為了自己的孩子和家人，胡奧選擇了在家裡安寧療法，他要求最後的幾個月，在家裡陪著他妻女。胡奧把握住每分每秒時間與女兒一起度過，割捨不斷的親情，讓他的眼淚都流乾了。

這天，聽到同事說大麻油可以治療癌症，我立刻掛通了雁鳴的電話，把這個好消息告訴她，但聽雁鳴哭著說，來不及了，胡奧已陷入昏迷，醫生告訴她就是這幾天的事了。第二天接到雁鳴的通知，胡奧在前一晚已經安靜地走了。

我代表公司去參加胡奧的告別式，看見棺木中放了一些他平時隨身攜帶的物品，例如眼鏡、皮帶和書本等。告別式上我遇見了胡奧的母親，他母親告訴我，胡奧一家六口人都是B型肝炎病毒帶源者，但是大家都在配合醫生積極治療，唯獨胡奧太要強，一直奔命在讀書和工作，不去醫院檢查，也從不重視。他是家中最小的兒子，結果他們白髮人送黑髮人，讓家人的心都碎了。他們真沒想到在台灣買的家族墓園，胡奧竟是第一個進去的人。後來胡奧的母親帶走了他的骨灰......

雁鳴的綠卡 申請送出去八個多月了，還是沒有任何消息，由於她有了孩子所以不方便再去公司坐班。再加上她思念丈夫每天以淚洗面，情緒十分低落。最後不得不辭去工作，換了一家不用坐班的保險 公司工作，她的新工作可以在家做事。但是讓雁鳴沒有想到的是，不久她接到了一份移民 局要求她公司補充資料的通知。雁鳴一下失了神，這可怎麼辦？因為當她離開那家公司時，她不但沒有和老闆好聚好散，還帶走了公司的一批老客戶，為此她的前老闆對她十分不滿。

沒有前公司老闆的幫助，是不可能完成這個補充資料的，移民局收不到補充資料就不可能批她的準綠卡。可是當她打電話給前老闆，前老闆一聽到是雁鳴的聲音頃刻掛斷電話。這下雁鳴完蛋了，看來只有賣了房子回台灣去。

接下去的幾天雁鳴一哭就是一個通宵，這天雁鳴又抱著女兒來到我們律師事務所。她帶著那雙紅腫的眼睛哭著埋怨前老闆沒有同情心缺乏人性，不肯幫她這孤兒寡母的忙，又哭訴自己命苦，老天對她不公平。唯獨她沒有認識到自己錯在哪裡？為什麼會讓前老闆這麼絕情。

我勸她回去和前老闆心平氣和地坐下來好好談談，首先要誠懇道歉當時帶走客戶造成公司損失，然後把她目前的處境和狀況都訴說給前老闆聽。不要遇到困難就是哭，眼淚是起不了作用的，要盡力再為自己和女兒努力一次。

雁鳴的遭遇確實很可憐，那麼年輕就守寡，還帶著這麼小的一個娃。我實在不忍心袖手旁觀，就給她的前老闆玲達掛了個電話，告訴她雁鳴目前的處境和困難。開始時玲達很生氣，一直數落雁鳴沒良心：「我對她這麼好，這麼照顧她，她不但不領情，出走時還把我的顧客偷走了。」

我說是啊！雁鳴現在學到教訓了，她不是神，是人就會犯錯的。我耐住性子，好聲好氣地和玲達談，我以前還沒有這樣求過人呢！我和玲達談了近一個小時之後，覺得她似乎有點鬆動了，就立馬打電話讓雁鳴抱著孩子去玲達家求情。

雁鳴在玲達面前痛哭流涕道歉，說她不該自私地過河拆橋，還帶走那麼多她的顧客。玲達是個有血有肉的女人，她也是為人之母，她的心終於被雁鳴這孤兒寡母打動了。她不計前嫌毅然而然地提供了雁鳴要補充的資料，我們終於趕在最後一天，把雁鳴綠卡所需的資料補上去了。

從此就再也沒有收到雁鳴的消息，律所也沒有收到她所欠的律師費尾款，出於對她的人生遭遇的同情，我們並沒有再去向她追討這筆辦綠卡的尾款。一晃五年過去了，雁鳴就如人間蒸發似，成為了我們心中的一個謎。

這天聽到一個好朋友提起雁鳴去他家推薦人壽保險，原來她一直都在保險公司賣人壽保險。也許這樣她可以在家照顧孩子，也能做一份工作。雁鳴的綠卡應該最後是有驚無險地拿到了，這也許是她的運氣好，碰到了好人。為了這張綠卡，雁鳴心驚膽戰地度過了好幾年，多少個不眠之夜，她是在淚水中度過的，我同時也希望她的淚水能讓她悟出一些做人的道理。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）

工作簽證（上）