（圖／PPAN）

晨光斕曦時分，我低倚窗前，在隱隱閃動的珠光裡，彷彿看見整部「楞嚴經」鮮活訴說起來。珠光渾圓剔透，映照著整座城市顛倒的輪廓，「譬如澄清百千大海」的字句浮上心頭，我們的心性本如大海，卻偏執於海面的浮泡，將那轉瞬即逝的幻影當作全部真實。

▋錯把殘影當作真相

世道不太平，天象不尋常。氣象預報那幾日有暴風雨侵襲加拿大 蒙特婁（Montreal），十幾年前的蒙特婁不常有暴風雨，即便有，大多發生於四、五月，如今甚至在十月底，暴雨都常出現。然而就在那一夜，一株被暴雨摧折的蘭花，莖桿斷裂處滲出透明汁液，像阿難尊者七處徵心時，額頭沁出的汗珠。植物從不懷疑該向上生長或向下扎根，我斷想植物比人類更懂得何謂「性覺必明」。

案頭線裝本〈大佛頂首楞嚴經〉正翻開到卷四，佛陀對富樓那說「性覺必明，妄為明覺」八字在宣紙上浮凸如浮雕，而我的手指正撫過那些比丘尼抄經時的端正筆跡。

揣著這不起眼的微小思慮，我起身著裝，出門搭車。修女島的清晨充滿靈性，我每天候車時，習慣把視線閒散地搭在火雞媽媽身上，稚雞群尾隨其後，在青青草地上漫步覓食，蓬勃的生氣鬆弛有度地喚醒我潛意識裡最早一道對生命的記憶。

我酷愛在奇特的空間裡觀察人，尤其是地鐵站 。地鐵站熙來擾往，團圓喜氣說不上，卻常覺得是「聚散離合」的濃縮劇場，而且晨間比午後的劇碼更吸引人，因為在上班前的通勤，人們的神識仍被慵懶所裹夾，地鐵裡的畫風甚而有股朦朧美。

西方人對佛經的演繹如何詮釋？我巡視月台周遭，心底不住揣想。我曾在蒙特婁的夏季爵士樂 節，看見西方人做喇嘛裝扮，敲擊那遙遠西藏地區的樂器，想必此處也有相當人士著迷於東方的佛學哲理。

某個尋常的星期四，輕軌從地底朝地面疾駛，車廂劃破地平線、探頭於空中時，無數張麻木的面孔在玻璃窗上交疊變形，我突然在層層扭曲的倒影中認出那個自己，緊盯手機螢幕，將未讀訊息的紅點當作生命線段的意義標記，不啻是經中所說的「認悟中迷」嗎？在數據洪流裡拚命打撈，卻不知所謂的重要訊息不過是前塵過往的幻影，竟錯把殘影當作真相。

▋圓滿菩提，歸無所得

然殘影的後座力強大，竟把當年工作的辦公室落地窗滑到我面前。窗外，一輪巨大的紅色月亮當頭高掛。那是一個尋常的加班夜，辦公室裡只剩下鍵盤敲擊的聲響和冷氣運轉的微鳴。一排排螢幕的藍光映在人臉上，像一層薄薄的霜，同事將會議紀錄當作修行日誌，把工作的達標率誤認為心靈的次第。多麼諷刺啊！在自心的佛堂裡，人人虔誠供奉著「自我實現」的神像，卻渾然不覺，早已墜入經文所警示的迷障：「知見立知，即無明本」。

螢幕上的數字跳動著，同事們討論季度目標的聲音忽遠忽近，恍惚間，我想起波斯匿王曾困惑地追問：「此精妙明，誠汝見性？」而芸芸眾生竟把年度報表的增減百分比，當作修行的印證；將年度考核的評等，視作開悟的憑據。多麼荒謬，多麼可嘆，卻又那麼真實。

就在某個加班的凌晨，螢幕的冷光裡忽然浮現「緣所遺者」四字。我怔怔地望著，驀然驚覺，那些在文檔裡反覆琢磨修改的文字語句，不過是意識之流中浮沉的片段碎影，如霧亦如電。我們真正遺失的或許是某個更潛沉、更澄澈的自性。

就這樣，我的思辨愈加澄清，我的情感愈加惶恐，急速陷入一種想要自白又害怕自證的矛盾情緒裡。

在這紛擾的世間，保持一顆覺照之心，知曉念頭是念頭，情緒是情緒，能知能覺的從未動搖。誠如經文所說「圓滿菩提，歸無所得」，原來解脫不在遠方，而在歇下狂心的當下。

夜，遂變得寧靜致遠。

▋內與外的思辨 繞守住神魂

空氣滯凝的仲夏夜，在西島朋友家閒聊，巧遇暴風吹襲，整座房子突然停電。屏除焦慮的呼吸聲，黑暗中另有細微響動，原是窗前竹影在風雨中書寫〈楞嚴〉經語，如同我以指腹摩挲經卷粗礪的紙面，突然驚悟何為「反聞聞自性」，直指人心的清透，修行不必遠求，只需回光返照。

