小心地問她：「妳是信佛的嗎？」她最初沒聽懂，後來知道大笑了起來說：「很遺憾，我不相信宗教。」接著我們攀談起來，她的名字叫阿蔓達。「妳是第一次來參加這個活動的嗎？」她問我。「是的，聽說每年都有？」 「對啊！我也是第一次來，但可能也是最後一次來了。」說完她的臉部表情有點黯淡。

我想素顏的她也和我一樣，有點不習慣這種燈紅酒綠的場合吧！我坐在靠裡面的位置，不好出去。她幫我拿來一杯金黃色的橙汁，上面有一顆小櫻桃。她自己拿了一杯紅酒。「阿蔓達，妳不可以喝酒。」有人叫道。阿蔓達似乎沒聽見，她舉起酒杯放到唇邊輕輕一抿，拿著酒杯晃一晃，又把它慢慢放下。飯後節目開始了，舞台上有說唱節目。我和阿蔓達的座位都背向著舞台。她的朋友們都特別關照她，和她換座位。她坐下看著我說：「阿姐，妳坐這裡。」她把人家給她的位子讓我坐。

一會兒那些色彩鮮豔的幾頭大獅子，在囉鼓喧天和掌聲中狂熱進場，阿蔓達拍著手，像孩子一樣歡叫著。等獅子們下去後，樂隊奏響了舞曲，人們紛紛前去跳起舞來。後來人越來越多。「我們也去跳吧！」阿蔓達把我拉了過去。場地很擁擠，許多人只是隨著音樂擺動身體，但阿蔓達不一樣，她跳得很好，我和她的舞步配合得很有默契。在歡聲笑語中，第一天的活動就將結束了。離開時，我們這一桌的人在大門口拍了一張合照。我當時很想和阿蔓達單獨拍照，可是沒有機會開口。

我們回到旅館後，小敏說：「妳們先歇著，我還要下去玩一下，碰碰運氣。」我們知道她去幹什麼，這裡24小時都燈火通明的。我問她可以見到阿蔓達嗎？「有可能，這麼晚了，妳想照相等明天吧！」她說。那晚我整夜都沒有睡好，一方面是到了新地方，還有就是我腦海中想起阿蔓達，她的衣著、她的舉止，以及她的活潑任性都有點特別。我問她信不信佛之後，她好像對我格外親切。

小敏到了下半夜才回來，迷迷糊糊倒頭就睡。第二天我們下去用餐時，我似乎看見阿蔓達的身影在餐廳門口閃了一下，我趕快跑過去時，她又不見了。我說給小敏聽時，她說：「妳一定是看錯了，她們一大早就回去了。因為阿蔓達今天要進行新一輪的化療。」「什麼，妳再說一遍。」我叫道。華姐對我說：「大家都知道，只有妳蒙在鼓裡，阿蔓達罹患癌症末期呢！」

我聽到頓時全身發涼，難怪前一晚她說她是最後一次來這裡了。她似乎微微抗拒人們對她的照顧，而我誤以為她是出家人，反倒讓她自在，因為我不知道她是病人。她可能會想：「如果我真的是削髮為尼，就好了。」她那麼熱愛生活，認真品味生活，與命運挑戰，真希望她能夠康復。

在豐富的菜餚前，我卻食而無味。我拿出那張唯一的集體合照，靜靜地看著。照片裡，阿蔓達笑得那麼開心。這一次小出遊，最難忘的就是她。雖然聽說她住在離我們百多公里以外，但我暗暗下定決心，一定要找到她。縱然只是萍水相逢，她的笑容卻在我心中留下了一道深深的印記。（寄自華盛頓州）