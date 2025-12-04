（圖/123RF、AI協作生成）

我的身邊有這樣一群人，他們的興趣寡淡、狀態鬆弛、喜歡獨處，像在思考人生，又像在靜待花開，活得很佛系。我一直將他們視為i 人（Introversion內向之人），但總覺少了一點意思。

▊淡人與濃人的清晰人設

最近看到一組網路熱詞「淡人」與「濃人」，對應當下Z時代的一種生活狀態，成為新的社交談資。描述淡人的特徵為「語言淡淡、情緒淡淡、社交淡淡、工作淡淡」，如水豚附體。日常語言為「沒必要、無所謂、不至於」，因此被網路野生專家確診為「淡淡綜合症」。這些淡淡的神來之筆，恰到好處地勾勒出我身邊這群人的真身，基本上可以確診他們為「淡人」。

相對描述濃人的特徵為「語言濃濃、情緒濃濃、社交濃濃、工作濃濃」，激情洋溢的形象似土撥鼠。繼e人（Extraversion外向型）之後，我大致算得上一個濃人，熱愛生活、興趣廣泛、好奇心重。平常與淡人相處，只需語氣慢一點、心態淡一點，大家相安無事。

最近，我與三個淡人結伴去波士頓 度假，開啟一場別開生面的「心靈越獄」。我們四個人是跨世代組合，鄰居晨晨30歲出頭，因我與他的太太關係要好，被我請來當幫手。臨行前，他的太太特別囑咐：「你要主動點喲。」晨晨微微一笑，輕輕點頭。已為人父的他，屬於拒絕沒苦硬吃的佛系青年，與我18歲的女兒一樣，也類似我家阿姨。

阿姨不足60歲，工齡超過我女兒的年紀。她的行動慢條斯理，該幹活時幹活，該摸魚時摸魚，人淡如菊，屬於隨遇而安的淡人。四個世代的人，踩著四個調子，造物主也不同意我們玩在一起。

▊碰撞性格衝突 並非難調和

波士頓是一座美麗優雅的城市，風景名勝與歷史古蹟，不勝枚舉，早令我心馳神往。每次出去觀光 ，成行的只是三人組、二人組，或者我一人的獨樂樂。在一般的情況下，晨晨是主動提出「天熱我不去」的第一人，接著是我女兒，隨後跟風的是阿姨。一路走來，他也是主動扛起不少累活的那個人。我想，我還不至於回去就告他的狀。

淡人有一種「快樂哲學」，那就是「宅」，鎮守著淡人最堅定的溫柔。出去玩一天，在酒店歇一天，稱得上勞逸結合的典範。這股不爭朝夕的中堅力量，主要來自我女兒和晨晨兩位Z時代青年。他們假裝在旅遊，只是換了一個地方繼續宅。

旅行是生活的另一種表達，該濃時濃，該淡時淡。既然大家乘興而來，就別敗興而歸。濃人有一份最倔強的天真，那就是「一起玩」。為了激發他們的參與感與抱團精神，我像一隻火烈鳥又似一位班主任。時而熱血沸騰地鼓動：「來都來了，別錯過波士頓的美景哦！」時而苦口婆心地勸說：「出去走一走吧！說不定會遇見驚喜。」可在淡淡綜合症面前，毫無用武之地。

面對塑料隊友的塑料情，我嘗到勢單力薄的落寞與無力感，產生一種被無情流放的錯覺。我忽然想起女兒常說過的話，她說她是一個急不來的人，吃飯、做功課、玩遊戲，凡事皆不能催促。她屬於成長型的小淡人，愛思考，所以，我從不與她辯理。此時，我卻默認她的說法，旅遊，也是急不來的事，那就順其自然吧！心念一轉，我們兩代人之間的碰撞與性格衝突，變得無傷大雅。

▊濃人與淡人之間 靈魂共振

離開熟悉的紐約，來到心儀已久的文化名城，大家進入解脫束縛的狀態，我享受著每天的精彩，他們沉浸在自己的舒適區。但參觀名校時，我盡力將這支散裝的團隊，聚在一起，希望共享知識的魅力。

我們一起踏入哈佛城堡，領略紅磚古厝的歷史韻味，體會學術的沉靜與活力。走在靜謐而古樸的校園，我們幾個相視一笑，興奮的心情溢於言表。一份文化信仰，撬動理解與認同的支點，讓我們首次感受到靈魂的共振。

回來後，晨晨輕聲告訴我，未來，他要帶兒子來體驗高校的學習氛圍，讓孩子從小立志高遠，知道朝哪個方向努力。一個怕熱怕累怕餓的人，在面對孩子的教育問題時，仍想把孩子向高處托舉。那份為人父的責任與愛心，沒有缺席。

曾經，我也是一隻菜鳥，與他們相比，不遑多讓。但升級為家長後，為了給女兒壯膽，也為了撐起中年人的體面，我跟隨著四季流轉，悄悄地脫胎換骨。很多時候，生活的濃淡，是經過自我調節而達到內心的平衡。

淡人不是冷漠和社恐，他們也有濃情之時。每當我遊玩回來，一盤新鮮水果，放在客房的桌上，還有一杯熱奶茶，冒著淡淡的香氣，這是淡人買的，他們不會問：「妳累不累，今天好玩嗎？」但眼中有此意。感受著這波走心的暖流，我拿出帶回的紀念品，手機套、帽子、T恤等，交付人與人之間那份樸素的情誼。

曾以為，若是我不主動拉攏，三個淡人就似散兵游勇，錯過很多精彩。可是，現實並非如此。淡人的情緒穩定，內心平和，始終保持著一種安靜的自處能力。他們喜歡從生活細節中找到樂趣，將喧囂的世界過成平淡的小日子。受到這種「淡淡風」的滲透，理性與感性的較量，變得悄無聲息，逐漸改變我的旅行習慣。

▊濃與淡的時間印記 療癒自在

雨天的查爾斯河，幽謐而夢幻，河面籠著一層層輕煙，宛若一幅水墨丹青，又似一部老電影。每逢雨天，我將長滿觸角的心收了回來，與淡人一起，坐在酒店的咖啡 廳，點上幾碟美食，欣賞著「母親河」的風光。我們一邊品嘗著咖啡的香濃，一邊隨意閒聊。時光的絮語，在耳畔緩緩流淌，幾葉帆船，在河面悠悠穿行，此刻，心中只剩恬淡與自在，那是一種不同以往的浪漫情調。

從前，我的旅行像是一種征服，以多玩為贏，每次行程滿滿，步履匆匆。然而這次旅程，看似充滿矛盾，卻神奇的達到某種平衡，不緊繃、不敷衍、不疏離，是歷來最鬆弛的一次。旅行，是一種豐富人生的體驗，聯結著我們情感的本能需求。通過自我放逐，尋找內心的寧靜，從而獲得真正的放鬆、療癒與成長，無關乎任何形式。

經過兩周的磨合，我發覺，淡人不是慫，而是不逞強。生活的壓力普遍存在，他們選擇以淡淡的方式，面對人生的挑戰，默默度過自己的悲喜，這許是命運的另一種成全。濃人與淡人，沒有孰強孰弱，更沒有形成對立，兩者可以互相兼容，彼此欣賞，如同咖啡與糖，糅合一起，就是一道人間美味。（寄自紐約）