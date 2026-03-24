（圖／123RF、AI協作生成）

飛機艙門已經關閉，我暗自慶幸鄰座無人。這趟從明尼阿波利斯（Minneapolis）飛往西岸的紅眼航班，機艙內燈光昏黃，乘客們各自安頓。我盤算著待會兒起飛後，可以將扶手抬起，占用空位伸展手腳，甚至能側身小憩。

正當我為這份小確幸感到滿足時，機艙前頭傳來一陣騷動，一個巨大的身影緩緩挪入視線。

那是我第一次見到如此龐大的人體，她從衣著打扮推測應是女性，像一座移動的肉山，將走道兩側的座位扶手磨擦得吱呀作響。空服員緊跟在她身後，低聲指引，語氣裡有種訓練有素的平靜。她喘息著，每一步都讓機艙地板微微震動。我看呆了，直到她停在我這一排。

空服員彎身對我說：「這位乘客預訂了兩個座位，就是您旁邊這兩個。」她指了指我靠窗的位置，以及中間與走道位。我這才明白，那兩個座位上的毯子與枕頭並非無主，而是早已為這位巨人準備的。

她花了近十分鐘才安頓妥當，空服員取來安全帶延長帶，協助她繫上。當她終於坐下時，兩個座位被填得滿滿當當，部分軀體甚至越界到我這側的扶手上方。我緊貼窗戶，試圖在狹縫中保持禮貌的距離。一股複雜的氣味瀰漫開來，那是汗味、香水，以及某種藥膏的混合體。

引擎開始轟鳴，飛機滑向跑道。此時，後排傳來細碎的對話。

「那就是她嗎？」一個年輕女子的聲音。

「對，我看過她的頻道，『五百磅的雲端之旅』。」另一個聲音回應，「她專門拍胖子如何旅行，怎麼跟航空公司打交道。聽說她是明尼蘇達州 人，這次應該是拍如何應對長途航班。」

我豎起耳朵，網紅？這詞在我腦中盤旋。轉頭瞥去，她正從巨大的手提袋裡取出各種器材，有兩支手機、一個小型腳架、補光燈，甚至還有麥克風。起飛後不久，她便開始低聲錄影，鏡頭對著自己的臉和周圍環境。

「各位寶貝，我現在在飛往西岸的航班上。」她的聲音意外地清脆悅耳，「如你們所見，我買了兩個座位。這是我的權利，也是確保我和鄰座都能舒適的負責任做法。記住，如果你需要額外空間，提前預訂並支付費用是完全合理的。」

空服員送飲料時，她立刻切換模式。「小姐，可以多給我兩條毯子嗎？還有，你們有沒有限制額外零食的提供？我的觀眾很想知道航空公司對尺寸特殊乘客的服務標準。」她的語氣禮貌卻帶著不容置疑的專業。空服員點點頭，顯然不是第一次應對這類要求。

接下來幾小時，我目睹了一場精心策畫的表演。她要求換餐，因為預訂的低卡餐點沒有送來；她呼叫空服員調整空調，聲稱過熱會引發她的健康問題；她甚至詢問能否使用機組員的洗手間，因為經濟艙的洗手間她「進不去」。每一次互動都被鏡頭記錄，她時而微笑感謝，時而嚴肅批評，但總不忘對鏡頭解釋：「這是消費者的權益，我們必須知道自己能要求什麼。」

飛行中途，她轉向我，眼神銳利。「女士，我是否對您造成不便？請誠實告訴我，這對我頻道的內容很重要。」我支吾著說還好，她卻追問細節：「扶手空間足夠嗎？您會不會覺得壓迫？對於航空公司安排我們相鄰座位，您有什麼看法？」

我被這突如其來的訪問弄得不知所措，她隨即解釋：「我的頻道宗旨是教育大眾與航空公司。肥胖者也有旅行權，但必須以尊重他人為前提。您的真實感受能幫助我的觀眾理解雙方視角。」

我問她是否常遇到困難？她眼睛一亮，彷彿終於等到這個問題。我注意到她開始對鏡頭說話，她說：「親愛的，旅行對像我這樣的人是一場戰鬥，但戰鬥要有策略。我研究每家航空公司的政策，記錄每次互動，甚至會起訴歧視 我的航空公司。這不只是為我自己，是為所有被邊緣化的身體。」

她侃侃而談如何利用社群媒體 施壓、如何引用美國殘障法案條文、如何將不便轉化為內容賺取流量。我聽著，從最初的震驚逐漸轉為一種荒謬的欽佩。在她身上，苦難與商業頭腦奇異地結合。每一寸脂肪似乎都成了某種「資產」──不是身體的，而是表演的、流量的、商業的資產。

降落前，她最後一次錄影。「寶貝們，這次航班總體評分三顆星。優點是空服員態度專業，缺點是額外座位仍需與鄰座協商空間。記得訂票時一定要提前說明需求，如果遇到歧視，保留證據，我們網上見。」

飛機觸地那刻，她鬆了口氣，轉向我低聲說：「其實我很怕飛行，但恐懼不能阻止我生活，也不能阻止我幫助他人。」那一刻，她褪去網紅的面具，露出一個疲憊、真實的人。但很快，面具又戴上了。她開始收拾器材，檢查每一段影片，喃喃自語哪些片段可以剪輯，哪些標題會吸引點擊。

下飛機時，我讓她先走。她龐大的身軀緩緩挪出座位，汗水已浸透她的上衣。走道上，其他乘客偷偷舉起手機拍攝，她卻昂首挺胸，甚至對某些鏡頭微笑。這是她的舞台，每一刻都是內容。

行李轉盤旁，我又看到她。她在角落對著手機直播，激動地分享這次飛行的「勝利與挫折」。我忽然明白，對她而言，身體不再是私密的，而是公開的、可貨幣化的媒介。那五百磅的肉身，既是負擔，也是工具；既是障礙，也是舞台。在這個時代，連苦難都能成為品牌，連不便都能變現為流量。

走出機場，明尼蘇達的冷風撲面而來。我想到她必須面對的日常挑戰：狹小的座位、異樣的眼光、身體的疼痛。但也想到她那雙精明計算的眼睛，如何將每一分痛苦轉化為點擊與收益。這究竟是種勇敢的自我賦權，還是消費主義對人類苦難的最新殖民？我沒有答案。

但我知道，在這個網紅時代，我們每個人都可能在某個時刻成為他人鏡頭裡的背景，成為某個敘事的一部分。而那位體重五百磅的網紅，或許比我們都更早明白：在這架名為現代社會的航班上，沒有人真正擁有私人空間。我們都在鏡頭之下，表演著自己，消費著他人，飛往一個愈發模糊的目的地。

只是，當苦難成為賣點，真實與表演的界線何在？這個問題，恐怕比飛機上的空間分配更難找到答案。（寄自德州）