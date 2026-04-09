客居曼谷，我選擇了英國聖公會（Church of England）基督教堂做禮拜，出人意外地認識了巴基斯坦 一對姊妹花，可算得上奇遇吧！

教堂禮拜開始後不久，這對姊妹花就進來了，大概是等公車耽誤遲到了。我身邊恰巧有兩個空椅子，她們很有禮貌地輕聲問了一句，就決定選擇坐在我身邊。她們之中，妹妹大約十七、八歲，姊姊二十歲出頭，兩人都很漂亮。她們似乎不太像巴基斯坦人，身材長相上似有差異，肯定在遺傳基因裡注入了歐美人混血。

特別是姊姊長得很美，臉上稜角分明，高鼻樑，有一雙明亮深邃的眼睛，身高在一米六以上，比妹妹高一個頭。倘若姊姊身穿牛仔褲配白襯衫，手托下巴，目視遠方，那真是美國電影中的美人明星。如此絕妙的美麗畫面，人間少有，你能想像嗎？當這樣活脫脫的一個大美女，就坐在你身邊，四周都是羨慕的目光，你不覺得受寵若驚嗎？我這個老頑童還有此福分，令人真有點飄飄然，忘乎所以。愛美之心人皆有之，無論老少尊卑。這樣的奇思妙想，猶如天馬行空，異想天開，這不是人類創造發明的源泉嗎？

當然，教堂是神聖的地方，莊嚴肅穆，不容許人們胡思亂想。我和她們專心致至地聽馬修牧師講經論道，虔誠地做禮拜程序，只有在間歇時才與她們簡單低聲地交談幾句，一見如故，心領神會。做完禮拜之後，我和她們一起進餐吃飯，才開始談笑風生，暢所欲言。

她們聰明伶俐，說話一點就通，和我這個老頑童完全沒有代溝。原來她們家就在我住的樓上，我是新入住的，還沒見到認識她們。她們父母親我卻認識，進出上下樓碰見，都要打招，問候幾句。吃完飯休息一會兒，她們邀請我一同乘公車回家，好像就成了老熟人，好朋友。

她們家共有六口人，除了父母親，還有兩個弟弟，全家在曼谷生活度過了十三年，最小的弟弟就是在曼谷出生的。原來她們家在巴基斯坦遭受宗教迫害，基督教堂被警察放火燒毀，所以被迫離鄉背井，逃到泰國曼谷，成了聯合國臨時難民。五年後，巴基斯坦政治發生了變化，政府廢除了宗教迫害政策，允許流亡國外的基督徒回國。她們家不願回國，聯合國難民署泰國辦事處就取消了她們家的難民身分，也就停止了難民生活救助。

在曼谷生活不容易，一家六口人養家糊口更難，好在民主國家不會隨意侵犯民眾權利，總會尋覓到生存之道，不可能餓死人。她們父母親打短工做小生意，千方百計地尋找機會賺錢，靠勤勞辛苦把4個子女養大。為了減輕家庭生活的壓力，去年姊姊嫁給了巴基斯坦一個有點錢的小伙子，現在正忙於為妹妹物色出嫁對象。

現實是殘酷的，一分錢難倒英雄漢，這也是萬般無奈之舉 ，必須面對慘澹的人生。我知曉她們家生活經歷後，一聲長長的嘆息，心中久久不能平靜，怪老天爺未長三分眼，有此不公。

我特別欣賞姊姊，也曾多次當面誇獎她的美麗氣質，每次她都微微一笑，說了聲「謝謝」。她過早出嫁太令人惋惜了，不然她會有更好的發展，有著不一樣的人生。

我曾經研究過中國戲曲史，發表過不少文章，與中國電影戲劇界比較熟悉，交往了不少戲劇家和導演。特別是我與香港演藝學院鍾景輝院長有數十年交誼，他是導演出身，桃李滿天下。我若早點認識姊姊，完全有可能介紹她去北京或香港的影視戲劇界發展，那就能夠在影視戲劇舞台上展現其美麗人生。

長江黃河水不可能倒流，人生也不可能重來一次。她們好像也安於現狀，每天樂觀地面對貧困的生活，忙碌穿梭在人流中，也許是上帝給了她們勇氣和希望，信仰的力量是無窮的。（寄自曼谷）