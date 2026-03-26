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有趣的蘿蔔頭

譚艷華
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上課鈴響了，我們停止了喧譁。安妮老師推開門，身後跟著一個滿臉鬍鬚，高高瘦瘦，笑容可掬的白人老頭。安妮介紹說，他叫Robert，是一個教英文的志願者。

▋交集從課堂發展到生活

很明顯Robert是一個毫無經驗的新手，他局促不安地站在講台上，不斷地用力搓著雙手。「我英文名叫Robert，中文名叫蘿蔔頭，是三藩市市府退休的職員，為了供女兒讀大學，我正在學習成為一名英文老師，如果你們有任何學英文的問題，不要猶豫，請找我，免費的。」這是20年前我與蘿蔔頭的初次見面，他給我的印象是拘謹、認真。

每次上課，蘿蔔頭比我們這些新移民還要準時。在課堂上，他有雙重身分。他是安妮老師的助教，幫忙發資料，改作業，還臨時當了兩次代課老師；他又是學生，沒事的時候，他靜靜地坐在後面，聽安妮老師講課，學習怎樣教英文。

隨著我們不斷地親密接觸，蘿蔔頭慢慢地跟我們熟絡了，我們的交集從課堂上發展到生活裡。

一個周末，我和兩個同學打電話給他，想請他喝咖啡，沒想到他正在州立大學貼招生廣告，於是我們開車前往幫忙。我們不但在州大的學生活動中心貼廣告，也在宿舍樓、食堂等地方張貼，還幫他在州大的網頁上發訊息。在多管齊發之下，他的學生從兩、三個一下子漲到八個人，收入也漸漸有了起色。

認識蘿蔔頭的時候，我正懷著我大女兒。那個學期還沒結束，我大女兒就出生了。

在家坐月子時，蘿蔔頭給我寄來了一張賀卡，上面密密麻麻寫著老師和同學的祝福語。新學期開始了，我正猶豫要不要繼續上課：一邊是家庭的壓力，因為婆婆可以幫我帶小孩，家裡希望我出去工作。可我心裡想繼續讀書，我知道讀書是我唯一的出路，我不想一輩子在餐館打工。

▋他一句話 家裡尊重我意願

正當我焦慮迷茫時，蘿蔔頭和安妮老師來家裡看我，他對我先生說：「你太太英文基礎好，如果她繼續讀書，她在美國會有更好的發展。」正是這句話，家裡尊重我的意願，無條件地支持我讀書。3年後，我從市立大學畢業並找到了一份會計的工作。

蘿蔔頭不但教我英文，在我找工作時，也教我怎樣寫求職信和準備面試。在我職場遇到困難時，他更是挺身而出幫我解決問題。那是一家貿易公司，員工主要來自東南亞，老闆是泰國人。我們中場休息和吃午飯時說中文，有時候工作起來圖方便也說中文。

由於老闆不懂中文，她懷疑我們說閒話，於是規定我們工作時不准說中文，這給我們帶來了無形的壓力。可是她有雙重標準，她跟她老公說話時，英文中也夾雜著泰語，特別是有些東西不想讓我們知道時。蘿蔔頭知道後寫了一封信給老闆，第二天，老闆立刻收回了她的規定。我好奇地問他信裡都寫了些什麼，他說他只是以一個市府退休職員的身分警告她這是歧視行為。

別看蘿蔔頭其貌不揚，他普通的外表下藏著一個有趣的靈魂。他喜歡美食，經常帶我們去不同的餐館吃東西。他研究美食，凡是在餐館裡嘗到好吃的菜，他會詢問廚師，自己查資料，回家琢磨著做出來，於是我們就成了他的白老鼠。有時候礙於面子，明明很難吃的東西我們也說好吃，蘿蔔頭就高興得手舞足蹈，像個小孩子一樣喜行於色。

蘿蔔頭還喜歡收集各種奇奇怪怪的東西，在他客廳的櫥櫃裡，擺滿了從世界各地旅行帶回來的奇石雜物，一塊塊不同形狀的石頭、一根羽毛以及一個破舊的水壺等等，這些不起眼的東西，隱藏著蘿蔔頭在旅途中獨特的經歷。他說：「別人去旅行買千篇一律的紀念品，可我卻收藏這些與我有故事的東西，每當我看到這些，美好的記憶就流淌出來。」

▋他68歲 新娘子阿金45歲

認識蘿蔔頭的第3個年頭，他做了一件讓我們所有人大跌眼鏡的決定：再婚，而且是閃婚。那一年，他68歲，新娘子阿金45歲，是韓國留學生，來美國學藝術。

當我們知道他閃婚而且丈母娘強烈反對時，我們問他是否阿金看中了他的身分？沒想到蘿蔔頭這樣回答我們：「這是部分的原因，我知道我愛她多過她愛我，那又怎麼樣？我們要活在當下。」

如果說生活是由一個個選擇（打賭）構成的話，蘿蔔頭這一次是賭對了。結婚後的蘿蔔頭生活美滿，事業愛情雙豐收。在阿金的幫助下，他教英文的事業更上一層樓，收了更多的學生，每天的教學都排得滿滿的。然而，也許是太忙碌了，蘿蔔頭心臟病發了，要做心臟繞道手術。我們去看他的時候，阿金在一旁哭得梨花帶雨，蘿蔔頭卻輕鬆地說：「沒事，我身體好的很。我的心對妳還是活蹦亂跳的，而且比以前跳得更快，因為多了兩個支架。」一下子搞得阿金破涕為笑。

兩年前的一天，蘿蔔頭打電話約我們出來一聚。他說他丈母娘病了，阿金要回韓國照顧她，他要追隨她而去，我們取笑他說醜女婿終究要見丈母娘。他卻說：「你們女人叫嫁雞隨雞，我這是娶妻隨妻，阿金去哪裡，我就去哪裡。」

現在，透過網路我們依然和蘿蔔頭保持聯繫。他在韓國首爾生活得很好，他和阿金開了一家餐廳並一起照顧丈母娘。我很慶幸認識了蘿蔔頭這樣一位朋友，真誠，可愛，對生活永遠保持希望。（寄自加州

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