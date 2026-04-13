煙塵與星火 書架上的民國五重奏

閱讀有時並非線性前進，而是在不經意間構成一個自我回望的圓環。最近，我的閱讀生活在不經意間形成了一個奇妙的「閉環」。從鹿橋的《未央歌》起頭，歷經章詒和的《伶人往事》與《最後一個貴族》，翻過齊邦媛的《巨流河》，最終在沈寧的《嗩吶煙塵》中收尾。

當我闔上書的那一刻，彷彿聽見歷史的時空在耳邊低語，發出一聲悠長而乾澀的嘆息。這五部作品在我的閱讀生活裡自發地交織、對話，構成了一場關於近代中國魂魄如何生長、流離、受難與消逝的漫長行旅。這不再是五次獨立的閱讀，而是一塊被逐漸拼合的命運版圖，讓我看見「民國」這一抹殘影，如何在斷根的時代裡，守住最後的風骨。

▋理想晨曦：翠湖邊永恆少年

閱讀的起點是《未央歌》。這部被無數學子反覆提及的小說，為這段歷史鋪陳了一層澄澈的底色。在戰火紛飛的抗日年代，西南聯大的學子們在昆明的陽光下，保有了一種近乎真空的理想主義。那是一種在極度貧困中依然相信知識與美德的「精神貴族制」。這時的歷史是背景，前台演出的是文明的火種。它為讀者提供了一個座標：中國知識分子最體面、最乾淨的時候，是什麼模樣。

▋時代撕裂：巨流河到啞口海

然而，理想的晨曦很快被《巨流河》那種冷峻而厚重的現實所取代。齊邦媛的文字像是一把鈍刀，緩慢地割開家國命運的肌理。如果說《未央歌》是夢，那《巨流河》便是夢醒後的清醒與堅韌。這兩本書在時空上高度重合，視角卻發生了明顯偏移：一個在寫學子的純情，一個在寫流亡的血淚。齊邦媛將我們從校園拉到東北的黑土地，拉到長沙的大火，最終抵達台灣南端的啞口海。那種「從此故鄉是異鄉」的痛楚，成了這場閱讀路徑中最沉重的底色。

▋繁華謝幕：殘陽下風骨凋零

當歷史車輪行進到中段，色調陡然轉暗。章詒和的《最後一個貴族》與《伶人往事》，像是兩盞昏黃的油燈，照亮那些在政治風暴中枯萎的靈魂。在《最後一個貴族》中，我們看到曾經與國家命運休戚相關的精英，如何在一場場運動中低下高傲的頭顱；而《伶人往事》更像一場令人心生悲涼的回望，程硯秋、馬連良、言慧珠……這些在戲台上翻手為雲的人物，在現實的審判台前卻那樣無力。我常在想，當《未央歌》裡的少年老去，他們是否也會出現在章詒和的筆下？這幾本書在這裡形成了一種殘酷的互補：一邊是孤島上的餘暉，一邊是荒原上的寒蟬。

▋歷史縫隙：在煙塵中尋歸途

這場閱讀的終點，是沈寧的《嗩吶煙塵》。這部描寫其外祖父陶希聖家族往事的著作，補齊了這份書單中最幽微、也最複雜的一環。陶希聖作為近代史上極具爭議的政治智囊，曾深陷「高陶事件」的生死漩渦。與前幾部作品的精英或受難視角不同，《嗩吶煙塵》寫的是在權力核心與政治巨浪中的艱難周旋。沈寧以家族後輩的細膩視角，還原了一個家族如何在抗戰、內戰到遷台的混亂中，於信仰、職責與家人安危之間反覆權衡。

這些書讓我明白，歷史有時並非非黑即白。當《巨流河》在寫正氣，《最後一個貴族》在寫風骨時，《嗩吶煙塵》寫的是「生存」的複雜與溫熱。那種煙塵感，是人在時代洪流中如沙塵般被捲起，卻又努力在落地時聚集成一個家的決心。

這五本書的「閉環」，讓我看見同一場大火或同一輪明月下的不同窗口。每本書都不是獨立的孤島，它們互相註解、互相證實。我看到了一群「有根的人」，如何面對一個「斷根的時代」。《未央歌》是起始，《巨流河》是過渡，《最後一個貴族》與《伶人往事》是變奏與高潮，而《嗩吶煙塵》則是那深沉而複雜的尾聲。

讀完這些書，心頭那種「白頭宮女在，閒坐說玄宗」的蒼茫感久久不散。歷史或許形成了某種閉環，但書中那些靈魂留下的溫度，仍透過紙張抵達今日。在煙塵散盡之處，我們終會明白，那些關於尊嚴與愛的故事，才是文明真正不息的星火。（寄自紐約州）