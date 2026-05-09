（圖／123RF）

第一次聽見被公認為中國第一部漢譯佛教經典《四十二章經》這個名字，其實並不在寺院，也不在書齋，而是在一個煙火氣十足的武俠世界中。

那時還是初中學生，課本之外的世界遠比課本精彩，翻開金庸武俠小說《鹿鼎記》，遇見的是金庸筆下最機靈狡黠的韋小寶，也第一次知道，原來一本佛經可以與權謀、寶藏、江山糾纏在一起。滿清八旗、八本經書、八張藏寶圖，像一個精心設計的謎題，把少年時的我給牢牢地吸住。

那時的我並不關心佛法，只關心寶藏。

我記得自己曾經認真想過，若真有這八部經書散落世間，是否有人已經拼湊出完整的地圖？甚至還天真地幻想，如果哪天在舊書攤上撿到一本殘破的《四十二章經》，會不會裡頭夾著一角泛黃的藏寶圖。對於少年來說，「經」只是外殼，「寶藏」才是核心。於是，《四十二章經》在我心中，最初是一個謎，而不是一部經。

許多年之後，人生走過幾段路、見過一些人、也失去過一些東西。當年的武俠夢早已退潮，取而代之的是對「為什麼活著」這個問題的隱約不安，也正是在這樣的時候，我才真正打開了《四十二章經》。

沒有寶藏，沒有地圖，甚至沒有故事，短短四十二章句句簡潔，如刀削斧刻，它不像長篇經典那樣鋪陳，也沒有辯證的華麗，而是一種近乎冷靜的提醒，甚至帶著幾分近乎殘酷的清醒。

我第一次閱讀《四十二章經》時，其實是有些失望的，那種失望很像是童年發現聖誕老人並不存在的那一刻。少年時期待的是祕寶與傳奇，而中年翻開時，得到的卻是一句句關於「放下」、「知足」、「無常」的告誡。可也正是在這種落差裡，我開始慢慢明白，原來自己一直在找的「寶藏」，並不在經書之外。

《四十二章經》中有一段，大意是說人若貪求名利，如同手持火炬逆風而行，必有燒手之患。年少時讀到這樣的句子，大概只會點頭稱是，甚至覺得有些老生常談，但當人真正走進名利的場域，才會知道那火焰不只是燙手，有時甚至會燒心。

我們不斷努力、競逐、比較，總以為自己在向前推進，卻未曾察覺只是讓腳步愈來愈急，離內心反而愈來愈遠。那種「不能停」的感覺，像一種無形的風，把火越吹越旺，直到某一天忽然疲倦，才發現自己早已不記得為何出發。那一刻，我才懂得經中那句話的重量，它不是勸人消極，而是提醒若不知道自己為何而行，所有的奔跑終究只是內耗。

另一章說：「見色不動，聞聲不迷。」初看之下，似乎是在講戒律，但慢慢讀來，卻更像是在說一種「不被牽引」的能力。如今我們活在一個極度喧囂的網路資訊時代，聲音太多，畫面太快，情緒太容易被煽動。別人的成功、別人的失敗、別人的選擇，都在無形之中牽動我們的心。有時候，我們甚至不是在活自己的生活，而是在回應別人的存在。

《四十二章經》給我的提醒，則是一種很安靜的力量，它不是叫我們拒絕世界，而是不讓世界決定我們。這種不動，不是僵硬，而是一種澄澈和清明。

我後來常常想起當年那八部藏寶的想像，若世上真有八本《四十二章經》，各自隱藏通往財富的線索，人們會如何對待它？或許免不了爭奪、算計，甚至不惜傷害，經書不再是經書，而會被撕裂、拆解，淪為達成目的之工具。而凝望今日，我們對待世界的方式，其實也並無二致，我們把時間當成資源，把關係當成交換，把成功當成唯一的答案。於是，一切都被工具化，一切都失去了本來的重量。

可是《四十二章經》恰恰相反，它沒有告訴我們如何得到更多，而是不斷提醒我們，其實我們不需要那麼多。這種提醒，在年輕時聽來像是退讓，但在人生走過一段之後，反而像是一種解放。

我最喜歡的一章，是講「人從愛欲生憂，從憂生怖」，這句話並不難懂，卻極難做到。人之所以痛苦，往往不是因為失去，而是因為「害怕失去」，那種尚未發生的恐懼，反而比真正的失去更折磨人。

我們愛一個人，便開始擔心分離；擁有一樣東西，便開始擔心失去。於是，愛與得，本來是喜悅的源頭，卻慢慢變成焦慮的起點。《四十二章經》並沒有要求人無情，而是提醒若不能看清愛與欲的本質，就會被它們反過來牽制。這樣的洞見，不華麗，卻準確，它像一面鏡子，不誇張地映出人心的紋路。

有時我會想，如果當年的我，真的在某個舊書攤上撿到一本《四十二章經》，會不會就此改變人生？答案大概是否定的。因為那時的我，只會翻找夾在書頁中的地圖，而不會停下來讀一句經文。書沒有變，變的是人，理解從來不是因為經典深奧，而是因為生命走到了某個位置，終於聽得懂那些話。

如今回頭看，少年時的那個誤會，其實也並非全然錯誤。《鹿鼎記》裡的《四十二章經》確實藏著寶藏，只是那寶藏屬於帝國的安全與權力。而真正的《四十二章經》，所藏的則是另一種更隱密的東西，一種讓人不再被欲望驅使、不再被恐懼牽引的可能。前者可以讓人富有，後者可以讓人安定。而在漫長的人生路上，我終於明白，後者其實更稀有。

鬢已星星的一個冬天，我在書桌前再度翻開《四十二章經》，窗外風聲很輕盈，城市依舊喧囂，但那一刻卻有一種奇異的安靜，我忽然想起少年時那個執著於寶藏的自己，忍不住有些莞爾。原來兜兜轉轉，終於找到的，不是一張地圖，而是一種看待世界的方式。

它不會讓你變得強大，也不會讓你立刻成功，但它會讓你在某些時刻不再慌張。而這，也許就是我這一生，從《四十二章經》中得到的那一點點「寶藏」。不耀眼，卻耐久。（寄自加州）