屋外雨滴敲擊空調外機的金屬節奏裡，竟與比丘尼們誦經的節奏高度雷同，音律裡分明藏著觀世音耳根圓通的密意。就像茶道中，人們專注於茶香的一瞬，萬緣放下，那一刻的清明便是自性的顯現。放下容易被障蔽的眼識，在一片漆黑的屋裡，與朋友相對而坐的我神識分外清明，終於明白「心不在內，不在外」不是哲思命題，而是高懸於玻璃幕牆上的夕陽，把整座城市熔化成流動的琉璃，誰能分清那些是窗外的光影？哪些又是心中的顫動？

那陣子「內與外」的思辨繞守住我的神魂。

那年深秋，家人住院時，窗外槭樹葉落如雨。點滴瓶折射的光斑在病房天花板演繹「隨衆生心，應所知量」。加護病房的儀器警示聲此起彼落，竟成就最如實的觀音圓通章註腳。某夜，家人昏迷囈語中，我恍惚聽見走廊盡頭處，有人誦「當知虛空生汝心內，猶如片雲點太清裏」，循聲一探究竟，才發現是心電監護儀的規律鳴響。

隔天，當我從晨光中醒來，赫然發現身心靈的氣脈裡，蜿蜒著整部《楞嚴經》的脈絡。我想，人於病痛中，不論是病人或照顧者，都更能體會生命的本質。

▋「認物為己」的都市叢林寓言

我踏過深秋的落葉，走入冬至的暖陽，準備在過年前，埋首整理書房舊物。我隨手拾起書卷，從素雅的筆記本書頁中，翩然飄落一枚菩提葉書籤，我認出那是大學時代從京都寺院攜回的紀念品。我反手將葉子對準日光燈，抬頭細查葉脈的紋路，紋路與經中「譬如澄清百千大海，棄之，唯認一浮漚體」的譬喻重合。那一刻，生命和記憶都像拼圖般，毫無違和地接縫起來。童年營火晚會的月光、蒙特婁雪夜街角的紅綠燈、洱海邊轉經筒上的刻痕，原來都是同一面心鏡的碎片。

清晨煮茶時，茶壺噴出的蒸氣在水槽旁的窗玻璃上凝成轉瞬即逝的梵字，剎那間，頓悟經中「圓滿菩提，歸無所得」的真意，就像當下茶湯裏飛旋的高山烏龍茶葉片，從未離開過茶園的春色，從未失去過本色。

日前加拿大森林大火情勢轉危，煙霧與灰燼從四面八方包壟社區和街弄，世界的可見度變得如此之低，周遭進入一種慢動作重播的靜態感，一切好似沉澱下來，我竟領受一種朝聖的莊嚴感。有時站在商場的玻璃自動門前，盯著馬路上的車子穿梭火災後的大型粉塵現場，那種裊裊霧氣的景象像極了每台車輛沐浴在桑拿之中，一種洗滌鉛華的明淨純潔。有幾日，手機常彈跳出一則訊息，新聞頻道的跑馬燈亮出空氣質量的預警，我佇立陽台朝遠處眺望，霧霾壟罩群山，恰似「晦昧為空」的當代顯影。

有一回出門趕車，巧遇隔壁鄰居手持智能念珠，坐在前院的木質搖椅上念經，這一排房子是坐西朝東，早晨前院的陽光俱足，鄰居沐浴在晨光裡，開朗光明得不似俗世間的景物。這精密的電子念珠法器會記錄誦經次數，還貼心地在完成十萬遍念誦時，發出提示音。我啞然失笑，這不就是「認物為己」的都市叢林寓言？

▋見見之時，見非是見

那日返家途中，天空下起濛濛細雨，那種撐傘太多事、不撐傘太礙事的雨量。上天的畫筆一揮，把蒙特婁的西城區巧手一刷成左岸的巴黎。途經鬧區的幼兒園，我好奇觀察小小孩們踩水坑的盛況。他們邊歡呼、邊看著水中倒影，就像驚奇地發現另一個自己，忍不住喊叫起來！再用小巧的腳丫子攪碎這「由自己產生」的倒影，再定睛瞧它，體驗瞬間復原的神奇過程，如此這般地無限循環。「一切浮塵諸幻化相，當處出生，隨處滅盡」，露珠從樹梢墜落，在觸地的剎那映出整體世界的縮影，隨即又歸於無形。這是每個人的故事？以為自己是獨特的水泡，其實不過是整片海洋的千萬分之一。

我思緒紛飛時，搭乘的地鐵正穿過城市動脈，其路線將蒙特婁市的蛋黃區一切為二，車窗上的反光將我的倒影與無數陌生人重疊後再分離，分離後又重疊，這些轉瞬即逝的面容都是心海中的「同分妄見」，我們都是心海中的浪花，終將在自性的楞嚴上相會。

出了地鐵站，綺麗的夜色已染滿蒼穹。我穿過社區的公園，踏上人行道，緩步向前，沿路大樓的燈火逐一亮起。每個窗格裡都在上演不同的悲歡劇場，時光遞嬗，從前的紅色月亮到如今的銀色月亮，照耀窗櫺的始終是同一輪明月。「見見之時，見非是見」，或許真正的覺悟在於我們既是看戲的人，還是戲中的角色，更是那方永不落幕的舞台。（寄自加拿大）