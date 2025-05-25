我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯客機急返夏威夷

現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合

克什米爾，四月的槍聲—寫於印巴衝突後

張堃

雪的呼吸　

沿著喜馬拉雅山脈舒緩滑行

夢幻山脊

在晨曦中靜靜層疊

時間彎曲成河　

流過雅利安額頭上的圖騰

風中飄來不明語系的呢喃

達爾語的祈語

以及烏爾都的詩行

混雜克什米爾語的低吟

晨霧裡清真寺的宣禮聲緩緩升起

遠方寺院的祈禱廣播

一聲響過一聲

紛紛將串串露珠顫動欲落

回頭卻見那個身穿紗麗的少女

披著雪線繡紋的披肩輕盈走過

頭頂水罐的婦人步履輕盈如旋律

這時，旁遮普的笛聲　

從青藏高原下的谷地幽幽傳來

奏成一支卡塔克舞曲

這片土地始終記得

每一道語調和每一次割裂

邊界如針線縫合

夢與現實的羊毛掛毯

幻象和真實擠在同一抹暮色

達爾湖的水面竟霎時

映出顫抖的星辰與舊日槍火的協奏

某個夜晚，孩子在斷垣殘壁中奔跑

口中哼唱老奶奶教唱的童謠

而編織毛氈上的圖案隱藏著

被忘記的家族與祭祠

石牆後還殘留一句

古老咒語的符碼

淚水穿過臉龐的裂痕

眼神深處含著未說完的故事

腳步在泥土上印出族譜

空氣中飄浮著藏紅花的幽微氣息

花朵在沉默的山谷緩緩綻放

陽光灑落在破碎與希望之間

孩子的笑聲像河水般清脆穿行

山谷生活緩緩流動　

不問來處與歸宿

克什米爾

你的名字在風中旋轉

克什米爾

你的名字如詩如刃

在混色光影中閃動

一塊值得你們世代稱頌的土地

栽植難以磨滅的記憶

當春雪無聲層層覆蓋

整個谷地，歲月遺留的皺摺

在喀喇崑崙山深處

靜靜縫合過往的裂痕

撫慰那些仍未癒合的心靈碎片

（寄自加州

加州 喜馬拉雅山

上一則

水光瀲灩溫哥華

下一則

父子仨

延伸閱讀

在中國「獄」麻煩 澳洲男蹲5年牢：會發瘋

在中國「獄」麻煩 澳洲男蹲5年牢：會發瘋
川普政策急轉彎 紐約大型離岸風電計畫叫停後又重啟

川普政策急轉彎 紐約大型離岸風電計畫叫停後又重啟
是否提供巴基斯坦防空系統協助？中國外交部未正面回應

是否提供巴基斯坦防空系統協助？中國外交部未正面回應
印巴延長停火至18日 印度繼續暫停執行水資源條約

印巴延長停火至18日 印度繼續暫停執行水資源條約

熱門新聞

圖／123RF

開放式婚姻

2025-05-17 02:00
圖／123RF

哈密瓜加鹽

2025-05-18 02:00

畢業典禮

2025-05-23 02:00
柯陶德美術館展出梵谷（Vincent Van Gogh）作品「耳朵包著繃帶的自畫像」。(美聯社)

耳朵橡皮擦、情緒急救包…美術館「梵谷」周邊挨批

2025-05-13 14:26

四十年如一夢

2025-05-22 02:00

香酥鴨

2025-05-18 02:00

超人氣

更多 >
劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防
阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意
哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收