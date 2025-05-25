克什米爾，四月的槍聲—寫於印巴衝突後

雪的呼吸

沿著喜馬拉雅山 脈舒緩滑行

夢幻山脊

在晨曦中靜靜層疊

時間彎曲成河

流過雅利安額頭上的圖騰

風中飄來不明語系的呢喃

達爾語的祈語

以及烏爾都的詩行

混雜克什米爾語的低吟

晨霧裡清真寺的宣禮聲緩緩升起

遠方寺院的祈禱廣播

一聲響過一聲

紛紛將串串露珠顫動欲落

回頭卻見那個身穿紗麗的少女

披著雪線繡紋的披肩輕盈走過

頭頂水罐的婦人步履輕盈如旋律

這時，旁遮普的笛聲

從青藏高原下的谷地幽幽傳來

奏成一支卡塔克舞曲

這片土地始終記得

每一道語調和每一次割裂

邊界如針線縫合

夢與現實的羊毛掛毯

幻象和真實擠在同一抹暮色

達爾湖的水面竟霎時

映出顫抖的星辰與舊日槍火的協奏

某個夜晚，孩子在斷垣殘壁中奔跑

口中哼唱老奶奶教唱的童謠

而編織毛氈上的圖案隱藏著

被忘記的家族與祭祠

石牆後還殘留一句

古老咒語的符碼

淚水穿過臉龐的裂痕

眼神深處含著未說完的故事

腳步在泥土上印出族譜

空氣中飄浮著藏紅花的幽微氣息

花朵在沉默的山谷緩緩綻放

陽光灑落在破碎與希望之間

孩子的笑聲像河水般清脆穿行

山谷生活緩緩流動

不問來處與歸宿

克什米爾

你的名字在風中旋轉

克什米爾

你的名字如詩如刃

在混色光影中閃動

一塊值得你們世代稱頌的土地

栽植難以磨滅的記憶

當春雪無聲層層覆蓋

整個谷地，歲月遺留的皺摺

在喀喇崑崙山深處

靜靜縫合過往的裂痕

撫慰那些仍未癒合的心靈碎片

（寄自加州 ）